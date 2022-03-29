 العفو الدولية: القوى العالمية وفرت بيئة خصبة للصراعات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.03.2022

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العفو الدولية: القوى العالمية وفرت بيئة خصبة للصراعات

في تقريرها السنوي، اتهمت منظمة العفو الدولية الدول الكبرى بتوفير أرضية خصبة للصراع سواء تعلق الأمر بالغزو الروسي على أوكرانيا الذي اعتبرته "تكرارا" لما حدث في سوريا، أو بجائحة كورونا وتردي الوضع الحقوقي في العالم.

إمنستي تعتبر أن ما يحصل في اوكرانيا تكرار لما حدث في سوريا

إمنستي تعتبر أن ما يحصل في اوكرانيا تكرار لما حدث في سوريا

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء (29 مارسم آذار 2022)، في تقريرها السنوي الذي يوثق حالة حقوق الإنسان في 154 دولة إن المجتمع الدولي شهد العام الماضي "صراعات جديدة فضلا عن تعميق الصراعات التي لم تحل". وذكر التقرير إنه "في أفغانستان وبوركينا فاسو وإثيوبيا وإسرائيل/فلسطين وليبيا وميانمار واليمن، على سبيل المثال لا الحصر، تسبب الصراع في انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع". 

وذكرت منظمة العفو الدولية أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تمر دون عقاب من جانب القوى العالمية. وأضافت أنه "وفي حالات قليلة جدا جاءت الاستجابة الدولية اللازمة، وفي حالات قليلة جدا تم تحقيق العدالة والمساءلة. وبدلا من ذلك، توسع الصراع".

وبخصوص الغزو الروسي لأوكرانيا، شددت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، أنه "تكرار" للحرب في سوريا، مشيرة إلى أن النزاع المستمرّ منذ أكثر من شهر في الجمهورية السوفياتية السابقة يشهد "تزايداً في جرائم الحرب". 

وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أغنيس كالامارد لوكالة فرانس برس إنّ "ما يحدث في أوكرانيا هو تكرار لما رأيناه في سوريا"، مشيرة: "نحن أمام هجمات متعمّدة على بنى تحتية مدنية ومساكن" وقصف لمدارس، متّهمة روسيا بتحويل ممرات إنسانية إلى "مصيدة للموت".

وفي مؤتمر صحافي موازٍ في باريس، قالت ماري ستروثرز، مديرة أمنستي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، إنّ "باحثينا على الأرض وثّقوا على مدى عشرة أيام استخدام نفس التكتيكات التي اتّبعت في سوريا والشيشان"، بما في ذلك هجمات تستهدف مدنيين وذخيرة يحظرها القانون الدولي.

كما أعربت أمنستي عن أسفها للموقف الذي اتّخذته حوالى 20 دولة أفريقية في الأمم المتّحدة في مطلع آذار/مارس وامتنعت فيه عن التصويت على قرار يدعو لانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، معتبرة أنّه "في مواجهة روسيا، لا يمكن أن يكون هناك حياد".

أما ما يخض جائحة كوفيد، فتقول أمنستي إن الدول الغربية عمقت الفجوة بينها وبين الدول الفقيرة من خلال تكاتفها مع كبار مصنعي اللقاحات.  

وقال التقرير السنوي لعام 2021: "قامت الدول ذات الدخل المرتفع بتخزين ملايين الجرعات أكثر مما يمكنها استخدامه، مما أتاح القدرة لبعض الدول على تطعيم جميع سكانها من ثلاث إلى خمس مرات". في الوقت نفسه، أعطت شركات الأدوية، المدعومة من حكومات قوية، أولوية كبيرة لإيصال اللقاحات إلى البلدان ذات الدخل المرتفع". كما انتقدت المنظمة  شركات وسائل التواصل الاجتماعي، التي اتهمتها بتوفير أرضية خصبة للمعلومات المضللة عن كوفيد19- من جميع الأنواع.

