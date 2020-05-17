 العفو الدولية: عمال بـ″جواهر″ مونديال قطر يحرمون من رواتبهم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.06.2020

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العفو الدولية: عمال بـ"جواهر" مونديال قطر يحرمون من رواتبهم

انتقدت منظمة العفو الدولية عدم صرف أجور عمال يعملون في منشآت احتضان بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، وذلك تزامنا مع قرار الدوحة خفض أجور الأجانب الذين يعملون لصالح الحكومة. والدوحة ترد.

أرشيف ـ ورشة بناء في العاصمة القطرية الدوحة (ديسمبر/ كانون الأول 2014)

أرشيف ـ ورشة بناء في العاصمة القطرية الدوحة (ديسمبر/ كانون الأول 2014)

 ذكرت منظمة العفو الدولية، الأربعاء أن عمالا وافدين في مشروع بناء استاد كأس العالم لكرة القدم في قطر لم يحصلوا على أجورهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر. وأضافت المنظمة في بيان أن نحو 100 عامل من دول من بينها غانا وكينيا ونيبال والفلبين، تم توظيفهم من جانب شركة قطرية وتم التعاقد معهم لأعمال الواجهة في استاد البيت، لكنهم ينتظرون أن يتم دفع أجورهم بالكامل. وأفادت المنظمة الحقوقية الدولية بأن بعض العمال تلقوا مدفوعات جزئية بعد أن أثارت منظمة آمنستي القضية مع السلطات القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

مختارات

حضت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قطر على اتخاذ خطوات عاجلة لحماية عمال البناء من مخاطر الطقس الحار مطالبة إياها بـ"نشر البيانات عن عدد وفيات العمال المهاجرين"، فيما أكدت الدوحة التزامها بحماية العمال الوافدين. (27.09.2017)

في تقرير جديد لها يوثق معاناة مئات العمال في ثلاث شركات للإنشاءات والتنظيفات، أعلنت منظمة العفو الدولية أن قطر لم تف بوعود إصلاح وتحسين ظروف العمال الأجانب التي تعهدت بها قبل مونديال 2022. (19.09.2019)

الادعاء العام الأمريكي يوجه اتهامات لمسؤولين سابقين في الفيفا بالحصول على رشى، خلال عملية تقديم ملفات طلب استضافة بطولتي كأس العالم في روسيا وقطر. والأخيرة تنفي الاتهامات وبلاتر يؤكد حدوث "تدخل سياسي". (07.04.2020)

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بوقف قرصنة شركة "بي آوت كيو" السعودية لبرامج "بي إن سبورتس" القطرية فيما يخص مونديال السيدات في فرنسا داعيا الشركة المشغلة للقمر الصناعي "عرب سات" بالتعاون لمنع ذلك. (17.06.2019)

ومن جهتها أكدت الحكومة القطرية "حل مشكلة عدم قيام إحدى الشركات بدفع أجور العاملين لديها جزئيا في شهر أيار/مايو الماضي". جاء ذلك في بيان لمكتب الاتصال الحكومي القطري أصدره أمس الأربعاء رداً 
على تقرير منظمة العفو الدولية حول انتهاكات إحدى الشركات العاملة في استاد البيت.

ووفق البيان، أبلغت اللجنة العليا للمشاريع والإرث وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي بتأخر شركة قطر للحديد المجلفن في دفع أجور العاملين لديها، وفي 
ضوء ذلك تم فرض عقوبات مالية على الشركة وتعليق عملياتها إلى حين دفع كافة الأجور المستحقة.

وبحسب ستيفن كوكبرن، مدير شؤون الاقتصاد والعدالة الاجتماعية في آمنستي"هذه القضية هي أحدث إيضاح دامغ على مدى سهولة استغلال عمال في قطر، حتى عندما يقومون ببناء أحد جواهر تاج كأس العالم". وأضاف كوكبرن "على الرغم من أن المدفوعات الأخيرة ستوفر بعض الراحة الترحيبية للعمال، فقد أبلغنا منظمو كأس العالم في قطر بأنهم كانوا على علم بتأخير الرواتب منذ تموز/ يوليو .2019 وهذا يثير تساؤلا حول السبب وراء سماح قطر للعمال بمواصلة العمل لشهور بدون أجر".

وقال "فيفا" لمنظمة العفو الدولية إنه تواصل مع اللجنة العليا القطرية بمجرد علمه بالتحقيق، ويعمل الآن على ضمان دفع المبالغ المستحقة. كانت قطر، وهي واحدة من أغنى الدول في العالم، قالت العام الماضي إن حقوق وظروف العمال تحسنت بعد إدخال إصلاحات مثل حظر نظام الكفالة الذي يربط العامل بصاحب العمل.

