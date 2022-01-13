 العقوبات على روسيا تعطل سلاسل التوريد | صنع في ألمانيا | DW | 23.03.2022

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صنع في ألمانيا

العقوبات على روسيا تعطل سلاسل التوريد

أسعار الشحن بين الاتحاد الأوروبي والصين تضاعفت أربع مرات، حيث تم إغلاق خطوط السكك الحديدية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، والشحن الجوي باهظ التكلفة، الشيء الذي زاد مشاكل سلسلة التوريد والإمداد. وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم.

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