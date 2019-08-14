العفو الدولية تناشد ألمانيا إنهاء التعاون العسكري مع الصين

ناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة الألمانية إنهاء التعاون العسكري بين الجيش الألماني والجيش الصيني. وقال الخبير لدى المنظمة ماتياس جون لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2019): "أي مساعدات تدريبية ألمانية للجيش الصيني في ظل وضع حقوق الإنسان في الصين ودور الجيش هناك بشكل عام، تعد غير مفهومة ومريبة للغاية". وأضاف: "في ظل الوضع الراهن في هونغ كونغ، يتعين على الحكومة الاتحادية إرسال إشارة واضحة ووقف أي تعاون عسكري على الفور".
وفي وثيقة داخلية لوزارة الدفاع الألمانية حملت اسم "مساعدات التدريب العسكري- مشروع عام 2020"، حصلت الصحيفة الألمانية على نسخة منها، تم إدراج قائمة مكونة من 62 دولة، من المقرر تدريب جنودها لدى الجيش الألماني العام القادم، وبينهم 11 جندياً من الصين من المقرر أن يحصلوا على تدريبات لوجستية وغيرها، كما أنه من المقرر أن يحصل جندي منهم على تدريب متخصص "للعمل العام والعمل الإعلامي".
وأكد متحدث باسم الوزارة اليوم الأحد التعاون في مجال التدريب، وهو معلن في الأساس، ووصف نطاقه بأنه محدود، وقال إن الأمر يتعلق بوساطة القانون الدولي والقيم الديمقراطية وعرض الجيش الألماني بصفته جيشاً برلمانياً، موضحاً أن هذا النوع من الاتصالات قائم مع نحو مئة دولة.
يذكر أن الجيش الألماني نفذ مؤخراً تدريباً طبياً كبيراً مع جنود جيش التحرير الشعبي الصيني بولاية بفاريا، جنوبي ألمانيا.
في غضون ذلك، أفرجت السلطات في هونج كونج عن طالبين ألمانيين كانا قد تم القبض عليهما أثناء الاحتجاجات التي تشهدها المستعمرة البريطانية السابقة التابعة للصين حاليا. وحسب معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن هذين الطالبين (22 عاماً) تم الإفراج عنهما أمس السبت. وكان الطالبان، وهما من طلاب التبادل العلمي التابعين لجامعة لينجنان في هونغ كونغ، قد ألقي القبض عليهما أول أمس الجمعة بسبب مشاركتهما في "تجمع غير مشروع" حيث شاركوا في مسيرة مع مجموعة ضمت نحو 50 طالباً، ويُعْتَقَد أن أحد الطالبين كان ملثماً بالمخالفة لقانون حظر إخفاء الوجه. من جانبها، كانت وزارة الخارجية الألمانية أكدت أنها تقدم الرعاية القنصلية للطالبين، وحسب تقرير لصحيفة "بيلد"، فإن الطالبين تابعان لكلية فنون كانت شهدت أعمال شغب مؤخراً.
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أغلى مدن العالم في عام 2019
المركز 133 والأخير: كاراكاس
احتلت العاصمة الفنزويلية المركز الأخير في قائمة أغلى مدن العالم لعام 2019، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في فنزويلا، وكذلك بسبب التضخم وانهيار الخدمات العامة، وهو ما جعل المدينة رخيصة جداً للعيش ولكن بخدمات سيئة للغاية لسكانها.
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أغلى مدن العالم في عام 2019
المركز العاشر: لوس أنجلوس
احتلت لوس أنجلوس مناصفة مع تل أبيب المركز العاشر في القائمة، وارتفعت بذلك أربعة مراكز عن تصنيف العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية في المدينة بصورة خاصة، وهو ما جعلها مدينة مكلفة حتى لسكانها من المشاهير والممثلين ونجوم هوليوود.
