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العقوبات الاقتصادية

العقوبات الاقتصادية سلاح يستخدمه الغرب بالدرجة الأولى للضغط على الأنظمة الشمولية بهدف تغييرها أو إرغامها على تغيير سياساتها وحل النزاعات معها. ومن أبرز العقوبات حظر التحويلات المالية ونقل التكنولوجيا والتبادل التجاري.

ينص ميثاق الأمم المتحدة على السماح بفرض العقوبات الاقتصادية من قبل مجلس الأمن الدولي. غير أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي درجا على استخدامها دون موافقة المجلس ضد حكومات وأنظمة دكتاتورية وشمولية بينها كوبا وإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية وسوريا. وغالبا ما تكون العقوبات انتقائية بحيث تفرض على قطاعات معينة وتستثني أخرى.

Iran' Foreign Minister Mohammad Javad Zarif (L) meets with the director general of the International Atomic Energy Agency (IAEA), Rafael Grossi (R), in Tehran on February 21, 2021. - Iran said it had held fruitful discussions with the UN nuclear watchdog chief, ahead of a deadline when it is set to restrict the agency's inspections unless the United States lifts painful sanctions. Grossi's visit comes amid stepped-up efforts between US President Joe Biden's administration, European powers and Iran to salvage the 2015 nuclear deal that has been on the brink of collapse since Donald Trump withdrew from it. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

بعد "إشارات إيجابية".. دول أوروبية تتخلى عن مشروع قرار يدين طهران 04.03.2021

أفادت مصادر دبلوماسية أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ألغت تقديم مشروع قرار ينتقد إيران بسبب تقليصها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويتزامن ذلك مع إعلان مديرالوكالة عقد اجتماع "تقني" مع إيران لبحث القضايا العالقة.
Schwerwasser -Anlagen zur Produktion von Plutonium in Arak Quelle: aeoi.org.ir (Abkürzung für die Webseite Atom Energy Organisation Iran)

خبراء ألمان ـ حقل ألغام يهدد عودة واشنطن وطهران للاتفاق النووي 26.11.2020

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بعودة واشنطن للالتزام بالاتفاق النووي لعام 2015، إذا التزمت به إيران، فيما يخوض الطرفان سباقا مع الزمن في حقل ألغام سياسي لتحقيق هذا الهدف حسبما يراه عدد من المعلقين الألمان.
GERMANY, BONN - SEPTEMBER 17: Symbol photo on the topics European-American relations, sanctions, economic relations, foreign policy, etc. The picture shows the European and the US flag. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

أوروبا: التسلح من أجل حرب اقتصادية؟ 03.11.2020

عملت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا على تشديد العقوبات على خط أنابيب "نورد ستريم 2". لكن أطرافا أخرى تراهن على الاقتصاد كسلاح، والنزاع المحتدم بين الولايات المتحدة والصين يدفع إلى البحث عن وسائل مضادة.
28.06.2019 *** Iran's top nuclear negotiator Abbas Araqchi and Secretary General of the European External Action Service (EEAS) Helga Schmit attend a meeting of the JCPOA Joint Commission in Vienna, Austria, June 28, 2019. REUTERS/Leonhard Foeger

نووي إيران في فيينا- أوروبا تفعّل آلية لتفادي العقوبات الأمريكية 28.06.2019

كشف الاتحاد الأوروبي عن آلية تجارة مع إيران جاهزة ومفعلة لتفادي العقوبات الاقتصادية الأمريكية، فيما تحدثت إيران عن تحقيق "خطوة إلى الأمام" عقب اجتماع في فيينا. أما الرئيس الأمريكي ترامب فاعتبر أنّه "لا داعي للعجلة".
22.7.2016 *** Qatar's Emir Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani seen during Gulf Cooperation summit in Riyadh, Saudi Arabia on April 22, 2016. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM Copyright: picture-alliance/abaca

أمير قطر: الأزمة الخليجية كشفت عن إخفاق مجلس التعاون الخليجي 06.11.2018

قال أمير قطر تغلبت على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منخلال تنويع موارد ، معبراً عن أسفه لاستمرار النزاع، في إشارة الخلاف مع السعودية ومصر والإمارات والبحرين.

