العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر: من هو يحيى السنوار؟

تشير أنباء متطابقة إلى مقتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مع ترقب إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتله في قطاع غزة. فمن هو يحيى السنوار الذي قضى 22 سنة في السجون الإسرائيلية؟

يقول أشخاص على اتصال بيحيى السنوار إن زعيم حركة حماس غير نادم على هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، على الرغم من أنها أشعلت فتيل حملة عسكرية إسرائيلية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتحويل غزة إلى أنقاض، ووجهت ضربات قاصمة لحليفته جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي، الخميس (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، إنه يتحقق من احتمال مقتل السنوار (62 عاما) العقل المدبر لهجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 التي شنتها حماس عبر الحدود على جنوب إسرائيل.

وقال أربعة مسؤولين فلسطينيين ومصدران من حكومات في الشرق الأوسط في الأسابيع التي سبقت مرور عام على اندلاع الحرب في غزة، إن السنوار لا يرى إلا "الكفاح المسلح" سبيلا لفرض قيام دولة فلسطينية.

تبعات السابع من أكتوبر

وقال حسن حسن، المؤلف والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن السنوار جر إيران و"محور المقاومة" بأكمله - الذي يضم حزب الله والحوثيين في اليمن وجماعات مسلحة عراقية - إلى صراع مع إسرائيل.

وأضاف حسن: "ما نشهده الآن هو تبعات السابع من أكتوبر. مقامرة السنوار لم تنجح"، مشيرا إلى أن محور المقاومة قد لا يتعافى أبدا.

وأضاف حسن "ما فعلته إسرائيل بحزب الله خلال أسبوعين يعادل تقريبا عاما كاملا من إضعاف حماس في غزة. ففي جماعة حزب الله، تم القضاء على ثلاثة مستويات من القيادة، وتقليص قيادتها العسكرية، واغتيال زعيمها البارز حسن نصر الله".

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

لكن قبضة السنوار على حماس ظلت محكمة، على الرغم من بعض العلامات على المعارضة بين سكان غزة. واختير السنوار زعيما للحركة بعد مقتل إسماعيل هنية في يوليو/ تموز الماضي في ضربة يشتبه أن إسرائيل نفذتها أثناء زيارة كان يقوم بها إلى طهران. ولم تؤكد إسرائيل ضلوعها في الضربة.

عمل في الخفاء

ويعمل السنوار الذي أطلقت عليه إسرائيل وصف "وجه الشر"، في الخفاء، ويغير أماكنه باستمرار ويستخدم رسلا موثوقا بهم في الاتصالات غير الرقمية، وفقا لثلاثة مسؤولين من حماس ومسؤول إقليمي. ولم يظهر السنوار علانية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وعلى مدى أشهر من المحادثات التي لم يحالفها النجاح لوقف إطلاق النار بقيادة قطر ومصر والتي ركزت على مبادلة سجناء فلسطينيين بالرهائن الإسرائيليين، كان السنوار هو صانع القرار الوحيد، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر من حماس. وكان المفاوضون ينتظرون أياما للحصول على ردود تمر عبر سلسلة سرية من الرسل.

ولم ترد حماس وإسرائيل على طلبات للتعليق.

سنوات طفولة فقيرة

وبدا استعداد السنوار لتحمل المعاناة، سواء لنفسه أو للشعب الفلسطيني، في سبيل القضية حين ساعد في التفاوض على تبادل 1027 سجينا فلسطينيا من بينهم هو نفسه مقابل جندي إسرائيلي مخطوف في غزة عام 2011. وأدت عملية الخطف التي قامت بها حماس إلى هجوم إسرائيلي على الجيب الساحلي ومقتل آلاف الفلسطينيين.

وقال ستة أشخاص يعرفون السنوار لرويترز إن عزيمته تشكلت بفعل سنوات طفولة فقيرة قضاها في مخيمات اللاجئين بغزة و22 عاما في سجون إسرائيل، من بينها فترة قضاها في عسقلان، المدينة التي يصفها والداه بأنها موطنهما الذي فرا منه بعد حرب 1948.

