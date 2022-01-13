العقوبات على روسيا تعطل سلاسل التوريد

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أسعار الشحن بين الاتحاد الأوروبي والصين تضاعفت أربع مرات، حيث تم إغلاق خطوط السكك الحديدية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، والشحن الجوي باهظ التكلفة، الشيء الذي زاد مشاكل سلسلة التوريد والإمداد. وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم.
عقد قادة دول الاتحاد الأوروبي قمة طارئة لبحث الرد على غزو روسيا لأوكرانيا، حيث تم الاتفاق على فرض حزمة عقوبات مالية واقتصادية جديدة على موسكو. لكن رغم ذلك أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة "ترك طريق الحوار مفتوحا".
ألحقت جائحة كورونا خسائر بالاقتصاد الألماني تصل إلى ثلث تريليون يورو. ومع تخفيف قيود الجائحة تنتعش الآمال بعودة النمو وكبح جماح التضخم. غير أن خطراً آخر مرتبط بالتصعيد الخطير في أوكرانيا يهدد هذه الأمال، فما هو؟
هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة غربيون بعقوبات اقتصادية "لا مثيل لها" وذات "عواقب وخيمة" في حال غزت روسيا أوكرانيا. فما حجم الضرر المتوقع على روسيا؟ وهل ستبقى أوروبا في مأمن من الآثار الارتجاعية لهذه العقوبات؟
كان الرئيس الأمريكي جون بايدن سباقا إلى التحذير من غزو روسي لأوكرانيا داعيا إلى توحيد الموقف الغربي لمواجهة خطط الرئيس بوتين. اليوم ماذا سيفعل بايدن بعد أن غزت روسيا أوكرانيا؟ هل يكتفي بالعقوبات أم أنّ لديه خيارات أخرى؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول