 العقوبات الأوروبية.. هل تردع بيلاروسيا عن استغلال محنة المهاجرين؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.11.2021

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سياسة واقتصاد

العقوبات الأوروبية.. هل تردع بيلاروسيا عن استغلال محنة المهاجرين؟

يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا وسط تصاعد الأزمة الحدودية بينها وبين بولندا. حتى الآن يتمسك الاتحاد بنهج العقوبات، فهل تكفي لردع بيلاروسيا عن استغلال محنة المهاجرين في خلافها مع الاتحاد الأوروبي؟

مهاجرون على الحدود البولندية البيلاروسية 08.11.2021

مع تفاقم الوضع على الحدود البولندية البلاروسية تزداد المخاوف والتحذيرات من حدوث أزمة إنسانية

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا في إطار الرد على الأزمة الحدودية مع بولندا، إذ يتهم المسؤولون الأوروبيون حكومة بيلاروسيا بدفع المهاجرين صوب حدود بلدان التكتل الأوروبي.

مختارات

فيما تستمر مأساة اللاجئين عند الحدود الأوروبية، هددت ألمانيا بعقوبات أوروبية جديدة على بيلاروسيا و "كلّ من يشارك في تهريب اللاجئين"، متّهمة بيلاروسيا بإرسالهم إلى حدودها مع بولندا في "استغلال عديم الضمير" لضعفهم.

قال حرس الحدود البولندي إنه عثر في ثلاثة أماكن مختلفة، عند حدود بلاده مع بيلاروسيا، على جثث يحتمل أنها "لمهاجرين غير شرعيين". كما عثر أيضا على جثة عراقية بجوار أطفالها الثلاثة الأحياء على الجانب البيلاروسي من الحدود.

فيما تسود الفوضى على الحدود البولندية البيلاروسية، طلبت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممارسة نفوذ على حكومة بيلاروسيا لوقف تدفق اللاجئين نحو أوروبا.

وعقب تصاعد الأزمة الحدودية بين بولندا وبيلاروسيا مؤخرا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه "يتعين على السلطات في بيلاروسيا استيعاب أن ممارسة الضغوط على الاتحاد الأوروبي عن طريق استغلال المهاجرين لن يساعدها على تحقيق أهدافها". بيد أن هذا الأمر يثير تساؤلات حيال الإجراءات التي قد يُقدم الاتحاد الأوروبي على اتخاذها للرد على بيلاروسيا.

الرد الأوروبي " بطيء وغير حاسم"

تبنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى هذه اللحظة "نهجا تدريجيا" لزيادة الضغوط على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو وحكومته، لكن دون التسبب في أعمال فوضى قد ترتبك حياة عامة الشعب في هذا البلد. وقد اشتمل رد الاتحاد الأوروبي حتى الآن على فرض أربع حزم من العقوبات استهدفت 166 شخصا و15 كيانا على صلة بالنظام في بيلاروسيا، لكن مع تصاعد التوتر وعدم سير الأمور في طريق الحل، تعالت الأصوات التي تؤكد أن هذه الطريقة أثبتت عدم فعاليتها. وتقول جودي ديمبسي، الباحثة في مركز كارنيغي أوروبا للأبحاث، إن رد "الاتحاد الأوروبي بطيء وغير حازم".

وتضيف في مقابلة مع DW بأن "لوكاشينكو يستخدم، بدعم من (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على الأرجح، قضية الهجرة لمعاقبة بروكسل على فرض عقوبات على نظامه. وتدرك موسكو ومينسك بأن قضية الهجرة هي إحدى أكبر نقاط ضعف الاتحاد الأوروبي".

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مسائية DW: أزمة المهاجرين على حدود بولندا: تصعيد سياسي ومأساة إنسانية

إصرار أوروبي على نجاح نهجه مع بيلاروسيا!

في المقابل، شدد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو للصحافيين على نجاح نهج الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروسيا، متسائلا "لماذ يساورنا الاعتقاد بأن العقوبات مؤلمة؟" ويرد ستانو على تساؤله بالقول: "لأن نظام لوكاشينكو يبدأ في التصرف كزعيم عصابة ولأن العقوبات تلحق الضرر بهذا النظام، فهو لا يعرف كيف يتصرف سوى عن طريق استغلال (قضية المهاجرين)".

ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بمحاولة زعزعة استقراره من خلال الدفع بالمهاجرين وتشجيعهم على عبور حدود بيلاروسيا صوب بولندا وليتوانيا في محاولة للرد على العقوبات الأوروبية.

فرض المزيد من العقوبات

ويبدو أن الاتحاد الأوروبي ماض قدما في نهج العقوبات ضد بيلاروسيا، إذ حثت فون دير لاين الدول الأعضاء في التكتل على "الموافقة النهائية" على فرض سلسلة من العقوبات تتم مناقشتها داخل أروقة المفوضية الأوروبية. وفي هذا السياق، قال دبلوماسي أوروبي، طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن الحديث حاليا يدور حول "توسيع نطاق العقوبات الجديدة لتشمل الاتجار بالبشر". ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز قوة الاتحاد الأوروبي في استهداف الأشخاص الذين يقومون بتسهيل طرق الهجرة التي يقول الاتحاد إن بيلاروسيا تستخدمها لنقل المهاجرين إلى الحدود الأوروبية.

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي بأن حزمة العقوبات الجديدة قد تشمل أيضا فرض إجراءات ضد شركة خطوط الجوية البيلاروسية "بيلافيا" وأيضا الشركات التي تؤجرها طائرات.

وترجح مصادر دبلوماسية دعم سفراء الاتحاد الأوروبي بشكل أولى لمعايير العقوبات الجديدة خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء (10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021) ما يمهد الطريق أمام الموافقة النهائية من قبل وزراء خارجية الاتحاد يوم الإثنين المقبل.

ولا يتوقف الأمر عند خطوط بيلافيا، إذ يدرس الاتحاد الأوروبي أيضا اتخاذ إجراءات جديدة ضد شركات طيران يُعتقد أنها "نشطة في الاتجار بالبشر" أي متورطة في نقل المهاجرين إلى بيلاروسيا. وفي ذلك، أفاد دبلوماسي من بولندا بأن عدد الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا قد تضاعف أكثر من 50 مرة أسبوعيا منذ بداية الأزمة الحدودية.

وفي مقابلة مع DW، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو أن المفوضية تراقب تنظيم الرحلات الجوية المتجهة إلى عاصمة بيلاروسيا مينسك من حوالي اثنتي عشرة دولة بما في ذلك إيران وسوريا وقطر والهند وجنوب إفريقيا وروسيا.

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مهاجرون يحاولون اختراق الحدود البولندية من بيلاروسيا

العمل مع دول عبور وانطلاق المهاجرين

كذلك يعتزم الاتحاد الأوروبي استعراض عضلاته الدبلوماسية في الأيام المقبلة للضغط على الدول التي يعتبرها دول انطلاق وعبور المهاجرين إلى بيلاروسيا. وفي هذا الصدد، سيتم إيفاد مسؤولي الشؤون الخارجية والهجرة في الاتحاد الأوروبي إلى هذه الدول، إذ شدد المتحدث باسم الاتحاد على أن "بروكسل تأمل في أن تضمن هذه الاجتماعات قيام هذه [الدول] بمنع مواطنيها من الوقوع في فخ بيلاروسيا".

يأتي ذلك بالتزامن مع الضغط الأوروبي على الحكومات الأجنبية لتنسيق عودة رعاياها بشكل أفضل وقد يشمل الأمر النظر في تعليق الرحلات الجوية إلى مينسك. ورغم ذلك، لا تتوقع جودي ديمبسي، الباحثة في مركز "كارنيغي أوروبا" اتخاذ تدابير سريعة وفعالة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروسيا، وتضيف بأنها لا تتوقع "أي قرارات سريعة".

بولندا ترفض المساعدة الأوروبية!

وفي إطار الرد الأوروبي على بيلاروسيا، تجدر الإشارة إلى أن التدابير القانونية للاتحاد الأوروبي محدودة. إذ يساوره الكثير من الإحباط عقب رفض بولندا تقديم طلب للاتحاد الأوروبي لمساعدتها في ضبط ومعالجة أزمة الحدود.

ففي الوقت الذي رفضت فيه بولندا الحصول على دعم من الاتحاد الأوروبي، قامت ليتوانيا المتاخمة لبيلاروسيا وبولندا بتقديم طلب المساعدة من وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" ووكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروبول" والمكتب الأوروبي لدعم اللجوء.