وأجمعت كل المصادر -الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كي يتحدثوا بحرية عن الأمور الحساسة- أن مسألة مبادلة السجناء بالرهائن مسألة شخصية جدا للسنوار. فقد قطع على نفسه عهدا بإطلاق سراح جميع المحتجزين الفلسطينيين في إسرائيل.

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وانضم السنوار إلى حركة حماس بعد فترة وجيزة من تأسيسها في الثمانينات، متبنيا الأيديولوجية الإسلامية الأصولية للجماعة التي تسعى إلى إقامة دولة إسلامية في فلسطين التاريخية وتعارض وجود إسرائيل. ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ولا ترى هذه الأيديولوجية في إسرائيل مجرد منافس سياسي بل تنظر إليها على أنها قوة احتلال لأراضي المسلمين. ويقول خبراء في الحركات الإسلامية إنه من هذا المنظور، كثيرا ما يعتبر السنوار وأتباعه المصاعب والمعاناة جزءا من الجهاد الذي يتطلعون إلى أن يؤجروا عليه.

وقال مسؤول كبير في حماس طلب عدم الكشف عن هويته إن قوة العقيدة والإصرار على الهدف هما الأساس في تكوين عزيمته وإنه متقشف وزاهد يرضى بالقليل.

من الملابس الخشنة إلى مراتب الزعامة

قبل الحرب، كان السنوار يحكي أحيانا عن حياته المبكرة في غزة خلال عقود من الاحتلال الإسرائيلي. وقال ذات مرة إن والدته كانت تحيك الملابس من الجوالق، وهي الأجولة المتبقية بعد تفريغ المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة، بحسب ما ذكره وسام إبراهيم، وهو أحد سكان غزة ممن التقوا بالسنوار.

وفي رواية كتبها في السجن فيما يشبه السيرة الذاتية، وصف السنوار مشاهد للقوات الإسرائيلية وهي تدمر المنازل الفلسطينية كوحش يسحق عظام فريسته، قبل انسحاب إسرائيل من غزة في عام 2005.

كان السنوار شديد الحدة والصرامة عندما عُهد إليه بمهمة معاقبة الفلسطينيين المشتبه في تجسسهم لصالح إسرائيل. واكتسب شهرة كبيرة كزعيم في السجن. وبرز كبطل شعبي بعد أن قضى 22 عاما في السجون الإسرائيلية لاتهامه بالتخطيط لاختطاف وقتل جنديين إسرائيليين وأربعة فلسطينيين. ثم ارتقى سريعا إلى قمة صفوف قيادة حماس.

وقال أربعة صحفيين وثلاثة مسؤولين من حماس إن تفهمه للصعوبات اليومية والواقع المضني في غزة أكسبه شعبية لدى سكان القطاع وجعل الناس يشعرون بالارتياح، على الرغم من سمعته كشخص مهيب الجانب وغضبه القابل للانفجار.

ويعتبر مسؤولون عرب وفلسطينيون أن السنوار هو مهندس استراتيجية حماس وقدراتها العسكرية التي تعززت عبر علاقاته القوية مع إيران التي زارها في عام 2012.

وقبل إشرافه على تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، لم يخف السنوار رغبته في ضرب عدوه بقوة.

ففي خطاب ألقاه في العام السابق للهجوم، تعهد السنوار بإرسال طوفان من المقاتلين والصواريخ إلى إسرائيل، ملمحا إلى حرب قد توحد العالم لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، أو تترك إسرائيل معزولة على الساحة العالمية. ووقت إلقاء الخطاب، كان السنوار والضيف قد أعدا بالفعل خططا سرية للهجوم. بل كانا يجريان تدريبات علنية تحاكي مثل هذا الهجوم.

لكن أهدافه لم تتحقق. صحيح أن القضية عادت إلى صدارة قائمة الأولويات العالمية، لكن احتمالات إقامة دولة فلسطينية أصبحت بعيدة المنال كما كانت دوما. ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصورة قطعية أي خطة لغزة بعد الحرب تتضمن جدولا زمنيا محددا لإقامة دولة فلسطينية.