Iranischer Rial und US-Dollar auf gebrochenem Grund, iranische Währungskrise *** Iranian rial and US dollar on cracked ground Iranian currency crisis

كيف ستتعامل إيران مع العقوبات الأمريكية الجديدة؟ 05.11.2018

لدى إيران خبرة طويلة في تجاوز العقوبات الاقتصادية التي تفرض عليها، فما هي الإجراءات التي قد تتخذها ضد العقوبات الأمريكية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ؟
ARCHIV - Das größte Containerschiff der Welt, die CMA CGM Marco Polo wird am 13.12.2012 in Hamburg auf dem Containerterminal Burchardkai der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) Be- und Entladen. Der deutsche Staat hat mitten in der Euro-Schuldenkrise einen größeren Überschuss erzielt als zunächst erwartet. Der Überschuss lag bei 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung statt wie zunächst berechnet bei 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am 22.02.2013 in Wiesbaden mitteilte. Der Fiskus profitierte von der robusten Konjunktur im Gesamtjahr. Foto: Angelika Warmuth/dpa (zu dpa Deutscher Staatsüberschuss größer als erwartet vom 22.02.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا تقدم ضمانات ائتمانية بنحو مليار يورو لصادراتها لإيران 03.11.2018

مع بدء استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية على إيران. قالت الحكومة الألمانية إنها وفرت ضمانات ائتمانية للصادرات الألمانية لإيران لنحو 60 صفقة.
30.09.2012 The picture illustrates euro and United States 100-dollar banknotes bearing the portrait of US statesman, inventor and diplomat Benjamin Franklin next to Iran's rial banknotes, bearing a portrait of Iran's late founder of Islamic Republic Ayatollah Ruhollah Khomeini in Tehran on September 30, 2012. Iran's currency, the rial, dived to a new low of around 29,600 to the dollar in open trading, losing over 60 percent of its value since the end of last year according to exchange tracking websites as draconian Western economic sanctions take effect that has spurred already high inflation to even greater heights, with food costs soaring more than 50 percent. AFP PHOTO/ATTA KENARE (Photo credit should read ATTA KENARE/AFP/GettyImages)

تحليل.. تفكيك هيمنة الدولار في عهدة أوروبا والصين 23.09.2018

العقوبات الاقتصادية الأمريكية تزداد قسوة ولا تميز بين الصديق والعدو، وعليه يزداد عدد الدول التي تحاول التخلص من هيمنة الدولار على تجارتها الخارجية، ويبدو أن فرصتها جيدة لكسر سطوة هذه العملة على النظام المالي العالمي.
Der Wert der iranischen Währung Tuman fällt tagtäglich. Es bilden sich lange Schlangen um ausländische Devisen zu kaufen. Diese werden stündlich teurer. Quelle: Mizan

العقوبات الأمريكية.. هل تساهم في تغيير سلوك النظام الإيراني؟ 22.05.2018

تختلف آراء الخبراء والباحثين حول كيفية تأثير العقوبات الاقتصادية على الدول. لكن بعض الباحثين يرون أن الولايات المتحدة بفرضها عقوبات جديدة على إيران ترتكب أخطاء. فما هي هذه الأخطاء؟
08.05.2018+++ U.S. President Donald Trump speaks about the Iran nuclear deal, also known as the Joint Comprehensive Plan of Action during an event in the Diplomatic Room of the White House May 8, 2018 in Washington, DC. Photo by Olivier Douliery/ Abaca Press |

بعد قرار ترامب ... أوروبا والخوف على التجارة مع إيران! 09.05.2018

قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران أثار مخاوف أوروبا لا سيما اقتصاديا حيث تمثل التجارة مع إيران إحدى أولوياتها. أمريكا أكدت أن العقوبات الاقتصادية سارية وطالبت الشركات الأوروبية بالانسحاب.

