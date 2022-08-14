العطش - خطر شح الميا، الجزء الثالث: آخر احتياطيات المياه العذبة

يتسبب التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة الظواهر الجوية والجفاف. يرتفع استهلاك الناس للمياه سواء كان ذلك في استهلاكهم اليومي للسوائل أو الزراعة أو لعلف الحيوانات. بدأ مستثمرون يشترون حقوق المياه، وأخذت الأسعار بالارتفاع، وأصبح المزارعون يشكون من ندرة المياه.
تتفاقم أزمة المناخ في جميع أنحاء العالم. لا يهدد الجفاف المتزايد بقاء الإنسان فحسب في العديد من البلدان بل يهدد أيضاً النظم البيئية بأكملها. يشكو مربو الماشية من قلة المياه. لم يعد بإمكان المزارعين الهنود ري حقولهم. بدأ كثير من الأهالي ينزحون من أماكن سكنهم. من يملك الماء؟ هل ستنشأ المزيد من النزاعات أو الحروب بسبب التنافس على المياه؟ ماذا سيحدث عندما تختفي مياهنا؟