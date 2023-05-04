العقارات بسوريا بعد الزلزال

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تسبب الزلزال الذي ضرب شمال سوريا بركود في سوق العقارات وجمودًا في حركة بيع المنازل ذات الطوابق نظراً لتفضيل السكان الابنية الارضية
أثار زلزال تركيا المدمر الكثير من التساؤلات حول الفساد وعمليات الاحتيال في قطاع البناء، وتسامح الحكومة مع تشييد منازل غير آمنة. كما أثار تساؤلات عن "عفو البناء" ومسؤولية الدولة عن حجم خسائر وضحايا الزلزال.
أدى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى خسائر بشرية ومادية فادحة، ويعد تقدير تكلفة الكوارث الطبيعية عملا صعبا. التقرير التالي يتفحص بعض الطرق الرئيسية المستخدمة للقيام بهذه العمل.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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