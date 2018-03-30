 العفو الدولية: حتى الاستحمام غير آمن للنساء في مخيمات اللاجئين باليونان | أخبار | DW | 05.10.2018

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أخبار

العفو الدولية: حتى الاستحمام غير آمن للنساء في مخيمات اللاجئين باليونان

حذرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها من أن الأنشطة اليومية في مخيمات اللاجئين باليونان تشكل خطورة على الفتيات والسيدات، منتقدة رفض الحكومات الأوروبية لفتح ممرات آمنة للاجئين.

Griechenland Malakasa Flüchtlingslager (Getty Images/M. Bicanski)

صورة أرشيفية

أقالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة الخامس من أكتبوبر/تشرين الثاني إن النساء في مخيمات اللاجئين باليونان يخشين مغادرة خيامهن ليلا أو استخدام أماكن الاستحمام العامة، وإن كثيرات من الحبالى يضطررن للنوم على الأرض في ظروف غير صحية.

وتظهر بيانات مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين أن أكثر من نصف المهاجرين الذين قدموا إلى اليونان نساء وأطفال. والأعداد صغيرة مقارنة بتلك التي كانت في ذروة أزمة المهاجرين في أوروبا عام 2015. لكن إجراءات اللجوء البطيئة الطويلة تحصر الآلاف من طالبي اللجوء داخل منشآت مكتظة على بضع جزر يونانية.

وقالت منظمة العفو في تقرير إن الأنشطة اليومية في تلك المخيمات، مثل الاستحمام، أصبحت تشكل خطورة على الفتيات والسيدات. وأضافت أن غياب قواعد الصحة العامة وعدم توافر مياه الشرب النظيفة أو أنظمة الصرف الصحي السليمة وتفشي الأمراض التي تنقلها الفئران شائعة في تلك المخيمات جميعا.

ونقلت المنظمة عن امرأة من جمهورية الكونجو الديمقراطية قولها "مياه الاستحمام في المخيم باردة والأبواب لا توصد. الرجال يدخلون بينما نحن بالداخل. ولا إضاءة في المراحيض". وأضافت المرأة، التي جرى تغيير اسمها إلى أديل، والتي وصلت إلى جزيرة ساموس في ديسمبر /كانون الأول: "أحيانا أذهب إلى المرحاض ليلا في صحبة شقيقتي أو أتبول في دلو".

وأبلغت سيدات حبليات منظمة العفو الدولية بأنهن يضطررن إلى النوم على الأرض ولا يحصلن إلا على النذر اليسير من الرعاية المطلوبة في فترة ما قبل الوضع، إن حصلن عليها أصلا. وقالت أديل "كل شيء هنا قذر. من المستحيل أن نحافظ على نظافتنا أثناء الدورة الشهرية، الوضع صعب جدا".

وزادت الأعداد في بعض مخيمات الجزر اليونانية حتى أنها باتت تؤوي عددا يزيد عن مثلي طاقتها وفقا لأحدث أرقام حكومية. ولتخفيف الوضع، بدأت السلطات في نقل مئات إلى منشآت بالبر الرئيسي.

وقالت منظمة العفو إن النساء هناك يشعرن بأنهن "منبوذات". وقالت يزيدية من العراق تقيم في مخيم سكاراماجاس قرب أثينا "نشعر أننا أصبحنا في طي النسيان تماما. بعضنا في المخيم منذ عامين ولا شيء يتغير. لا نعرف ماذا سيحدث لنا".

وقالت منظمة العفو الدولية إن منظمات إنسانية تعمل في المخيم تحدثت عن وجود مهربين ومسلحين داخله.

وقال كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو والذي زار جزيرة ليسبوس أمس الخميس "رفض الحكومات الأوروبية المشين لفتح ممرات آمنة وشرعية للاجئين الفارين من الحرب يعرض السيدات والفتيات لمزيد من الانتهاكات".