"رأسه مثل الحجر"

اعتُقل السنوار عام 1988 وصدرت ضده أربعة أحكام بالسجن المؤبد لاتهامه بالتخطيط لاختطاف وقتل جنديين إسرائيليين وأربعة فلسطينيين يشتبه في تجسسهم لصالح إسرائيل. وقال نبيه عواضة، وهو ناشط شيوعي لبناني سابق سُجن مع السنوار في عسقلان بين عامي 1991 و1995، إن زعيم حماس "كان يعتبر معاهدة أوسلو هي دمار"، في إشارة لاتفاقات السلام عام 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأنها خديعة من إسرائيل التي قال إنها لن تتخلى عن الأراضي الفلسطينية إلا بالقوة، وليس عن طريق المفاوضات.

يعتبر السنوار أبرز المطلوبين للحكومة الإسرائيلية صورة من: Charly Triballeau/AFP/Getty Images

وأوضح عواضة "كان يقول إن المواجهات هي إللي ممكن تحقق إنجازات وهو أعند من نتنياهو. ورأسه مثل الحجر".

ووصف عواضة السنوار بأنه صلب العقيدة وقوي العزيمة. وقال إن وجه زعيم حماس كان يتلألأ فرحا كلما سمع عن هجمات ضد الإسرائيليين من حماس أو جماعة حزب الله اللبنانية، فبالنسبة للسنوار "الطريق الوحيد لتحرير فلسطين هو طريق المقاومة".

وأضاف عواضة أن السنوار كان "ديناميكي جدا وصاحب كاريزما" وكان له تأثير على كل الأسرى حتى على الذين لم يكونوا إسلاميين أو متدينين.

وقال مايكل كوبي، المسؤول السابق في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) الذي استجوب السنوار لمدة 180 ساعة في السجن، إنه كان يتمتع بحضور واضح بسبب قدرته على الترهيب والقيادة.

وسأل كوبي ذات مرة السنوار الذي كان يبلغ من العمر حينذاك 28 أو 29 عاما، لماذا لم يتزوج. وقال كوبي إن السنوار "قال لي إن حماس هي زوجتي، وحماس هي ولدي. وحماس بالنسبة لي هي كل شيء". وتزوج السنوار بعد إطلاق سراحه من السجن في 2011 وأنجب ثلاثة أطفال.

وقال عواضة إنه واصل في السجن مهمة ملاحقة الجواسيس الفلسطينيين، وهو ما يتطابق مع تقارير محققي جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت). وقال عواضة إن ذهنه المتقد وتوخيه لأقصى درجات الحذر مكناه من كشف عملاء الشين بيت المندسين في السجن.

وأضاف أن قيادة السنوار لعبت دورا محوريا في إضراب عن الطعام عام 1992 تزعم فيه أكثر من 1000 سجين للعيش على الماء والملح فقط. وتفاوض السنوار مع سلطات السجن ورفض التسوية مقابل تنازلات جزئية. واستغل فترة سجنه لتعلم اللغة العبرية بطلاقة.

وقال عواضة إن السنوار كان يتذكر من حين إلى آخر أن عسقلان التي سجنا فيها سويا، هي مسقط الرأس والبلد الأم لعائلته.

وحين كان يلعب تنس الطاولة في باحة سجن عسقلان، التي أصبحت جزءا من إسرائيل اليوم، كان السنوار يلعب في كثير من الأحيان حافي القدمين.

يقول عواضة: "كان عندما يلعب البينغ بونغ يكون حافيا من دون حذاء.. أسأله لماذا أنت حافي يقول ‘إني ألمس أرضي.. أرض فلسطين". ويضيف بالقول: "كان يقول لنا أنا لست بالسجن، أنا في أرضي... هنا أنا في بلدي".

ع.غ/ف.ي/ع.خ (رويترز)