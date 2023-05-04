 العقارات بسوريا بعد الزلزال | DW الأخبار | DW | 04.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

العقارات بسوريا بعد الزلزال

تسبب الزلزال الذي ضرب شمال سوريا بركود في سوق العقارات وجمودًا في حركة بيع المنازل ذات الطوابق نظراً لتفضيل السكان الابنية الارضية

المزيد من المركز الإعلامي

03/05/2023 A still image taken from video shows a flying object exploding in an intense burst of light near the dome of the Kremlin Senate building during the alleged Ukrainian drone attack in Moscow, Russia, in this image taken from video obtained by Reuters May 3, 2023. Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. 

روسيا تبلغ عن هجوم بمسيرات على الكرملين 04.05.2023

Massaiya DW (Sendungslogo Composite)

رئيسي في دمشق.. كيف أضحى الدور الإيراني في سوريا؟ 03.05.2023

الهجوم على الكرملين.. منعطف جديد في الحرب على أوكرانيا؟

"الهجوم" على الكرملين.. منعطف جديد في الحرب على أوكرانيا؟ 03.05.2023

مصانع للأخبار الزائفة تابعة للاستخبارات الروسية، كيف يتم إدارتها لخداع الرأي العام الدولي؟

كيف تخوض روسيا حرب المعلومات؟ 02.05.2023

المزيد DW الأخبار

هل ينجح أردوغان مجددا في الحفاظ على منصبه في الانتخابات المقبلة؟

هل ينجح أرودغان هذه المرة في الفوز بولاية جديدة في تركيا؟ 04.05.2023

الاتحاد التونسي للشغل يحشد الآلاف للاحتجاج ضد قيس سعّيد

احتجاجات في تونس بمناسبة عيد العمال ضد سياسة تكميم الأفواه 04.05.2023

Reportage von Korrespondent Kıvanç El in Rize bekommen. Er war heute in Rize, der Heimatstadt von Erdogan.

هل ينجح أرودغان هذه المرة في الفوز بولاية جديدة في تركيا؟ 04.05.2023

1.5.2023****Sudanese families get into a truck after the crisis in Sudan's capital Khartoum on their way to Egypt through the Qustul border in the Sudanese city of Wadi Halfa, Sudan May 1, 2023. REUTERS/Heba Fouad BEST QUALITY AVAILABLE

أعداد النازحين السودانيين إلى مصر في إزدياد مستمر 04.05.2023

اقرأ أيضا

February 12, 2023, Hatay, Turkey: Miners from Zonguldak are seen during the search and rescue work at the earthquake zone. Miracles and sadness followed each other in the 160th hour of the 7.8 magnitude earthquake that occurred in Hatay. Hatay Turkey - ZUMAs197 20230212_zaa_s197_281 Copyright: xMuratxKocabasx

"مات الناس تحت إشراف الدولة".. زلزال تركيا يكشف فساد قطاع البناء 17.02.2023

أثار زلزال تركيا المدمر الكثير من التساؤلات حول الفساد وعمليات الاحتيال في قطاع البناء، وتسامح الحكومة مع تشييد منازل غير آمنة. كما أثار تساؤلات عن "عفو البناء" ومسؤولية الدولة عن حجم خسائر وضحايا الزلزال.

Turkish citizen Mehmet Ismet prays in front the rubble of the historic Habib Najjar mosque which destroyed during the devastated earthquake, in the old city of Antakya, Turkey, Saturday, Feb. 11, 2023. Antakya, known as Antioch in ancient times, has been destroyed many times by earthquakes. It was destroyed yet again by an earthquake earlier this month, and residents are wondering if its ancient glories will ever come back. (AP Photo/Hussein Malla)

زلزل تركيا وسوريا.. كيف يتم حساب التكاليف الحقيقية للكارثة؟ 27.02.2023

أدى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى خسائر بشرية ومادية فادحة، ويعد تقدير تكلفة الكوارث الطبيعية عملا صعبا. التقرير التالي يتفحص بعض الطرق الرئيسية المستخدمة للقيام بهذه العمل.

07.03.22 *** TOPSHOT - A Ukrainian serviceman helps evacuees gathered under a destroyed bridge, as they flee the city of Irpin, northwest of Kyiv, on March 7, 2022. - Ukraine dismissed Moscow's offer to set up humanitarian corridors from several bombarded cities on March 7, 2022, after it emerged some routes would lead refugees into Russia or Belarus. The Russian proposal of safe passage from Kharkiv, Kyiv, Mariupol and Sumy had come after terrified Ukrainian civilians came under fire in previous ceasefire attempts. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا في أسبوعها الثالث ++ 08.03.2022

يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.