س.ك (رويترز)

  • Adut Akech (Getty Images/AFP/Stringer)

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    هربت أدوت أكيش، عارضة الأزياء السودانية الأسترالية، من بلدها السودان قبل الحرب الأهلية إلى أستراليا مع عائلتها، حيث أُكتشفت موهبتها وجمالها المميز في مخيم للاجئين. وقالت أكيش، التي أصبحت مؤخراً الوجه الجديد لأشهر الماركات العالمية (شانيل)، " من النادر جداً أن يتم اختيار صاحبات البشرة الداكنة للترويج للعطور".

  • Nykhor Paul (Getty Images/J. Countness)

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    والأمر مشابه بالنسبة لعارضة الأزياء نيخور باول، التي هربت مع عائلتها من السودان بسبب الحرب الأهلية إلى الولايات المتحدة. لتجد نفسها تتألق في عالم الموضة على غلاف أشهر مجلات الأزياء (إيل في عام 2015)، غير أنها تشتكي من العنصرية.

  • TEDx Konferenz im Flüchtlingslager Kakuma/Kenia mit Halima Aden (DW/A. Wasike )

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    شهدت منصات الموضة في ربيع 2018 الكثير من التنوع الملفت، حيث كان للعارضات صاحبات البشرة السمراء حضورا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة. حليمة عدن، التي ولدت في مخيم للاجئين في كينيا، أول عارضة أزياء تطل بالحجاب على "فوغ أرابيا" في يونيو 2017.

  • Nyakim Gatwech (Getty Images/E. McIntyre)

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    نصحها سائق سيارة أجرة في نيويورك بتبييض بشرتها، فقامت عارضة الأزياء نياكيم غاتويش، التي هربت إلى الولايات المتحدة في سن الخامسة عشرة، بنشر تلك النصيحة العنصرية على حسابها في إنستغرام. ومنذ ذلك الحين، يتزايد عدد متابعيها دائماً، وتستمر بالنجاح. إذ أنها متعاقدة مع أشهر الشركات العالمية مثل (كالفين كلاين)، و(لوريال).

  • Anok Yai (picture-alliance/MediaPunch/D. Corredor)

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    أنوك ياي الوجه الجديد لـ(إستي لودر)، كانت أول عارضة أزياء ذات بشرة سوداء تفتتح عرض (برادا) للأزياء في العشرين سنة الماضية. ولدت أنوك في مصر، وانتقلت في الثالثة من عمرها مع عائلتها إلى الولايات المتحدة، حيث لعبت الصدفة دورها باكتشافها، ليتحول الحلم إلى حقيقة.

  • Shanelle Nyasiase (Imago/M. Sangster)

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    الملقبة بـ" ملكة الفراشات"، شانيل نياسياس، عارضة أزياء ناجحة من جنوب السودان أيضاً. أعلنت مجلة (بازار) للأزياء بأنها من أفضل العارضات الجدد، التي تشارك في معظم العروض الكبيرة.

  • Waris Dirie beim Bayerischen Filmpreis (picture-alliance/dpa/U. Düren)

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    لم يقتصر عمل الأسطورة واريس ديري على تحولها من فتاة ريفية من الصومال إلى عالم الأزياء والشهرة في لندن. فقد جعلها كفاحها ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان) أيقونة في جميع أنحاء العالم. اكتشفها مصور أزياء في عام 1987 في لندن، لتنطلق إلى الشهرة العالمية. كما تحولت سيرتها الذاتية إلى فيلم "زهرة الصحراء"، الذي يتحدث عن المعاناة، والحياة القاسية، التي عاشتها في الصومال.

  • Naomi Campbell beim Filmfestival in Cannes FLASH-Galerie (AP)

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    لم يكتشف المصور الإنكليزي تيرين دونوفان واريس ديري فقط، بل ناعومي كامبل أيضاً. إذ ظهرت صور العارضتين في تقويم (بيريلي) في عام 1987. وبعد مرور عام، أصبحت كامبل أول عارضة ذات بشرة سوداء تشغل غلاف مجلة "فوغ" الفرنسية. أستريد برانغ/ ريم ضوا.


 

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