وقد عزت جوانا هوزا، المسؤولة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ذلك إلى الخلاف بين بولندا والاتحاد الأوروبي حول قضية "سيادة القانون". وفي مقابلة مع DW قالت "لهذا السبب، تحاول بولندا إظهار أنه بإمكانها إدارة المشكلة بمفردها. لن يكون بالسهل على الحكومة البولندية طلب ​​المساعدة من الاتحاد الأوروبي".

مهاجرون على الحدود البولندية البيلاروسية 08.11.2021

طلبت بولندا المساعدة من وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" والشرطة الأوروبية "يويوربول" لضبط حدودها مع بيلاروسيا

يشار إلى أن بولندا قد انخرطت في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي حول استقلالية القضاء وسيادة قانون الاتحاد الأوروبي، إذ فرضت محكمة العدل الأوروبية غرامة قدرها مليون يورو (1.2 مليون دولار) يوميا على بولندا لجعل نظامها القضائي يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.

ورغم ذلك، ترى هوزا أنه في حالة تصاعد التوتر حيال أزمة اللاجئين على حدود بولندا، فإنه من المحتمل أن تدرك وارسو أنه يتعين عليها "طلب العون". وتضيف بأنه "سيتعين على الاتحاد الأوروبي إقناع بولندا بأن هذا الأمر لن يكون مرتبطا بالخلاف حول سيادة القانون. إذا كانت بولندا تريد التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، فيجب فصل القضيتين عن بعضهما".

من جانبه، شدد دبلوماسي بولندي على أن وارسو تتعاون مع وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" وتطلعها وتطلع الاتحاد الأوروبي على مستجدات الأزمة الحدودية، بيد أن الدبلوماسي أكد أن إدارة وضبط الحدود تقع "ضمن الاختصاص القانوني للحكومات وليست من اختصاص الاتحاد الأوروبي."

مخاوف من حدوث أزمة إنسانية

وبعيدا عن الصخب السياسي، أثارت أزمة اللاجئين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا المخاوف من حدوث أزمة إنسانية خاصة بعد وفاة عدد من المهاجرين العالقين على الحدود. ولا يُسمح لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بدخول منطقة حددتها بولندا على طول حدودها مع بيلاروسيا بالتزامن مع رفض وارسو أيضا مساعي الاتحاد الأوروبي لإرسال وفد لتفقد الأوضاع على الأرض. وفي هذا الصدد، حذرت إيف غيدي، مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في الاتحاد الأوروبي، من تفاقم الوضع عند الحدود، وقالت إن "الأمور تسير من سيء إلى أسوأ."

روزي بيرشارد / م.ع

  • A member of the civil guard rescues a baby that was separated from its parents, who were migrants, in the sea off Ceuta, Spain

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    إنقاذ في عرض البحر

    هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.

  • African migrant day labourers seeking small jobs, wait under a bridge in the Libyan capital Tripoli to be hired by potential employers

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    لا أمل

    يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.

  • A Rohingya refugee carries her belongings to a temporary shelter after a fire destroyed a Rohingya refugee camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    الحياة في حقيبة سفر

    يشكل الأطفال قرابة 40 بالمائة من اللاجئين. في السنوات الأخيرة، اضطر قرابة 1.1 مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد على يد الجيش. ويعد مخيم الروهينغا في كوكس بازار ببنغلاديش واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين عالميا. وحذرت منظمات من تزايد أعمال العنف والمخدرات وتهريب البشر وعمالة الأطفال وزواج القصر داخل المخيم الذي يأوي أكثر من مليون من الروهينغا.

  • An Ethiopian woman stands at a window of a temporary shelter at the Village 8 refugee transit camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    أحدث أزمة

    تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.

  • A family sits on a sidewalk in Athens, surrounded by bags

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    وجهة اللاجئين.. أين؟

    يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

  • Afghan refugee children are seen at Afghan Basti refugee camp on a winter day outside Islamabad, Pakistan

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    قسوة العيش بلا مستقبل

    لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.

  • Venezuelan refugees walk to a school where a temporary shelter has been set up

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    دعم ضروري من منظمات الإغاثة

    ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.

  • Children sit at school desks in a classroom

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    تعلم الاندماج

    يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع