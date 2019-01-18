 العفو الدولية تنتقد أوروبا بشأن معاملة المهاجرين في كرواتيا | أخبار | DW | 13.03.2019

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أخبار

العفو الدولية تنتقد أوروبا بشأن معاملة المهاجرين في كرواتيا

حذّرت العفو الدولية من تفجر "أزمة إنسانية متنامية على حدود الاتحاد الأوروبي". واتهمت المنظمة الاتحاد الأوروبي بـ"التواطؤ" في انتهاكات الشرطة الكرواتية ضد المهاجرين، الذين يتحدثون عن ضرب وإتلاف لوثائقهم من قبل الشرطة.

Kroatien Flüchtlinge in einem Zeltlager bei Opatovac (picture-alliance/dpa/M. Murat)

قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" اليوم الأربعاء (13 مارس/ آذار 2019) إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد ضد "عمليات الإعادة المنهجية وغير القانونية والعنيفة في كثير من الأحيان" لطالبي اللجوء من جانب كرواتيا، وأن يتحمل جزءا من اللوم فيما يتعرض له المهاجرون من انتهاكات.

أمنسيتي: الاتحاد الأوروبي "متواطئ"

مختارات

أعلنت الشرطة الكرواتية العثور على جثتيّ مهاجرَين في إحدى الغابات. وذكرت صحيفة محلية أن المهاجرين (الاثنين) هما شابان سوريان لقيا حتفها إثر سقوط صخور عليهما. (13.08.2018)

يروي العديد من المهاجرين في البوسنة تعرضهم للضرب على يد شرطة الحدود الكرواتية أثناء محاولتهم العبور إلى الاتحاد الأوروبي. ولا يزال هؤلاء ينتظرون في خيام بالغابات، قرب بلدة فليكا كلادوسا الحدودية في ظل ظروف معيشية سيئة. (12.08.2018)

وحثت المنظمة الاتحاد الأوروبي على دعوة كرواتيا، العضو بالاتّحاد، "بشكل حاسم" إلى وقف عنف الشرطة على حدوده واستخدام "الإجراءات المناسبة لضمان امتثال كرواتيا الكامل للقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي". وأضافت المنظمة، ومقرها لندن، أن الأشخاص الذين يأتون عبر الحدود من البوسنة "يُمنعون بشكل روتيني من فرص السعي لحماية دولية وغالبا ما يتم إعادتهم بعنف".

كما اتهمت المنظمة الاتّحاد الأوروبي "بالتواطؤ" في "عمليات الاعتراض العنيفة"، التي تنفذها الشرطة الكرواتية ضد آلاف من طالبي اللجوء، وذلك بسبب تمويل بروكسل أمن الحدود في الدولة الواقعة في منطقة البلقان.

واتهمت المنظمة الأربعاء أيضا سلطات الحدود الكرواتية بتنفيذ "عمليات اعتراض متعمدة وطرد جماعي غالبا ما يصاحبها عنف وترويع". وأوضحت العفو الدولية أنّ الاتّحاد الأوروبي متواطئ لأنه "واصل تخصيص مبالغ كبيرة لمساعدة كرواتيا في بنيتها الأمنية الحدودية". وأضافت: "الحكومات الأوروبية لا تغض فقط الطرف عن الهجمات الوحشية التي ترتكبها الشرطة الكرواتية بل تمول أنشطتها أيضا". وحذّرت المنظمة من تفجر "أزمة إنسانية متنامية على حدود الاتحاد الأوروبي".

مهاجرون يحكون معاناتهم في كرواتيا

وأوجد حوالي 25 ألف مهاجر من آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا طريقا جديدا يمر عبر منطقة البلقان في محاولة للتسلل إلى كرواتيا، العضو في الاتّحاد الأوروبي، ومن ثم الانتقال إلى دول أوروبا الغربية الأخرى. وفيما نجح الكثير منهم في اجتياز هذا المسار بنجاح، أحبطت شرطة الحدود الكرواتية آلافاً آخرين باتوا الآن محاصرين في مراكز المهاجرين في البوسنة المجاورة.

واسترجع ما يقرب من ثلث المهاجرين الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية في البوسنة وقائع العنف التي تعرضوا لها على أيدي الشرطة الكرواتية. وروى المهاجرون وقائع ضرب وإتلاف لوثائقهم الثبوتية بالإضافة لسرقة متعلقات أخرى بصحبتهم، على ما ذكرت منظمة لعفو. واستطلعت المنظمة الحقوقية آراء 94 لاجئا خلال الفترة من يونيو/ حزيران حتى يناير/ كانون الثاني وقالوا جميعهم إنهم تمت إعادتهم من جانب الشرطة الكرواتية وغالبا بالعنف، وحاول العديد منهم العبور عدة مرات.

Bosnien-Herzegowina Migranten in Bihac (picture-alliance/ZUMA Wire/M. Trevisan)

مهاجرون بالمئات يعيشون في مبنى قديم في في مدينتي بيهاتش وفليكا كلادوسا في البوسنة

وأبلغ هؤلاء اللاجئون عن تعرضهم للضرب والاحتجاز لفترات طويلة والمضايقات دون الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء. وقال البعض إنهم أجبروا على السير لعدة كيلومترات وهم حفاة في ظل درجات حرارة تصل للتجمد. وأصبحت الحدود الجبلية الكرواتية البوسنية المدخل الرئيسي الجديد إلى الاتحاد الأوروبي قبل عام، حيث حاول المهاجرون واللاجئون تجنب الحدود المجرية المسيّجة مع صربيا. وتقطعت السبل بعدة آلاف من الأشخاص بالقرب من الحدود، في بلدتي بيهاتش وفيليكا كلادوسا البوسنيتين. ويعيش هؤلاء في مصانع مهجورة.

