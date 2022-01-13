العقوبات على روسيا تعطل سلاسل التوريد

فرض حزمة عقوبات أوروبية جديدة قاسية.. هل تردع بوتين؟

عقد قادة دول الاتحاد الأوروبي قمة طارئة لبحث الرد على غزو روسيا لأوكرانيا، حيث تم الاتفاق على فرض حزمة عقوبات مالية واقتصادية جديدة على موسكو. لكن رغم ذلك أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة "ترك طريق الحوار مفتوحا".