العقارات بسوريا بعد الزلزال

"مات الناس تحت إشراف الدولة".. زلزال تركيا يكشف فساد قطاع البناء

أثار زلزال تركيا المدمر الكثير من التساؤلات حول الفساد وعمليات الاحتيال في قطاع البناء، وتسامح الحكومة مع تشييد منازل غير آمنة. كما أثار تساؤلات عن "عفو البناء" ومسؤولية الدولة عن حجم خسائر وضحايا الزلزال.