واتهمت منظمات حقوقية مرارا الشرطة الكرواتية بانتهاج تكتيكات مسيئة للمهاجرين، لكنّ حكومة زغرب تنفي هذه المزاعم.

ص.ش/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)

  • لاجئون يجتمعون حول النار

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    غرباء بين الغرباء

    يختبئ المقدوني دراغان (في المنتصف)، في الغابات القريبة من الحدود الصربية الكرواتية، وهو يحاول العبور إلى بلدان أوروبا مع آخرين معظمهم من بلدان عربية. يجلس بجانب دراغان مهاجر صيني. ويبدو الاثنان في غٌربة مضاعفة بين مئات السوريين والأفغان الذين تقطعت بهم السبل في صربيا، لكن الهم واحد والمعاناة مشتركة

  • رجلان يتسلقان مبنى مهجور

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    التخطيط للخطوة القادمة

    طالبو لجوء الأفغان على سطح مصنع قديم مهجور في مدينة سيد الصربية، والذي هو بمثابة مسكن مؤقت لهم، و يخطط اللاجئون لخطوتهم القادمة في محاولة الوصول إلى بلد أوروبي آخر يمثل بالنسبة لهم بر الأمان.

  • مجموعة من اللاجئين يسيرون على سكك القطارات الحديدية

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    مخاطرة بالحياة

    يسير المهاجرون على مسارات السكك الحديدية التي تربط صربيا وكرواتيا بالقرب من قرية سيد في شمال صربيا. وذكرت تقارير ان شخصين صدمهما القطار بعد أن استغرقا في النوم على السكك الحديدية.

  • رجل يقف بين الشجيرات

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    العيش في "الغابة "

    يختبئ أكثر من 150 شخصاً في الغابة - وهي منطقة ذات شجيرات كثيفة بجوار خطوط القطار التي تربط صربيا وكرواتيا. وقد حاول معظمهم العبور إلى أوروبا الغربية بطرق مختلفة: إما بمساعدة المهربين، أو بمفردهم أو في مجموعات أو حتى عن طريق القفز على الشاحنات أو الاختباء في عربات قطار الشحن.

  • رجل يستحم تحت الجسر

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الاستحمام في العراء والبرد

    إبراهيم من أفغانستان يستحم في جو شتوي بار تحت جسر بالقرب من قرية صربية، حيث يعيش مئات اللاجئين والمهاجرين في ظروف صعبة، دون مقومات الحياة الأساسية.

  • لاجئون يتجمعون بين كرواتيا وصربيا

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    مطبخ المتطوعين

    مطبخ صغير يديره مجموعة من المتطوعين الذين يوزعون وجبات الإفطار ويقدمون المساعدة للاجئين والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود الصربية الكرواتية، في حين تخلت السلطات عنهم إلى حد كبير.

  • لاجيء على الحدود بين كرواتيا وصريبا

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    بين اليأس والأمل

    كان جدالي (22 عاما) من أفغانستان قد عاد لتوه إلى مدينة سيد بعد محاولة فاشلة للوصول إلى أوروبا الغربية. كان جدالي محتجزا في السجن بكرواتيا لمدة يومين قبل أن تطلق السلطات سراحه، وكما يدعى فإنه تلقى معاملة قاسية.

  • لاجئون يطبخون داخل منزل مهجور

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    التعاون من أجل البقاء

    لاجئان يعدان العشاء لهؤلاء الذين تجمعوا ليتشاركوا العيش في المصنع المهجور، حيث يواجه مئات اللاجئين الجوع والمشقة والعنف اليومي وهم يحاولون البقاء على قيد الحياة في أي مكان حتى يتحقق حلمهم بالعيش في بلد آمن.

  • رجل يسير باتجاه القطار

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الهدف اليومي الوحيد

    مهاجر يسير نحو قطار شحن بضائع للاختباء في عربة مهجورة في محاولة لعبور الحدود الكرواتية والوصول في نهاية المطاف إلى بلد أوروبي آخر، وهذها هو الهدف الذي يشغل بال كل هؤلاء الناس.

  • رجل ينتظر ركوب السيارة

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الهروب الأسهل..أغلى

    أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف تهريب أكثر، يدفعون لسيارات الأجرة لتنقلهم عبر كرواتيا، بتكلفة تصل إلى 1200 يورو، وهي طريقة مكلفة جداً لا يستطيع تحملها كل من تركوا بلادانهم هربا من الظروف المعيشية الصعبة.


مختارات

العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

خيم مئات اللاجئين على الحدود الصربية الكرواتية، في محاولة لعبور الحدود إلى إحدى الاتحاد الأوروبي، حيث يتنظر اللاجئين فرصة للخروج من الظروف الصعبة التي يعيشونها هناك، وهرباً من ظروف أشد قسوة في بلدانهم الأصلية. (19.11.2017)  

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