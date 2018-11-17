 العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر قد يساعد الضحايا ضد السعودية | أخبار | DW | 30.07.2019

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أخبار

العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر قد يساعد الضحايا ضد السعودية

في تطور جديد لقضية هجمات 11 من سبتمبر/ أيلول التي يطالب فيها عائلات الضحايا تعويضا من السعودية، قد يقدم العقل المدبر للهجمات خالد الشيخ محمد، شهادته أمام المحكمة ضد السعودية.

Chalid Scheich Mohammed Terrorist Guantanamo (AP)

أبدى خالد الشيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، استعداده لاستجوابه من قبل الضحايا الذين يرفعون دعوى قضائية على السعودية طلبا لتعويضات، وذلك إذا قررت الولايات المتحدة ألا تطلب معاقبته بالإعدام.

وكشف محامون يمثلون شركات وأفرادا يطلبون تعويضات بمليارات الدولارات النقاب عن العرض الذي تقدم به خالد شيخ محمد في وقت متأخر من مساء الجمعة في رسالة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية بمانهاتن.

وتنفي الحكومة السعودية منذ فترة طويلة ضلوعها في الهجمات التي صدمت فيها طائرات مخطوفة مركز التجارة العالمي بنيويورك ومبنى وزارة الدفاع (البنتاغون) خارج واشنطن. ولقي نحو ثلاثة آلاف شخص حتفهم.

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ورفض مايكل كيلوغ، وهو محام عن الحكومة السعودية يعمل من واشنطن، التعليق. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت في وقت سابق عن الرسالة.

وجاء في الرسالة أن محامي المدعين على اتصال بمحامي الشهود الخمسة في الاحتجاز الاتحادي بشأن إمكانية استجوابهم. وقال المحامون إن ثلاثة، منهم محمد، موجودون في معسكر الاحتجاز بخليج غوانتانامو بكوبا، حيث يواجهون اتهامات عقوبتها الإعدام بينما ينزل اثنان بسجن أمني في فلورنس بكولورادو.

ووفقا للرسالة فإن محمد لن يوافق "في الوقت الحالي" على استجوابه لكن ذلك قد يتغير. 

و.ب/ح.ز (رويترز)

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    الكاتب: إسماعيل عزام


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