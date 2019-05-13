 ″العفو الدولية″ تدعو إلى التحقيق في ″جرائم حرب″ محتملة في ليبيا | أخبار | DW | 16.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

"العفو الدولية" تدعو إلى التحقيق في "جرائم حرب" محتملة في ليبيا

دعت منظمة العفو الدولية "الجنائية الدولية" للتحقيق في هجمات عشوائية استهدفت مناطق مدنية بالقرب من العاصمة طرابلس، قد تصل إلى حد "جرائم حرب". وتندد المنظمة بقوة بلامبالاة أطراف النزاع المسلح بحياة المدنيين.

مشاهدة الفيديو 02:02

هل قصف حفتر طرابلس بصورايخ الإمارات؟ #مسائيةDW_

قالت ماجدالينا مغربي ، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان "مع انطلاق معركة طرابلس، أظهرت الأطراف المتحاربة تجاهلا مخجلا لسلامة المدنيين والقانون الإنساني الدولي من خلال شنّ هجمات عشوائية على الأحياء السكنية".

وقالت المنظمة إن أقوال الشهود وتحليل صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى أن المناطق السكنية المكتظة بالسكان في منطقة أبو سليم جنوبي طرابلس تعرضت لهجمات عشوائية بالصواريخ بين 15 و 17 نيسان/ أ بريل الماضي.

وحددت المنظمة الحقوقية ثلاث مناطق استهدفتها أسلحة غير دقيقة في أبو سليم ، وهي منطقة تسيطر عليها ميليشيات تابعة للحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها. وأشارت إلى أنه لم يتم العثور على دليل واضح على وجود هدف عسكري في هذه المناطق.

يشار إلى أن طرفي النزاع في ليبيا يتبادلان الاتهامات عن الهجمات التي تستهدف المناطق المدنية في جنوبي طرابلس.

وذكرت منظمة العفو الدولية أنها لا تستطيع تحميل أي طرف مسؤولية تلك الهجمات. وأضافت: "ومع ذلك، يعتقد سكان أبو سليم ممن أجريت معهم مقابلات أن القوات المنتمية للجيش الوطني الليبي مسؤولة عن ذلك".

و.ب/ح.ز (أ ف ب، العفو الدولية)

 

مختارات

ماكرون يؤكد "دعمه" للسراج ويدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا  

منظمة غير حكومية ألمانية تحذر من "منطقة الموت الليبية"

حذرت منظمة "سي آي" الألمانية من "منطقة الموت في ليبيا". منظمة الإنقاذ غير الحكومية أكدت على ضرورة إعادة تسليم مهمة البحث والإنقاذ في البحر إلى دولة أوروبية بدلا من ليبيا. لماذا يا ترى؟ ومن هي الدولة الأوروبية المقترحة؟ (05.05.2019)  

تحقيق حصري لـDW: الخبير الأممي منصف قرطاس معتقل في تونس "بتهم ملفقة"

أثار اعتقال خبير الأسلحة الأممي منصف قرطاس غضباً عارماً لدى الأمم المتحدة ولدى ألمانيا التي يحمل جنسيتها. تشير مصادر تحدثت معها DW إلى أن الأمر يبدو معقداً وله ارتباطات بمصالح إقليمية ودولية. (15.05.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هل قصف حفتر طرابلس بصورايخ الإمارات؟ #مسائيةDW_  

مواضيع ذات صلة

Libyen Mitglieder der National Army LNA in Bengasi

الاتحاد الأوروبي: هجوم حفتر على طرابلس تهديد للسلم العالمي 13.05.2019

بعد تردد طويل واختلاف في المواقف، باتت دول الاتحاد الأوروبي تتكلم بلسان واحد حول الوضع في ليبيا. وزراء خارجية دول الاتحاد نددوا بهجوم قوات رجل شرق ليبيا القوي، خليفة حفتر، على طرابلس معتبرين إياه "تهديدا للسلم العالمي".

Frankreich Diplomatie l Präsident Emmanule Macron empfängt libyschen Premierminister Fayez al-Sarraj

ماكرون يؤكد "دعمه" للسراج ويدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا 08.05.2019

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائه برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج دعم بلاده لحكومة الأخير، وطالب بوقف إطلاق النار بإشراف دولي و"بلا شروط" في طرابلس.

Kombibild - Erdogan, Khalifa Haftar, Fajis al-Sarradsch

تركيا ودعم حكومة الوفاق.. هل تتغير موازين القوى في ليبيا؟ 30.04.2019

بشكل واضح وصريح، أعلن الرئيس التركي أردوغان عن دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. ويشمل ذلك الدعم العسكري الذي قد يغير من موازين القوى على الأرض. ما الذي دفع اردوغان لذلك؟ وما هي النتائج المتوقعة لهذا الدعم؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  