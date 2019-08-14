العفو الدولية تناشد ألمانيا إنهاء التعاون العسكري مع الصين

ناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة الألمانية إنهاء التعاون العسكري بين الجيش الألماني والجيش الصيني. وقال الخبير لدى المنظمة ماتياس جون لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2019): "أي مساعدات تدريبية ألمانية للجيش الصيني في ظل وضع حقوق الإنسان في الصين ودور الجيش هناك بشكل عام، تعد غير مفهومة ومريبة للغاية". وأضاف: "في ظل الوضع الراهن في هونغ كونغ، يتعين على الحكومة الاتحادية إرسال إشارة واضحة ووقف أي تعاون عسكري على الفور".

وفي وثيقة داخلية لوزارة الدفاع الألمانية حملت اسم "مساعدات التدريب العسكري- مشروع عام 2020"، حصلت الصحيفة الألمانية على نسخة منها، تم إدراج قائمة مكونة من 62 دولة، من المقرر تدريب جنودها لدى الجيش الألماني العام القادم، وبينهم 11 جندياً من الصين من المقرر أن يحصلوا على تدريبات لوجستية وغيرها، كما أنه من المقرر أن يحصل جندي منهم على تدريب متخصص "للعمل العام والعمل الإعلامي".

وأكد متحدث باسم الوزارة اليوم الأحد التعاون في مجال التدريب، وهو معلن في الأساس، ووصف نطاقه بأنه محدود، وقال إن الأمر يتعلق بوساطة القانون الدولي والقيم الديمقراطية وعرض الجيش الألماني بصفته جيشاً برلمانياً، موضحاً أن هذا النوع من الاتصالات قائم مع نحو مئة دولة.

يذكر أن الجيش الألماني نفذ مؤخراً تدريباً طبياً كبيراً مع جنود جيش التحرير الشعبي الصيني بولاية بفاريا، جنوبي ألمانيا.

في غضون ذلك، أفرجت السلطات في هونج كونج عن طالبين ألمانيين كانا قد تم القبض عليهما أثناء الاحتجاجات التي تشهدها المستعمرة البريطانية السابقة التابعة للصين حاليا. وحسب معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن هذين الطالبين (22 عاماً) تم الإفراج عنهما أمس السبت. وكان الطالبان، وهما من طلاب التبادل العلمي التابعين لجامعة لينجنان في هونغ كونغ، قد ألقي القبض عليهما أول أمس الجمعة بسبب مشاركتهما في "تجمع غير مشروع" حيث شاركوا في مسيرة مع مجموعة ضمت نحو 50 طالباً، ويُعْتَقَد أن أحد الطالبين كان ملثماً بالمخالفة لقانون حظر إخفاء الوجه. من جانبها، كانت وزارة الخارجية الألمانية أكدت أنها تقدم الرعاية القنصلية للطالبين، وحسب تقرير لصحيفة "بيلد"، فإن الطالبين تابعان لكلية فنون كانت شهدت أعمال شغب مؤخراً.