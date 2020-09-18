 العفو الدولية: عاملات المنازل يتعرضن لمعاملة مهينة في قطر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.10.2020

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العفو الدولية: عاملات المنازل يتعرضن لمعاملة مهينة في قطر

تقول المنظمة الحقوقية إن كثيرات من عاملات المنازل في قطر تلقين رواتبهن متأخرة أو لم يحصلن عليها مطلقا وإنهن يتعرضن بانتظام لسوء المعاملة بما في ذلك الإيذاء الجسدي وظروف العمل المهينة والاستغلالية.

صورة الأمير تميم على إحدى البنايات في الدوحة

تقول المنظمة إن عاملات المنازل في قطر يتعرضن بانتظام لسوء المعاملة

قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء (20 اكتوبر/تشرين الأول 2020) إن عاملات المنازل في قطر يتعرضن بانتظام لسوء المعاملة بما في ذلك الإيذاء الجسدي والجنسي وظروف العمل المهينة والاستغلالية.

مختارات

كشفت أمنستي أن قطر احتجزت عشرات العمال المهاجرين وطردتهم دون دفع مستحقاتهم بعد أن أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص كورونا. لكن الدوحة قدمت تبريرا مختلفا لذلك، وكشفت في الأثناء عن أولى الإصابات بالفيروس بين عمال ورش المونديال.

تسبّبت تداعيات جائحة كورونا في خروج العشرات للاحتجاج في شوارع الدوحة القطرية، ما دفع وزارة العمل لفتح تحقيق، وسط تأكيدات محلية على معاقبة كل من ينتهك نظام حماية الأجور.

وقالت المنظمة بعد إجراء مقابلات مع 105 سيدات، إن حوالي 85 في المئة من النساء قلن إنهن يعملن بانتظام أكثر من 14 ساعة في اليوم ، ونادرا ما يحصلن على أيام عطلة أو لا يحصلن عليها أبدا، وأن أصحاب العمل يحجبون جوازات سفرهن.

وقال الكثيرات من النساء إنهن تلقين رواتبهن متأخرة أو لم يحصلن عليها مطلقا. وتقول منظمة العفو الدولية إن نحو 173 ألف امرأة يعملن في مجال الخدمة المنزلية، نصفهن يعملن في منازل خاصة.

وأجرت منظمة العفو مقابلات مع نشطاء وموظفي سفارات من بلدان منشأ العمال الأجانب. ويعمل في قطر نحو مليوني عامل مهاجر، معظمهم من البلدان الفقيرة مثل بنغدلايش ونيبال والهند.

وتسلط الاضواء على قطر بصفتها الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم .2022

وشرعت قطر مؤخرا في إصلاح أوضاع العمال الأجانب، عبر تطبيق حد أدنى للأجر الشهري 1000 ريال قطري (حوالي 275 دولارا) والإعلان عن أن العمال الأجانب سيتمكنون من تغيير وظائفهم دون موافقة صاحب العمل السابق.

لكن منظمة العفو قالت إن هذه الإصلاحات "من غير المرجح أن تقلل بشكل كبير من سوء المعاملة أو تحسن ظروف عاملات المنازل دون اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الحماية وضمان التطبيق".

ع.ح./ع.خ. (د ب أ، ي ب د)

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