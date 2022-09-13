 العقوبات ضد روسيا ـ فرص للصيادين في ألاسكا | صنع في ألمانيا | DW | 14.09.2022

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صنع في ألمانيا

العقوبات ضد روسيا ـ فرص للصيادين في ألاسكا

تأثير الحرب في أوكرانيا على ألاسكا ظل قليلاً حتى الآن. لكن بعد حظر الولايات المتحدة جميع واردات الأسماك من روسيا تشكلت فجوة يريد الصيادون في ألاسكا سدها، حتى لو تم التحايل على العقوبات.

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