 العفو الدولية تدعو لإحالة قائد جيش ميانمار للجنائية الدولية | أخبار | DW | 27.06.2018

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أخبار

العفو الدولية تدعو لإحالة قائد جيش ميانمار للجنائية الدولية

منظمة العفو الدولية تطالب بإحالة قائد جيش ميانمار و12 من كبار المسؤولين للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي بعد أن فرّ نحو 700 ألف من الروهينغا في ولاية راخين إلى بنغلاديش.

Myanmar Armee Chef Min Aung Hlaing (picture-alliance/dpa/V. Savitsky)

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" اليوم (الاربعاء 27 يونيو/ حزيران 2018) بمحاكمة رئيس الأركان البورمي و12 مسؤولا عسكريا آخر بسبب تورطهم في "جرائم ضد الانسانية" إبان عملية "التطهير العرقي" التي استهدفت أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية أراكان في شمال البلاد.

 وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان "سوف ندمّر كل شيء: مسؤولية الجيش عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ولاية أراكان ببورما" إنها جمعت "أدلة موسّعة وموثّقة تثبت تورط القائد الأعلى لجيش بورما، الفريق مين أونغ هلينغ، و12 شخصا آخرا في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت إبان عملية التطهير العرقي" بحق الأقلية المسلمة.

 ودعت امنستي في تقريرها مجلس الأمن الدولي الى "إحالة ملف الأوضاع في بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيق والسير بإجراءات الملاحقة الجنائية". وقال ماثيو ويلز المسؤول في أمنستي إن "اندلاع أعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية في مختلف قرى ولاية أراكان شمالي البلاد، لم يكن مجرد أفعال أقدمت عليها مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية".

 وأضاف "ثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزءا من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف أفراد أقلية الروهينغا". وشدد المسؤول الحقوقي على وجوب "محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء وصولا إلى ضباط الصف الأول في الجيش، وقائد أركانه الفريق مين أونغ هلينغ، على الدور الذي قاموا به في الإشراف على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أو المشاركة فيها، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بموجب أحكام القانون الدولي".

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اغتصاب نساء الروهينجا في ميانمار

وأوضحت أمنستي أن تقريرها الذي يستند الى اكثر من 4000 مقابلة و"جهود بحثية موسعة أجريت على مدار تسعة أشهر في الكثير من المواقع، بما في ذلك داخل بورما وبنغلادش (..) يوثّق تفاصيل قيام الجيش البورمي بعد 25 آب/أغسطس 2017 بإجبار 702 ألف امرأة ورجل وطفل على الفرار إلى بنغلادش"، مشيرة الى ان هذا العدد يشكل ما يزيد عن 80% من سكان الروهينغا في ولاية أراكان الشمالية وقت اندلاع الأزمة.

 وعرض التقرير ايضا للانتهاكات التي ارتكبها المتمردون الروهينغا المنضوون في "جيش إنقاذ روهينغيا أراكان"، مشيرا الى ان "تلك الانتهاكات تشمل قتل أشخاص ينتمون لمختلف الجماعات العرقية والدينية في ولاية أراكان الشمالية، وتنفيذ عمليات قتل واختطاف استهدفت أفرادا من أقلية الروهينغا يشتبه في عملهم كمخبرين لصالح السلطات.

وأوضحت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الانسان ان "قيادة الجيش العليا قامت بنشر أشرس كتائبها القتالية ذات الصيت السيئ على صعيد ارتكاب الانتهاكات في مناطق أخرى من البلاد قبيل واثناء العمليات المنفذة في ولاية أراكان شمال البلاد"، مشيرة الى ان "قوات الأمن أقدمت على حرق قرى الروهينغيا بالكامل أو بشكل جزئي" في مختلف مناطق الولاية.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / د.ب.أ)

  • Bangladesch | Kinder in Rohingya-Flüchtlingslagern (DW/ P. Vishwanathan)

    الروهينغا..أوضاع إنسانية صعبة داخل مخيمات اللجوء

    فقدان الأخ

    فقدت آينا موريا البالغة من العمر سبع سنوات شقيقها الأصغر خلال رحلة اللجوء، التي استغرقت منها وأسرتها مدة أربعة أيام مشياً للوصول إلى بنغلاديش. وتعيش الآن أسرة آينا، التي تنحدر من قرية صغيرة في منطقة مونغدو في ميانمار في مخيم غومدوم القريب من مدينة مدينة كوكس بازار.

  • Bangladesch | Persönliche Gegenstände von Rohingya-Flüchtlingen (DW/ P. Vishwanathan)

    الروهينغا..أوضاع إنسانية صعبة داخل مخيمات اللجوء

    المدرسة هي الأولوية

    قطعت والدة آينا رحلتها من ميانمار إلى بنغلاديش وهي ترتدي صندل الأصبع هذا. وتقول الأم البالغة من العمر 38 عاماً: "إن واتتنا الفرصة، يجب على جميع أولادي الذهاب إلى المدرسة" وتتابع "إنها الأولوية العليا بالنسبة لي الآن".

