العفو الدولية تصف الحكم بسجن الناشط المصري باتريك زكي بـ"الفضيحة"

حُكم على الباحث المصري باتريك زكي الثلاثاء بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر "معلومات كاذبة"، على خلفية نشره مقالا يندد بالتمييز بحق المسيحيين الأقباط في مصر، وفق منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي ينتمي إليها.

وحكمت محكمة أمن الدولة طوارئ في المنصورة، شمال القاهرة، على زكي بالسجن ثلاث سنوات وأوقف على الفور ونُقل إلى السجن، وفق تصريح حسام بهجت مؤسس المبادرة، علما أن زكي أوقف مدة 22 شهرا قبل أن يُفرج عنه في كانون الأول/ديسمبر 2021. وليس من الممكن استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر.

وكان زكي يواجه عقوبة السجن حتى خمس سنوات لنشره مقالا على الإنترنت في عام 2020، روى فيه انتهاكات مورست بحق الأقباط على مدى أسبوع.

ووصفت منظمة العفو الدولية، في بيان صدر يوم الثلاثاء بالإيطالية، الحكم بأنه "فضيحة". وقال مدافعون عن حقوق الإنسان إن زكي تعرض للضرب والتعذيب بالكهرباء أثناء اعتقاله. ووقّع الآلاف في إيطاليا على التماسات تطالب بالإفراج عن زكي، وصوت مجلس الشيوخ في البلاد عام 2021 لمنحه الجنسية الإيطالية.

وكانت العلاقات بين القاهرة وروما قد توترت سابقا، بسبب مقتل مرشح الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016 في مصر عام 2016، وهو ما أثار القلق بشأن الحرية الأكاديمية في البلاد.

ويعد الأقباط أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط ويمثلون 10 إلى 15% من سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين. وزكي المتخصص في قضايا النوع الاجتماعي والباحث لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أوقف في شباط/فبراير 2020 بتهمة "الإرهاب" لدى عودته من إيطاليا حيث كان يدرس في جامعة بولونيا.

ف.ي/ع.ج.م (رويترز، ا.ف.ب)