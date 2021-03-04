العقوبات الاقتصادية سلاح يستخدمه الغرب بالدرجة الأولى للضغط على الأنظمة الشمولية بهدف تغييرها أو إرغامها على تغيير سياساتها وحل النزاعات معها. ومن أبرز العقوبات حظر التحويلات المالية ونقل التكنولوجيا والتبادل التجاري.

ينص ميثاق الأمم المتحدة على السماح بفرض العقوبات الاقتصادية من قبل مجلس الأمن الدولي. غير أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي درجا على استخدامها دون موافقة المجلس ضد حكومات وأنظمة دكتاتورية وشمولية بينها كوبا وإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية وسوريا. وغالبا ما تكون العقوبات انتقائية بحيث تفرض على قطاعات معينة وتستثني أخرى.