  • Bangladesch | Rohingya-Flüchtlingslager rund um Cox's Bazar (DW/ P. Vishwanathan)

    الروهينغا..أوضاع إنسانية صعبة داخل مخيمات اللجوء

    داخل المخيمات المكتظة

    قام مصور DW براشانث فيشفاناثان بزيارة مخيمات اللاجئين سواء الواقعة داخل أو حول مدينة كوكس بازار. وتحولت المدينة الصغيرة التي تقع على خليج البنغال إلى مركز أزمة، حيث يبحث العديد من اللاجئين الروهينغا هناك عن ملجأ. وتتعرض الأقلية المسلمة في ميانمار للاضطهاد من قبل الجيش، إذ تتحدث الأمم المتحدة عن وجود تطهيرعرقي هناك.

  • Bangladesch | Rohingya-Flüchtlingslager rund um Cox's Bazar (DW/ P. Vishwanathan)

    الروهينغا..أوضاع إنسانية صعبة داخل مخيمات اللجوء

    صفوف طويلة للاجئين

    في مخيم كوتوبالونغ، ينتظر العديد من اللاجئين -كهذه الأم وطفلها، اللذان يقفان هنا منذ الساعة الرابعة صباحاً - للحصول على حصتهم من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. ولا تستطيع منظمة الإغاثة سد حاجة الجميع، إذ يعاني الكثير من اللاجئين من سوء التغذية.

  • Bangladesch | Rohingya-Flüchtlingslager rund um Cox's Bazar (DW/ P. Vishwanathan)

    الروهينغا..أوضاع إنسانية صعبة داخل مخيمات اللجوء

    معاناة الأطفال داخل المخيم

    ويتعين على توشمينارا البالغة من العمر ثمانية أعوام العناية بشقيقيها الصغيرين بينما تنتظر والدتها عدة ساعات للحصول على إمدادات الإغاثة. حوالي ستين في المئة من الروهينغا، الذين فروا مؤخراً إلى مخيمات مدينة كوكس بازار هم من الأطفال أو المراهقين.

  • Bangladesch | Rohingya in Flüchtlingslager | Someeda (DW/ P. Vishwanathan)

    الروهينغا..أوضاع إنسانية صعبة داخل مخيمات اللجوء

    " أفتقد زوجي"

    عندما التقت بمصور DW كانت سوميدا قد أمضت سبعة أيام بحثاً عن الطعام. ويعاني العديد من اللاجئين الروهينغا من آثار الصدمة ولا يعرفون إلى أين يمكنهم التوجه للحصول على المساعدة. وتقول المرأة: " أفتقد زوجي". زوج سوميدا قُتل بطريقة وحشية خلال أعمال الشغب في ميانمار.

  • Bangladesch | Humanitäre Hilfe für Rohingya (DW/ P. Vishwanathan)

    الروهينغا..أوضاع إنسانية صعبة داخل مخيمات اللجوء

    سبع ساعات مقابل القليل من الطعام

    لأكثر من سبع ساعات انتظرت هذه الفتاة للحصول على الزيت وبعض البقوليات لعائلتها. وبالكاد تستطيع منظمات الإغاثة التصدي لتدفق اللاجئين على جنوب بنغلاديش. وحتى قبل تصعيد الوضع في ميانمار، يعيش مئات الآلاف من الروهينغا في ظروف عيش خطيرة في المنطقة، وقد يرتفع عدد اللاجئين قريباً إلى مليون شخص.

  • Bangladesch | Rohingya-Flüchtlingslager rund um Cox's Bazar (DW/ P. Vishwanathan)

    الروهينغا..أوضاع إنسانية صعبة داخل مخيمات اللجوء

    طائرات ورقية

    على تلة في مخيم كوتوبالونغ استطاع الطفلان محمد عرفان (يسار) البالغ من العمر 10 عاماً وصديقه محمد شوفافلي، والبالغ من العمر 12عاماً انتزاع لحظة فرح من خلال صنعهما طائرة ورقية بسيطة ومحاولة جعلها تطير في السماء. و يرتدي محمد قطعة قماش فقط مربوطة حول خصره، بدلاً من السروال.

  • Bangladesch | Rohingya in Flüchtlingslager | Vater und Sohn (DW/ P. Vishwanathan)

    الروهينغا..أوضاع إنسانية صعبة داخل مخيمات اللجوء

    الأب والإبن

    لم يعد عبد الكريم قادراً على المشي بمفرده، لهذا يحمله ابنه المراهق ديل محمد عبر مخيم بهالوكالي 2، بحثاً عن مركز الإمدادات الطبية. وكان لرحلة الفرار والحياة في مخيمات اللجوء، آثار سلبية على صحة اللاجئين، إذ يعاني حوالي ثلاثة أرباع اللاجئين في بنغلاديش من أمراض الإسهال، في حين يعاني الكثيرون منهم من سوء التغذية.

  • Bangladesch | Persönliche Gegenstände von Rohingya-Flüchtlingen (DW/ P. Vishwanathan)

    الروهينغا..أوضاع إنسانية صعبة داخل مخيمات اللجوء

    تأخرالمساعدات

    بالنسبة للبعض تصل المساعدة الطبية في المخيمات في وقت متأخر جداً، كما هو الحال بالنسبة للعجوز "علم بحر" البالغة من العمر 80 عاماً. إذ أرسلها الأطباء إلى كوخ عائلتها حتى تتمكن من الموت هناك بالقرب من أقاربها. و بُسطت أمام قدميها بعض الأوراق التي تمثل كل ما تملكه العائلة، والتي تمكن ابنها علي أحمد من جلبها معه. إعداد (مارا بيرباش / براشانث فيشواناثان / إيمان ملوك)


 

 

 

 

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