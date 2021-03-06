 العقيدة والحياة - البابا فرنسيس - راع روحي لكنيسة في أزمة | العقيدة والحياة | DW | 04.12.2021

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العقيدة والحياة

العقيدة والحياة - البابا فرنسيس - راع روحي لكنيسة في أزمة

يرأس البابا فرنسيس الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 2013. ومنذ البداية أثار الأرجنتيني خورخي ماريو بيرغوليو استقطاباً، وذلك باختياره عن قصد "فرنسيس" اسما بابويا له تضامناً مع المحرومين والضعفاء والفقراء في العالم وكذلك تيمنا بالقديس فرنسيس الأسيزي.

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ومنذ اعتلائه الكرسي الرسولي، خطط البابا فرانسيس لإصلاح الفاتيكان وعمل على دعم حملات حماية المناخ وسعى إلى الحوار بين الأديان، وحاول الكشف عن الكثير من الانتهاكات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية. وفي 17 من ديسمبر المقبل يحتفل الحبر الأعظم بعيد ميلاده الخامس والثمانين. وتغتنم محطة دويتشه فيله الفرصة في هذه المناسبة لإلقاء نظرة على عهده وأهدافه سعياً للتعرف على الأمور التي استطاع أن يحركها ويغيرها وعن حدوده وإمكانياته. وفي هذا السياق يرسم أشخاص رافقوه وعاشوا معه عن قرب، ورجال اكليروس أحاطوا به، فضلاً عن مؤمنين كاثوليك وثقوا به وباستقامته وعقدوا عليه الآمال، كل هؤلاء يرسمون صورة لشخصية البابا فرنسيس كما يراها كل منهم.

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