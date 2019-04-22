 العقوبات الأمريكية على إيران .. تصعيد أم مجرد مناورة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 26.04.2019

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سياسة واقتصاد

العقوبات الأمريكية على إيران .. تصعيد أم مجرد مناورة؟

شددت واشنطن من جديد عقوباتها على إيران. وبدءاً من شهر مايو/ أيار، تنتهي الاعفاءات السابقة من العقوبات لدول تستورد النفط الإيراني. ما يثير التساؤل، هل تخفي العقوبات تصعيداً حقيقياً تجاه إيران، أم مجرد مناورة من ترامب؟

Persischer Golf Ölplattform (Reuters/R. Homavandi)

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية منذ قرابة نصف عام ومن جانب واحد عقوبات جديدة على إيران، لكنها سمحت لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني باستيراد كميات محدودة. وتنتهي تلك الاعفاءات في 2 مايو/ أيار المقبل. ولو كان الأمر متروكاً لإرادة الولايات المتحدة، لمنعت شراء نفط إيران على كل من الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وإيطاليا واليابان واليونان وتايوان.

بعد إعلان الولايات المتحدة عن نيتها عدم تمديد الإعفاءات، ارتفع سعر النفط إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني. وكلف برميل من نفط بحر الشمال "برنت" 74.69 دولار. وعن هذا الارتفاع قال المحلل الاقتصادي لدى بنك "كومرتسبانك"، أويغن فاينبيرغ: "لا يمكن استبعاد زيادة أخرى للأسعار". وأضاف فاينبيرغ:" في حالة طُبقت القواعد بصرامة، فإننا نخاطر بزيادة سعر النفط بما يزيد عن ثمانين دولاراً في وقت قصير للغاية".

ماذا يريد ترامب؟

الوضع لا يسمح بالتنبؤ بما ستحمله الأيام القادمة. خاصة أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب نفسه قد اشتكى من ارتفاع أسعار النفط. وقال فاينبيرغ في حواره مع DW: "هناك عجز في المعروض في سوق النفط". وأضاف المحلل الاقتصادي: "بسبب التخفيضات الطوعية في الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والنقص غير الطوعي للإنتاج في فنزويلا، يفتقر السوق في الوقت الحالي إلى ما يصل 500 ألف برميل يومياً".

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ويعتقد فاينبيرغ أنه في حالة الإلغاء التام للإعفاءات بالنسبة لمشتري النفط الثمانية، قد تتسع هذه الفجوة أكثر إلى ما يصل إلى مليوني برميل يومياً. "لكن الأسواق ترجح سيناريو آخر، والمتمثل في حصول دول مثل الصين وربما الهند على اعفاءات جديدة أو أنها قد لا تشارك في العقوبات".

وتعد الصين أهم مشتر للنفط الإيراني، حيث استوردت بكين العام الماضي حوالي 585 ألف برميل يومياً. وتأتي بعدها الهند وكوريا الجنوبية وتركيا.

رسالة حادة من الصين

أدانت وزارة الخارجية الصينية تشديد العقوبات الأمريكية على إيران. وقال متحدث باسم بكين إن العلاقات التجارية بين إيران والدول الأخرى "معقولة وقانونية" ، في حين تفتقر عقوبات الولايات المتحدة إلى الأسس القانونية، وأضاف نفس المتحدث: "نحث الولايات المتحدة على التصرف بمسؤولية والقيام بدور بناء". وقدمت الحكومة الصينية شكوى في واشنطن، حسب تصريحه.

Symbolbild | Öl (Getty Images/U. Baumgarten)

في حال نهاية الاعفاءات لمشتري النفط الإيراني الثمانية، قد تعرف أسعاره ارتفاعاً ملحوظاً

الأمر الوحيد المؤكد هو أن المحادثات الجارية بشأن تسوية النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين لن تكون سهلة مع إلغاء الإعفاءات.

من جهتها قالت الهند، ثاني أكبر مشتري للنفط الإيراني، إنها ستشتري النفط من جهة أخرى. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في دلهي إن الهند تبحث مع شركائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن سبل لحماية مصالحها في مجال الطاقة. و قبل بضع سنوات، تجاوزت الهند العقوبات المفروضة على إيران من خلال تمويل النفط عن طريق نظام المقايضات.

وأنشأ الأوروبيون آلية مالية للتعاون مع إيران والمعروفة بـ Instex لتجاوز العقوبات الأمريكية. ولم يظهر بعد مدى نجاعة عمل هذه الآلية. ووصفت المتحدثة باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني خبر تشديد العقوبات المُعلن عنها يوم الثلاثاء بـ "المؤسف".

"علامات للتصعيد"

من جهته يرى ساشا لومان، من مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) في برلين أن نهاية الإعفاءات تظهر نجاح مساعي المتشددين داخل الإدارة الأمريكية. كما تشير "استراتيجية الضغط لأقصى حد" إلى توقع المزيد من العقوبات. وقال لومان لـ DW: "في الوقت نفسه، قد تستمر التهديدات لإيران. كما توجد في البحر المتوسط ​​، مجموعتان من حاملات الطائرات مستعدتان لإضافة عنصر عسكري إلى هذه التهديدات". ويرى الخبير أنها "علامات للتصعيد".

من جانبه قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، الثلاثاء (22 نيسان/ أبريل) إن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر. ويرى لومان:" في الواقع سيظهر بعد 2 مايو/ أيار، ما إن تم إيجاد "حلول مبتكرة" للحكومة الإيرانية مقابل بيع مليون ومليون ونصف برميل يومياً التي تحتاجها من أجل تغطية نفقاتها الاقتصادية، وأضاف الخبير:" للهند تجربة سابقة مع نظام المقايضات. وما يريد الاتحاد الأوروبي فعله مع الآلية المالية Instex في قطاعي الموارد البشرية والزراعة، يمكن أن يمتد ليشمل قطاع النفط أيضاً".

