 العفو الدولية ترصد حالات تعذيب أطفال على خلفية الاحتجاجات في إيران | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.03.2023

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العفو الدولية ترصد حالات تعذيب أطفال على خلفية الاحتجاجات في إيران

قالت منظمة العفو الدولية إن أجهزة أمنية إيران قامت بتعذيب أطفال وشباب ألقت القبض عليهم وسط حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، كما تم تهديدهم بإيذاء عائلاتهم إذا ما تحدثوا عما تعرضوا له.

مظاهرة للطلاب الإيرانيين في روما ضد عنف قوات الأمن في إيران

بحسب التقرير فإن الصغار والفتية المعتقلين تعرضوا لصدمات كهربائية في الأعضاء التناسلية، وتم إعطاؤهم حبوباً غير معروفة قسراً

أفاد تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية بأن أطفالاً وشباباً بين الذين تعرضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن في إيران وسط حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد منذ أشهر.

مختارات

وتعرض متظاهرون للضرب والجلد والصدمات الكهربائية والاغتصاب وأنواع أخرى من العنف الجنسي من قبل أجهزة الاستخبارات والأمن منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو ستة أشهر، حسبما ذكرت المنظمة الحقوقية في التقرير الذي صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس (16 مارس/آذار 2023). وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات تستخدم العنف ضد شباب البلاد لمنعهم من الاحتجاج.

وقال ديتر كارج، خبير الشأن الإيراني في الفرع الألماني لمنظمة العفو الدولية، في بيان: "إنه لأمر بغيض أن يسيء المسؤولون الحكوميون استخدام سلطتهم بهذه الطريقة تجاه الأطفال الضعفاء والخائفين، ويلحقون بهم وبأسرهم ألماً وقلقاً شديدين، ويتركونهم مع ندوب جسدية وعقلية شديدة".

ووثقت المنظمة في التقرير العنف ضد الأطفال والشباب بعد اعتقالهم، بدءا بالضرب في عربات السجن.

وفي السجن، تعرض القاصرون لصدمات كهربائية في الأعضاء التناسلية، وتم إعطاؤهم حبوباً غير معروفة قسراً مع تعرضهم لتهديدات شديدة، وفقاً للتقرير. وقبل الإفراج عن الأطفال، هددهم المسؤولون باعتقال أقاربهم إذا اشتكوا لأي شخص من المعاملة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن بعض الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً. ويستند تقرير المنظمة إلى شهادات عشرات المعتقلين والأقارب.

وتشهد إيران اضطرابات على مدار شهور، مع موجة من الاحتجاجات أثارتها  وفاة شابة كردية تدعى مهسا أميني في حجز للشرطة في أيلول/سبتمبر بعد أيام من القبض عليها بزعم انتهاكها قواعد الزي الإسلامي.

ع.ح./ا.ف. (د ب أ)

  • فيما كانت الثورة الإسلامية في إيران تحتفل بمرور عشر سنوات على قيامها، عصفت بالبلاد أزمة سياسية حادة تخللتها مظاهرات عقب عزل رجل الدين حسين علي منتظري من منصب نائب مرشد الثورة الإسلامية. ويرجع عزل منتظري إلى معارضته تركيز السلطة في قبضة المرشد. (01.02.1979)

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    1989 مظاهرات ضد تركيز السلطة

    بعد قرابة شهر من قيام "الجمهورية الإسلامية" عام 1979، اندلعت مظاهرات قادتها النساء ضد فرض ارتداء الحجاب، وفرقتها بالضرب أو بإطلاق النار في الهواء. فيما كانت "الثورة الإسلامية" في إيران تحتفل بمرور عشر سنوات على قيامها، عصفت بالبلاد أزمة سياسية حادة تخللتها مظاهرات عقب عزل رجل الدين حسين علي منتظري من منصب نائب مرشد الثورة الإسلامية. ويرجع عزل منتظري إلى معارضته تركيز السلطة في قبضة المرشد.

  • خرجت مظاهرات من جامعة طهران في يوليو / تموز 1999 بسبب إغلاق صحيفة إصلاحية تحمل اسم سلام. كانت شرارة الاحتجاجات جامعة طهران فيما أدى قمع الشرطة للمحتجين إلى اتساع رقعة المظاهرات واستمرارها لقرابة أسبوع. واعتقلت الشرطة في حينه أكثر من ألف طالب.