European Union leaders attend a summit in Brussels, Belgium, December 14, 2017. REUTERS/Julien Warnand/Pool

الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا 14.12.2017

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب دورها في الصراع في أوكرانيا. وتطال العقوبات مصارف ومؤسسات في مجال الدفاع وشركات نفطية روسية وتحظر على الأوروبيين القيام باستثمارات مالية في روسيا.
ARCHIV - Container werden am 19.03.2012 im Hafen in Hamburg auf dem Container Terminal Altenwerder (CTA) der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) umgeschlagen. Foto: Christian Charisius/dpa (zu dpa Deutsche Exporte sinken nach Rekord im Vormonat deutlich vom 09.01.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

دراسة: ألمانيا أكثر الدول الغربية تضررا جراء العقوبات على روسيا 14.12.2017

ألمانيا أكثر الدول الغربية تضررا بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، حسب دراسة أعدها خبراء معهد الاقتصاد العالمي بشمال ألمانيا. وقدر الخبراء إجمالي الخسائر الألمانية منذ عام 2014 بحوالي 114 مليار دولار.
31.12.2015 **** Bildunterschrift:Sudanese President Omar al-Bashir delivers a speech during the celebration to mark 60th anniversary of Sudans independence from Britain, at the presidential palace in Khartoum, on December 31, 2015. AFP PHOTO / EBRAHIM HAMID / AFP / EBRAHIM HAMID (Photo credit should read EBRAHIM HAMID/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/E. Hamid

واشنطن ترفع جزءاً من العقوبات الاقتصادية على السودان 06.10.2017

قررت الولايات المتحدة رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان قائلة إن البلد بدأ يعالج المخاوف بشأن الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، بيد أنها أبقت السودان على "قائمة الدول الراعية للإرهاب".
+++ Sudanese President Omar al-Bashir attends the opening of the second Arab-African summit in the coastal town of Sirte, Libya, 10 October 2010. According to media reports, the summit will hone in on key issues surrounding Palestinian-Israeli negotiations and the upcoming South Sudan referendum scheduled for January 2011, which could decide the future of a unified Sudan. This year's summit, organised by both the African Union and the Arab League, is the first for over 30 years. EPA/SABRI ELMEHEDWI

السودان يعلق التفاوض مع واشنطن حول العقوبات الاقتصادية 12.07.2017

علق الرئيس السوداني عمر البشير المفاوضات مع الولايات المتحدة حول العقوبات الاقتصادية غداة تمديد إدارة الرئيس ترامب الفترة الاختبارية لرفع العقوبات التي تعود إلى عشرين عاما لثلاثة أشهر اضافية، وفق الإعلام الرسمي السوداني.
French President Emmanuel Macron, German Chancellor Angela Merkel and British Prime Minister Theresa May attend the EU summit in Brussels, Belgium, June 22, 2017. REUTERS/Francois Lenoir TPX IMAGES OF THE DAY

القادة الأوروبيون يتفقون على التعاون في مجالي الدفاع ومحاربة الإرهاب 22.06.2017

اتفق الزعماء الأوروبيون في اليوم الأول من قمتهم في بروكسل على التعاون المشترك الوثيق في مجال الدفاع وفي محاربة الإرهاب، ووافق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لفترة ستة أشهر أخرى.
US-Präsident Barack Obama spricht am 10.01.2017 in Chicago (USA) auf die Bühne des McCormick Place. Barack Obama hat in Chicago nach acht Jahren Amtszeit seine Abschiedsrede begonnen. (zu dpa «Obama hält Abschiedsrede als US-Präsident» vom 11.01.2017) Foto: Charles Rex Arbogast/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

اوباما يرفع بعض العقوبات الاقتصادية عن السودان 13.01.2017

في بادرة لتشجيع السودان على مكافحة الإرهاب، أعلن الرئيس الأميركي رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، مشيراً إلى تطورات "ايجابية" من جانب هذا البلد بشأن حقوق الإنسان والإرهاب حدثت خلال الأشهر الستة الأخيرة.
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