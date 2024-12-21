العفو الدولية تندد بقصف حزب الله للمدنيين في إسرائيل!

قالت منظمة العفو الدولية إن هناك أدلة تشير إلى أن حزب الله يستخدم على نحو متكرر أسلحة غير دقيقة بطبيعتها في هجمات ضد مدن إسرائيلية، ونددت بذلك معتبرة إياه "انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".

نددت منظمة العفو الدولية بإطلاق حزب الله رشقات صاروخية غير دقيقة باتجاه مناطق مأهولة في إسرائيل خلال الحرب الأخيرة.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامار: "استخدام حزب الله المتهور لصليات صواريخ غير موجهة أوقع قتلى وجرحى بصفوف المدنيين، ودمر منازل مدنيين في إسرائيل وألحق بها أضرارًا". وأضافت بأن "استخدام هذه الأسلحة غير الدقيقة بطبيعتها في مناطق مأهولة أو بقربها يصل إلى حد ارتكاب انتهاكات ظاهرة للقانون الدولي الإنساني".

وتابعت: "يتعين التحقيق في الهجمات المباشرة على المدنيين (...) والهجمات العشوائية التي توقع قتلى وجرحى بصفوف المدنيين، بوصفها جرائم حرب".

وذكرت العفو الدولية أنها وثقت ثلاث هجمات صاروخية شنها حزب الله على مناطق مدنية في إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أودت بحياة ثمانية مدنيين وأصابت ما لا يقل عن 16 آخرين، مشيرة إلى وجوب التحقيق فيها بوصفها جرائم حرب.

وقالت إن هذه الصواريخ "غير دقيقة بطبيعتها، لأنه يتعذر تصويبها أو تحديد أهداف لها، لذا فإن استخدامها في مناطق تضم مدنيين ينتهك أساس مبدأ التمييز بموجب القانون الدولي الإنساني."

يشار إلى أن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله قد دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتصنف عدة دول حزب الله أو جناحه العسكري كمنظمة إرهابية، ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وعدة دول عربية أيضا. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

م ف/ ع.ج (أ ف ب)