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    1999.. انتفاضة الطلاب

    خرجت مظاهرات من جامعة طهران في يوليو / تموز 1999 بسبب إغلاق صحيفة إصلاحية تحمل اسم "سلام". كانت شرارة الاحتجاجات جامعة طهران فيما أدى قمع الشرطة للمحتجين إلى اتساع رقعة المظاهرات واستمرارها لقرابة أسبوع. واعتقلت الشرطة في حينه أكثر من ألف طالب.

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2003 ـ الطلاب شرارة الاحتجاجات مجددا

    في عام 2003، اندلعت مظاهرات طلابية ضد قرار خصخصة عدة جامعات فيما تطورت الاحتجاجات بعد دخول قوات الأمن الحرم الجامعي لجامعة طهران لتمتد المظاهرات إلى مدن إيرانية أخرى. هتف الطلاب ضد رموز دينية وضد الرئيس أنداك محمد خاتمي.

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2009 ..."الثورة الخضراء"

    في عام 2009، شهدت إيران احتجاجات قادتها المعارضة التي اتهمت السلطات بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح فوز أحمدي نجاد بولاية ثانية. شارك في الاحتجاجات مئات آلاف الإيرانيين، رفضا للاعتراف بنتائج الانتخابات في إطار ما أُطلق عليه حراك "الثورة الخضراء".

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2017 احتجاجات الأربعاء البيض

    بدأت في عام 2017 موجة احتجاجات نسائية ضد الحجاب الإلزامي فيما جرى تدشين حملات إلكترونية لتشجيع النساء على ارتداء ملابس بيضاء كل يوم أربعاء في إطار ما أطلق عليه حملة "أيام الأربعاء البيض". وقامت بعض الإيرانيات بنشر صور ومقاطع مصورة بدون حجاب في الأماكن العامة.

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2017... مظاهرات ضد الغلاء

    في نهاية عام 2017، اندلعت في عدة مدن إيرانية احتجاجات ضد زيادة أسعار المواد الغذائية وموجة الغلاء في حينه. بدأت الاحتجاجات في مشهد ثاني أكبر مدن إيران من حيث الكثافة السكاني، لكنها انتقلت بعد ذلك إلى مدن عدة منها همدان وأصفهان وسنندج والعاصمة طهران.

  • استمرت احتجاجات لا للغلاء في عام 2018 وأسفرت عن مقتل العشرات واعتقال الالاف. على خلاف مظاهرات حراك الثورة الخضراء عام 2009، كانت موجة احتجاجات عامي 2017 و2018 بلا قيادة ولم تكن أيضا منظمة إلى حد كبير.

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2018 احتجاجات بلا قيادة

    استمرت احتجاجات "لا للغلاء" في عام 2018 وأسفرت عن مقتل العشرات واعتقال الالاف. على خلاف مظاهرات حراك "الثورة الخضراء" عام 2009، كانت موجة احتجاجات عامي 2017 و2018 بلا قيادة ولم تكن أيضا منظمة إلى حد كبير.

  • في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية المتمثل في زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة على الأقل. وتسببت الاحتجاجات في سقوط قتلى وجرحى فيما جرى إضرام النار في مصارف ومتاجر.

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2019...مظاهرات ضد رفع أسعار الوقود

    في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية المتمثل في زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة على الأقل. وتسببت الاحتجاجات في سقوط قتلى وجرحى فيما جرى إضرام النار في مصارف ومتاجر.

  • في عام 2020، خرجت مظاهرات طلابية ضد الحكومة على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني. وبعد أيام من نفي تورطها في إسقاط الطائرة الأوكرانية، أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا تعترف فيه بمسؤوليتها عن الحادثة التي أسفرت عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 176 شخصا. إعداد: محمد فرحان

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2020..احتجاجات بعد إسقاط طائرة أوكرانية

    في عام 2020، خرجت مظاهرات طلابية ضد الحكومة على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني. وبعد أيام من نفي تورطها في إسقاط الطائرة الأوكرانية، أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا تعترف فيه بمسؤوليتها عن الحادثة التي أسفرت عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 176 شخصا. إعداد: محمد فرحان


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