في سياق متصل، أمرتالحكومة القطرية المؤسسات التابعة لها بخفض تكلفة العمالة غير القطرية فيها، لمواجهة التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا المستجد. وبحسب خطاب موجه من وزارة المالية القطرية إلى الوزارات والمؤسسات والجهات الممولة من الدولة، فإنه تقرر خفض تكلفة تشغيل الأجانب العاملين في هذه المؤسسات اعتبارا من أول حزيران / يونيو الحالي بنسبة 30 في المائة، سواء بخفض الأجور أو بإنهاء خدمة عدد من الموظفين الأجانب، على الرغم من منح هذه المؤسسات مهلة لمدة شهرين من هذا التاريخ لتحقيق المستهدف.

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مونديال قطر 2022: اتهامات متلاحقة...فهل ستفسد العرس الكروي؟

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الخطاب الذي اطلعت عليه يتضمن أيضا أمرا بوقف الترقيات والمخصصات المالية الإضافية مثل مقابل الاجازات وتذاكر السفر لغير القطريين، إلا إذا كان يتم منح هذه المخصصات في بداية أو نهاية التعاقد مع الموظف الأجنبي. كما تقرر وقف صرف دفعات مقدمة من المستحقات إلا في حالة الزواج.  وأشارت بلومبرغ إلى أن مكتب إعلام الحكومة القطرية لم يرد على طلب التعليق على هذه المعلومات. يأتي ذلك في حين اتخذت حكومات دول الخليج النفطية العديد من الإجراءات لخفض الإنفاق وزيادة التمويل في مواجهة تداعيات إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط العالمية.

 

ح.ز/ م. س(رويترز، د.ب.أ)

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    يبدو ملعب ميونيخ/ أليانس ارينا كجسم فضائي هبط على الأرض. تسطع جدران الملعب الملونة بالأحمر والأزرق والأبيض بصور جميلة عندما يحل الظلام. والملعب هو معقل عمالقة المانيا في فريق بايرن ميونخ منذ عام 2005، وقد أستضاف مباريات ضمن كاس العالم لعام 2006 ونهائيات دوري ابطال اوروبا التي تعرض فيها بايرن للهزيمة من قبل تشيلسي.

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    يعد ملعب دورتموند/ سينغال ادونا بارك الأكبر من نوعه في أوروبا، إد يتسع لأكثر من 81 الف متفرج. وقد صنفته صحيفة التايمز كأفضل ملعب للمستذيرة في أوروبا. أقيمت على أرضه الكثير من مبارزات البطولات العالمية أبرزها بطولة كأس العالم 2006 التي خسرت فيها المانيا أمام ايطاليا في نصف النهائي.

  • Spielort EM 2024 - Stadion Leipzig (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

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    أيضا لايبزغ التي تحتضن الملعب الذي يحمل أسمها من المرشحين. في هذه المدينة التي تأسست فيها الرابطة الالمانية لكرة القدم عام 1900 وكانت موطناً لأول بطولة المانية عام 1903، تم بناء الملعب الحديث في فناء المعلب المركزي القديم الموضوع تحت دائرة حماية التراث. والملعب هو معقل فريق لايبزغ لكرة القدم.

  • Spielort EM 2024 - Stadion Köln (picture-alliance/ULMER)

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    تم بناء ملعب كولونيا/ ملعب رايناينرجي لاستضافة كأس العالم عام 2006. بُني الملعب الجديد على أساسات ملعب مونجرزدورفر القديم لاستيعاب أكثر من 46 ألف متفرج. يقع الملعب في منطقة الحزام الأخضر حول المدينة بالقرب من أكاديمية المدربين التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم.

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    ملعب غيلزكيرشن هو الملعب الرئيسي لنادي شالكه الألماني. يعد الملعب أحد أجمل ملاعب العالم وافضلها جاهزية ويستوعب نحو 55 ألف متفرج. ومن مزاياه أنه يمكن إغلاق سقفه وإخراج أرض الملعب للتهوية عن طريق التحكم الإلكتروني. وقد صنفه رئيس إتحاد كرة القدم الفيفا جوزيف بلاتر بأنه ملعب من طراز خمس نجوم.

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    رغم التجديدات الحديثة التي اُجريت لملعب "دوسلدورف-اسبرت ارينا"، إلا أنه كان الخاسر الأكبر في عام 2006 كونها لم يستشف مباريات كأس العالم آنذاك. يتسع الملعب نحو 52 ألف متفرج ويتمتع بسقف يمكن إغلاقه. كما يتمتع بالتدفئة التي تجعل مباريات فصل الشتاء تجري في أجواء مريحة للمشجعين.

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    تعرّف على الملاعب الألمانية المرشحة لاستضافة يورو 2024

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