يبدو أن هناك حافزاً خلف موقف الولايات المتحدة، لأنه كلما زاد الضغط على إيران، زاد احتمال تخلف ايران عن التزاماتها بموجب الاتفاقية النووية. ولهذا السبب، اتهمت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة تعريض الاتفاق النووي حول ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني، للمزيد من الخطر.

مزيد من التمديد؟

لكن الوضع لا يخلو من المخاطرة، حتى بالنسبة للولايات المتحدة. لأنه من غير المؤكد ما إن كانت السعودية سترفع على الفور من إنتاجها لسد فجوة النفط ، كما يقول المحلل فاينبيرغ ، لأنها تريد سعراً أكثر من 80 دولاراً للبرميل. مع بداية موسم العطلات الصيفية، يهدد ارتفاع أسعار الوقود الولايات المتحدة.

إضافة إلى ذلك، أظهرت التجارب السابقة أن تهديدات ترامب قد تكون غوغائية وغير جادة أحياناً. وقال فاينبيرغ: "في العام الماضي ، هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات صارمة، وقبل وقت قصير من دخولها حيز التنفيذ ، كانت هناك استثناءات سخية"، ويرى أن ذلك قد يتكرر هذه المرة، حسب اعتقاده.

أندرياس بيكر/ إ.م

  • Iran Wasserkrise in Borazjan (Irna)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    أكبر احتجاجات منذ سنوات

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  • Iran Geldwechsel Dollar und Euro (Getty Images/AFP/A. Kenare)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    العملة الإيرانية تفقد قيمتها

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  • Iran Gold (AP)

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    الريالات الإيرانية في تدهور

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  • Iran Gold (Isna/Rohollah Vahdati)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    ارتفاع أسعار الذهب

    أكد رئيس اتحاد تجار الذهب في طهران، أن الصراع بين إيران وأمريكا، أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في البلاد، حسب ما تناقلته مواقع إخبارية. وسجلت المسكوكة الذهبية في السوق الإيرانية رقما قياسيا جديدا ببلوغها الـ 3 ملايين و400 ألف تومان، حيث زاد سعرها نحو 600 ألف تومان خلال شهر واحد.

  • Zentralbank Iran (Isna)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    البنوك في أزمة!

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  • Einkaufsszene auf einem Bazar in Teheran (AP)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    أسعار خيالية!

    من بين المؤشرات على تأزم الوضع الاقتصادي في إيران، انخفاض قيمة الريال الإيراني الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة بنسبة 100 بالمائة، علاوة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني. هذا بالإضافة إلى انخفاض نشاط بورصة السلع الإيرانية إلى حد أدنى. وتشير توقعات خبراء في شركة "بي أم آي" للأبحاث الاقتصادية العالمية، أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشاً بنحو 4 في المئة العام المقبل.

  • Offene Inflation (ILNA)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    التضخم يرفع الأسعار

    شكل التضخم خلال السنوات الماضية عاملا أساسيا في تدهور الاقتصاد الإيراني حيث يبلغ متوسط معدل التضخم ما بين 19 و20 بالمائة سنويا. وحسب مركز الإحصاء الإيراني الحكومي في طهران فإن معدل التضخم وصل في يونيو/ حزيران الماضي إلى نحو 8.7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يكشف عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وانخفاض قيمة العملة المحلية مؤخرا.

  • Iran - Obdachlose übernachten in Gräbern (shahrvanddaily.ir)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    فقر وبطالة وهجرة

    ساهمت مشكلة التضخم في ظهور الطبقات المجتمعية بإيران وانتشار الفقر والبطالة. وحسب تقديرات البنك الدولي فإن متوسط ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيران استنادا إلى القدرة الشرائية الحقيقية للعملة الإيرانية بين عامي 1976 و2017، يكشف أنه خلال هذه الفترة أصبح الإيراني أكثر فقرا بنسبة 32 بالمئة. كما تشير الاحصائيات إلى أن عددا كبيرا من الشباب الإيراني يحاول الفرار من الأوضاع المتأزمة.

  • Symbolbild Amnesty International zu Gewerkschaften im Iran (picture-alliance/dpa)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    صفقات في مهب الريح!

    من بين الجوانب المرجح تأثرها السلبي بالعقوبات الأمريكية، الصفقات المعقودة مع كبرى الشركات الدولية على الصعيد العالمي وعلى صعيد النفط وأيضا والأجهزة الإلكترونية، مثل الصفقات التي عقدتها طهران مع شركة توتال النفطية وشركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات وجنرال إلكتريك للأجهزة والمعدات الإلكترونية.

  • Iran Asseman Airline (Imago/United Archives)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    انتكاسة السياحة

    توتر العلاقات مع الاقتصاديات الكبرى وبعد العقوبات المفروضة جعل الحالة الإقتصادية لإيران مُقبلة على عزلة تشمل عدة قطاعات مثل السياحة. فبعد أن دشنت شركات طيران كبرى، مثل الخطوط الجوية البريطانية، رحلات إلى البلد بهدف الترويج له كوجهة سياحية، وفتح سلسلة فنادق عالمية مثل Accor عام 2015، يرى مراقبون أن هذه الصفقات قد يتم التراجع عنها بسب قلة السياح ومحدودية رحلات الطيران القادمة من أوروبا. مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

يشهد الوضع الاقتصادي بإيران تراجعا. فبعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات اقتصادية وضغوط على إيران، فضلا عن خروج متظاهرين إلى الشارع احتجاجا على الوضعية الإقتصادية، صارت إيران تعيش على وقع أزمة مرجح تفاقمها. (25.07.2018)  

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