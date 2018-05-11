العفو الدولية: خمسة نشطاء يواجهون الإعدام في السعودية

قالت سماح حديد مديرة حملات الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إن الناشطة الحقوقية "إسراء الغمغام وأربعة آخرين يواجهون الآن العقوبة الأكثر ترويعاً لمجرد مشاركتهم في تظاهرات ضد الحكومة"، مشيرة إلى عقوبة الإعدام. وأضافت بالقول: "نحن نحض السلطات السعودية على التخلي عن هذه المخططات فوراً".

وأشارت حديد إلى أن "الحكم على إسراء بالموت يبعث برسالة مرعبة بأن ناشطين آخرين قد يتم استهدافهم بنفس الطريقة بسبب احتجاجاتهم السلمية ونشاطهم في حقوق الإنسان". وقالت "هذه التهم ضد الغمغام (...) عبثية وموجهة سياسياً بشكل واضح لإسكات المعارضين".

كلام حديد جاء بعد أن طلبت النيابة العامة السعودية عقوبة الإعدام لخمسة نشطاء في حقوق الإنسان، بينهم مدافعة بارزة عن حقوق المرأة، وفق ما ذكره نشطاء الأربعاء. ولم يرد مسؤولون سعوديون على الفور على طلب للتعليق.

واعتقلت الغمغام، الناشطة الشيعية البارزة التي وثقت التظاهرات في المنطقة الشرقية من المملكة منذ عام 2011، في منزلها مع زوجها في كانون الأول/ ديسمبر 2015، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش.

وتقول منظمة العفو الدولية إن 12 ناشطاً بارزاً في حقوق الإنسان، بينهم ثماني نساء، اعتقلوا في المملكة منذ أيار/ مايو الماضي قبل وقت قصير على السماح للمرأة بقيادة السيارة. والعديد منهم كانوا قد عارضوا لوقت طويل منع المرأة من القيادة، وكذلك نظام "ولي الأمر" الذي يتطلب الحصول على إذنه كي تتمكن المرأة من السفر أو الزواج.

ويشار إلى أن المملكة المحافظة تملك واحداً من أعلى معدلات الإعدام في العالم، حيث يواجه المدانون بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح وتهريب المخدرات عقوبة الإعدام.

وأثار خبراء في حقوق الإنسان بشكل متكرر مخاوف بشأن عدالة المحاكمات في المملكة، لكن الحكومة السعودية تعتبر أن عقوبة الإعدام تمثل رادعاً لعدم ارتكاب المزيد من الجرائم.

خ.س/ع.غ (أ ف ب)

