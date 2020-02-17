 العفو الدولية: دمشق وموسكو ارتكبتا ″جرائم حرب″ في إدلب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

العفو الدولية: دمشق وموسكو ارتكبتا "جرائم حرب" في إدلب

قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت 18 هجوماً شنّتها قوات النظام السوري والقوات الروسية على مرافق طبية وتعليمية خلال العام الأخير في شمال غرب سوريا، محذّرة من أنها ترقى إلى "جرائم حرب".

الصورة: إحدى المدارس التي استهدفها الطيران السوري والروسي في إدلب

منظمة العفو الدولية توثق 18 هجوماً شنّتها قوات النظام السوري والقوات الروسية على مرافق طبية وتعليمية.

ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين (11 مايو/ أيار 2020) أن القوات السورية والروسية الحليفة لها استهدفت المدارس والمستشفيات خلال هجماتهم الجوية والبرية في سوريا. وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير نشر اليوم إن القوات السورية والروسية في شمال غربي البلاد التي مزقتها الحرب شنت 18 هجوما من هذا القبيل خلال الفترة بين أيار/مايو 2019 و شباط/فبراير 2020 .

ويشير التقرير إلى أن خمس عيادات طبية أُجبرت على الإغلاق بعد تعرضها للهجوم. وأفاد التقرير أنه في هجومين من الهجمات استخدمت القوات السورية البراميل المتفجرة المحظورة دولياً. وقالت منظمة العفو إن الهجمات "تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي" وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

مختارات

يواصل النظام السوري عملياته العسكرية في محافظتي إدلب وحلب كما يتواصل قصف المدنيين حيث ارتفع عدد النازحين ليتجاوز مليون نسمة. من جانبها جددت تركيا دعوتها لروسيا التدخل لوقف الهجمات وضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار. (16.02.2020)

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحدد لأول مرة المسؤولية عن هجمات شنت في سوريا. حيث ذكر تقرير جديد أن سلاح الجو السوري استعان بطائرات في إسقاط قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على قرية في محافطة حماة، عام 2017. (08.04.2020)

ويستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 70 شخصًا، بما في ذلك شهود عيان ونازحين وأطباء ومعلمين وعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة. ولم يقدم وفدا سوريا وروسيا لدى الأمم المتحدة ردا على الاستفسارات المتعلقة بتلك الاتهامات.

وتعتبر روسيا حليفا مهما للنظام السوري في الصراع الذي دام أكثر من تسع سنوات. وبدأت الطائرات الروسية في مهاجمة مناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة و"الجهادية" المتمردين في أيلول/سبتمبر 2015 .وبمساعدة روسيا، تمكنت حكومة الرئيس بشار الأسد من استعادة مناطق استراتيجية رئيسية.

ع.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Syrien Krieg - Ostghuta bei Damaskus (Getty Images/AFP/A. Eassa)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    هجمات أكثر دموية مما مضى

    تعيش منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة موجة جديدة من الإبادة والموت. إذ جددت قوات النظام الأربعاء (7فبراير/ شباط 2018) قصفها على الغوطة الشرقية المحاصرة في يوم أُعتُبر الأكثر دموية في المنطقة منذ أشهر.

  • Giftgasangriff des Assad-Regimes in Idlib (picture alliance/AA/M. Bekkur )

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    عشرات القتلى والجرحى

    ارتفعت حصيلة القتلى المدنيين في سوريا إلى أكثر من 70 قتيلا فيما أصيب أكثر من مئتين بجروح، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

  • Syrien Luftangriff über Ost-Ghouta (picture alliance/abaca/A. Al-Bushy)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    المدنيون هم الضحية

    يبقى المدنيون هم الضحية الأولى عقب الهجمات التي تتعرض لها إدلب والغوطة الشرقية وكذلك في عفرين. حيث أسقطت العملية العسكرية (غصن الزيتون) هي الأخرى عددا مهما من القتلى والجرحى المدنيين. كما ساهمت في زيادة مأساة المدنيين بسوريا.

  • Syrien Luftangriff über Ost-Ghouta (Getty Images/AFP/A. Almohibany)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    اتهامات باستخدام غازات سامة

    يواجه النظام السوري اتهامات دولية متزايدة لاحتمال استخدامه السلاح الكيميائي في هجمات عدة. وقد خصصت الأمم المتحدة لجنة تحقيق في تقارير تخص استخدام غاز الكلور في الغوطة الشرقية وإدلب.

  • Syrien Abschuss Russischer Kampfjet Suchoi Su-25 in der Provinz Idlib (Getty Images/AFP/O. Hajkadour)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    دعوة إلى وقف الأعمال القتالية

    دعت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء(6فبراير/ شباط2018)، إلى وقف فوري للأعمال القتالية المستمرة منذ نحو شهر في سوريا. كما وصفت الوضع في هذا البلد بأنه "معقد وعصيب".

  • Syrien Luftangriffe in Idlib (picture-alliance/abaca/A. Rahal)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    هل تتحول إدلب إلى حلب جديدة؟

    إدلب هي الأخرى لم تسلم من موجة الموت وارتفاع عدد الضحايا المدنيين. حيث تشهد مناطق في ريف إدلب الجنوبي مواجهات بين قوات النظام مدعومة بغطاء جوي روسي من جهة، وهيئة تحرير الشام التي تشكلت من جبهة النصرة الإرهابية وفصائل أخرى من جهة ثانية.

  • Syrien Krieg Flüchtlinge in Idlib (picture-alliance/Anadolu Agency/M. Abdullah)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    تهجير نحو الشمال

    نزح عشرات الآلاف من المدنيين شمالا بحثا عن الأمان في مخيمات مؤقتة على الجانب السوري من الحدود التركية. وكانت إدلب خلال العامين الماضيين وجهة للسوريين الذين تم تهجيرهم من ديارهم في مناطق أخرى من سوريا.

  • Israel Air Force F-15 (picture-alliance/AP/A. Schalit)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    هجوم جوي مكثف

    يكثف الطيران السوري والروسي هجماته على مدينتي إدلب ومنطقة الغوطة الشرقية، إذ تعرضت مناطق مختلفة فيهما للقصف الجوي مسجلة مقتل مدنيين وحالات اختناق كثيرة. إعداد: مريم مرغيش


مواضيع ذات صلة

Syrien Aleppo Khan Tuman Soldaten

قوات الأسد تحكم السيطرة على حلب وتتعهد بالقضاء باقي المسلحين 17.02.2020

أكد المرصد السوري ما أعلنته قيادة الجيش السوري بأنها تواصل عملياتها شمال غربي مدينة حلب، وذلك غداة التقدم الكبير لهذه القوات بدعم روسي واستعادة منطقة ظلت على مدى ثمانية أعوام غير قادرة على استعادة قرية واحدة فيها.

Türkisches Militär in Syrien - 27. Feb. 2020

سوريا.. برلين تطالب موسكو بتوفير ضمانات منطقة محمية للاجئين 05.03.2020

جدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مطالبة بلاده بإقامة منطقة محمية بشمالي سوريا، داعياً روسيا إلى توفير الضمانات الأمنية لذلك، كما أعلن عن تقديم بلاده 100 مليون للمحتاجين في إدلب ولكن بشروط.

Christen in der Türkei im Stich gelassen

الحرب في سوريا تتسبب بتهجير المجتمع المسيحي 22.01.2020

بعد ثلاثة أشهر من بدأ الهجوم التركي، يعيش المجتمع المسيحي العريق الصغير في شمال شرق سوريا كابوساً مرعباً. وبعدم وجود مكان يتوجهون إليه ليكون ملاذاً آمناً لهم، يبدو مستقبل أفراد هذا المكوّن قاتماً على نحو كبير.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  