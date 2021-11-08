تعتبر منظمة العفو الدولية أول المدافعين عن حقوق الإنسان وتسعى إلى إلغاء أعمال السخرة وتحرير سجناء الرأي، كما تكافح من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. لكن تغاضيها عن انتقاد ممارسات بعض الدول الكبرى والنفطية يسيء إلى مصداقيتها.

تتخذ منظمة العفو الدولية من لندن مقراً لها، ومنذ تأسيسها على يد بيتر بينيسن عام 1961 أخذت على عاتقها الدور الأهم في حماية حقوق الإنسان وتركز نشاطها على السجناء خاصة، إذ تسعى جاهدة إلى تحرير سجناء الرأي. وتعارض المنظمة بشدة عقوبة الإعدام والتعذيب أو أي شكل آخر من العقوبات غير الإنسانية أو المعاملة المهينة للسجناء. مُنحت المنظمة جائزة نوبل للسلام سنة 1977.