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أغلى مدن العالم في عام 2019
المركز العاشر: تل أبيب
تل أبيب هي المدينة الوحيدة في الشرق الأوسط التي احتلت مركزاً متقدماً هذا العام في قائمة أغلى مدن العالم، ومن ضمن أسباب ذلك هو ارتفاع أسعار السيارات وكلفة استخدامها وتأمينها وصيانتها في المدينة.
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أغلى مدن العالم في عام 2019
المركز السابع: نيويورك و كوبنهاغن و سول
تقاسمت هذه المدن الثلاث المركز السابع عالمياً. ودائماً ما تواجدت هذه المدن في قائمة المدن العشر الأغلى عالمياً، وفي كوبنهاغن يعود سبب ذلك مثلاً إلى ارتفاع أسعار الأنشطة الترفيهية وأسعار المواصلات. أما نيويورك فارتفعت ستة مراكز في القائمة لعدة أسباب منها ارتفاع قيمة الدولار، وهو ما رفع الأسعار في المدينة.
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أغلى مدن العالم في عام 2019
المركز الخامس: أوساكا وجنيف
مدينة أوساكا اليابانية (في الصورة) تقاسمت المركز الخامس مع جنيف السويسرية. وارتفعت بذلك أوساكا ستة مراكز نحو المقدمة مقارنة بقائمة العام الماضي لأغلى مدن العالم، وفيها ارتفعت بصورة خاصة أسعار المواد الغذائية. أما في مدينة جنيف التي تضم مراكز دولية كثيرة، فيبلغ سعر كيلو الخبز مثلاً نحو 6.06 دولارات.
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أغلى مدن العالم في عام 2019
المركز الرابع: زيورخ
احتلت مدينة زيورخ السويسرية المركز الأول عالمياً العام الماضي. بيد أنها تراجعت هذا العام وحلت في المركز الرابع. ويحتاج المرء الكثير من المال للعيش فيها أو التمتع بجمالها. فعلى سبيل المثال، تبلغ قيمة زجاجة البيرة في المعدل 3.25 دولارات، فيما كان سعرها نحو 1.68 دولاراً قبل عشر أعوام.
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أغلى مدن العالم في عام 2019
المركز الأول: سنغافورة
يفضل الكثير من الناس سنغافورة كمحطة للتوقف قبل التوجه إلى مدن جنوب شرق آسيا، وهو ما يجعلها قبلة مفضلة للسياح من مختلف أنحاء العالم وواحدة من أغلى مدن العالم. بالإضافة إلى ذلك، تعد المدينة مركز المال في آسيا – ومركز تسوق مثير. وفيها ترتفع خاصة أسعار إيجارات الشقق وأسعار العقارات، وهو ما يضمن لها مكان الصدارة في قائمة أغلى مدن العالم، والذي تتقاسمه مع ...
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أغلى مدن العالم في عام 2019
المركز الأول: هونغ كونغ
حلل العاملون على إجراء الإحصائية 150 مكاناً في 133 مدينة مختلفة حول العالم. وتم التنصيف بالاعتماد على عدة فئات، مثل سعر المواد الغذائية وسعر السكن والإيجارات، وأسعار الملابس والخدمات والنقل. كما تم دراسة مستوى تتطور الأسعار في المدن. فعلى سبيل المثال، ارتفعت الأسعار في هونغ كونغ في العام الماضي بصورة كبيرة جداً، بحيث صعدت المدينة إلى المركز الأول عالمياً.
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أغلى مدن العالم في عام 2019
المركز الأول: باريس
مدينة الحب والأضواء احتلت مركز الصدارة في قائمة أغلى مدن العالم مشاركة مع هونغ كونغ وسنغافورة، وذلك حسب مجموعة "إيكونوميست"، التي تصدر مجلة بنفس الاسم. وهذه هي المرة الأولى منذ ثلاثين عاماً تتقاسم فيها ثلاث مدن المركز الأول في القائمة. الكاتب: جنيفر فاغنر/ زمن البدري