و.ب/ع.ش (أ ف ب، رويترز)

  • An Amnesty International vigil in Porto demanding EU leaders protect human rights in India amid the COVID-19 crisis, May 2021

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    "آمنستي" تتذكر السجناء المنسيين

    في عام 1961 اعتُقل طالبان في العاصمة البرتغالية لشبونة لأنهما رفعا نخباً للحرية. لذلك، وبسبب تأثره بهذا الخبر، كتب المحامي البريطاني بيتر بينينسون مقالاً كان له أثر عالمي. طالب بينينسون في المقال بدعم كل من يتعرضون للملاحقة بسبب قناعاتهم. هذا المقال كان بذرة تكوين منظمة العفو الدولية "آمنستي"، التي ما تزال تناضل حتى اليوم ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

  • Mandela speaks in London in 2003

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    حملة لإنقاذ الأرواح

    في البداية، ركزت منظمة العفو الدولية على الدفاع عن السجناء السياسيين غير المتورطين في العنف. تلقى العديد من النشطاء السياسيين، من بينهم نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا وأليكسي نافالني في روسيا، لقب "سجناء الرأي". أضافت المنظمة فيما بعد إلى نشاطاتها الاحتجاج على استخدام التعذيب وعقوبة الإعدام.

  • Protesters dressed like Guantanamo Bay inmates in orange prison with black hoods over their heads walk across a street with the US Capitol in the background

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    حملة ضد التعذيب

    عندما أطلقت المنظمة حملتها العالمية الأولى ضد استخدام التعذيب في سبعينات القرن الماضي، كان كثير من جيوش العالم تستخدمه، وبشكل مستمر مع السجناء السياسيين. ساهمت هذه الحملة في رفع مستوى الوعي وساعدت على اعتماد قرار الأمم المتحدة ضد استخدام التعذيب، الذي وقعت عليه أكثر من 150 دولة حتى الآن.

  • A man carrying a child past piles of debris and damaged buildings in the northern Syrian city of Raqqa

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    تحقيقات في ساحات الحروب

    تبني منظمة العفو الدولية حملاتها على التحقيقات التي يجريها تشطاؤها. في ساحات الحروب، حيث يكون المدنيون في أضعف موقف أمام الجيوش والمليشيات، من المهم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من أجل محاسبة مجرمي الحرب. تحتفظ المنظمة بسجل متاح للعامة يوثق جرائم الحرب التي ترتكبها كل من روسيا والنظام السوري والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا.

  • An Amnesty International activist holds a homemade replica missile bearing the message 'Made in Britain, destroying lives in Yemen'

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    عمل دؤوب لوقف تدفق الأسلحة

    تسعى منظمة العفو الدولية أيضاً إلى وقف تصدير الأسلحة إلى مناطق الحروب والصراعات، حيث تُستخدم ضد المدنيين. وبالرغم من وجود اتفاقية دولية لتنظيم تجارة السلاح حول العالم، إلا أن بيع وشراء الأسلحة ما يزال في ازدياد. بعض أكبر مصدري السلاح حول العالم، مثل الولايات المتحدة وروسيا، لم تصادق بعد على هذه الاتفاقية، بينما لا تلتزم دول كثيرة بها.

  • Activist places a bouquet of parsley in front of a gate in Argentina in 2020

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    حملة من أجل إجهاض آمن وقانوني

    يشمل عمل منظمة العفو الدولية المساواة بين الجنسين وحقوق الأطفال ودعم مجتمع الميم. تعرضت "آمنستي" لانتقادات الحكومات والمؤسسات الدينية بسبب دعمها لحقوق مثل حق الإجهاض. في الصورة وضع نشطاء في الأرجنتين أكاليل من البقدونس وأعشاب أخرى تستخدم في تحفيز الإجهاض أمام بوابة مبنى البرلمان في العاصمة بوينس آيرس.

  • An Amnesty International activist with his hands fake tied by a rope holds a banner with the organization's name

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    شبكة عالمية مزدهرة

    منذ بدايتها في الستينات، نمت "آمنستي" إلى شبكة عالمية تضم من النشطاء الذين، بالإضافة إلى مشاركتهم في حملات تضامن دولية، يعملون من أجل التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في دولهم. حالياً تضم المنظمة ملايين الأعضاء والداعمين حول العالم، ونجحت في إنقاذ آلاف السجناء من الموت والاحتجاز. إعداد: منير غائدي/ ي.ب


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