العفو الدولية تحث قطر على مواصلة إصلاح أوضاع العمال الأجانب

حثت منظمة العفو الدولية السلطات القطرية على الوفاء بتعهداتها بشأن حقوق العمال قبل كأس العالم 2022 الذي ستحتضنه قطر. وفي تقرير بعنوان "الواقع عن كثب: أوضاع حقوق العمال الأجانب قبل أقل من أربع سنوات على بدء بطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر"، قالت المنظمة، على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء (الخامس من شباط/فبراير 2019) إنه "قبل أقل من أربع سنوات على انطلاق بطولة كأس العالم 2022، تخاطر السلطات القطرية بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لعملية الاستغلال العمالي الواسع النطاق لآلاف العمال الأجانب".

وحذر ستيفن كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية بالمنظمة من أن "الوقت بدأ ينفد إذا ما أرادت السلطات القطرية أن تقدم إرثًا يبتهج الجميع من أجله، ألا وهو نظام العمل الذي يضع حداً للانتهاك والبؤس اللذين يلحقان بعدد كبير من العمال الأجانب كل يوم".

وقال كوكبيرن :"لقد اتخذت السلطات القطرية بعض الخطوات المهمة لتوفير الحماية لحقوق العمال، إلا أن ثمة الكثير الذي يتعين القيام به. فالثغرات في الإصلاحات حتى الآن تعني أن العديد من العمال لا يزالون عالقين في ظروف قاسية، معرضين للاستغلال وسوء المعاملة ...وأولئك الذين يعودون إلى ديارهم يفعلون ذلك وهم صفر اليدين، دون تلقي تعويض ودون إنصاف".

وحثت المنظمة قطر على "إلغاء نظام الكفالة التعسفي الذي رغم بعض التغييرات الأخيرة، يواصل ربط العمال بأصحاب العمل عديمي الضمير لمدة تصل إلى خمس سنوات".

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