 العطش - خطر شح الميا، الجزء الثالث: آخر احتياطيات المياه العذبة | تقارير جديدة | DW | 07.07.2022

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تقارير جديدة

العطش - خطر شح الميا، الجزء الثالث: آخر احتياطيات المياه العذبة

يتسبب التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة الظواهر الجوية والجفاف. يرتفع استهلاك الناس للمياه سواء كان ذلك في استهلاكهم اليومي للسوائل أو الزراعة أو لعلف الحيوانات.

Sendung | Dokumentation Durst Teil 3: Die letzten Reserven

Sendung | Dokumentation Durst Teil 3: Die letzten Reserven


بدأ مستثمرون يشترون حقوق المياه، وأخذت الأسعار بالارتفاع، وأصبح المزارعون يشكون من ندرة المياه.
 

Sendung | Dokumentation Durst Teil 3: Die letzten Reserven


تتفاقم أزمة المناخ في جميع أنحاء العالم. لا يهدد الجفاف المتزايد بقاء الإنسان فحسب في العديد من البلدان بل يهدد أيضاً النظم البيئية بأكملها. يشكو مربو الماشية من قلة المياه. لم يعد بإمكان المزارعين الهنود ري حقولهم. بدأ كثير من الأهالي ينزحون من أماكن سكنهم. من يملك الماء؟ هل ستنشأ المزيد من النزاعات أو الحروب بسبب التنافس على المياه؟ ماذا سيحدث عندما تختفي مياهنا؟

 

مواعيد البث
الجزء الثالث

DW  عربية

الأربعاء 24 أغسطس/آب 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 24 أغسطس/آب 2022– 22:15 UTC
الخميس 25 أغسطس/آب 2022– 01:15 UTC
الخميس 25 أغسطس/آب 2022 – 03:00 UTC
الخميس 25 أغسطس/آب 2022 – 05:15 UTC
الخميس 25 أغسطس/آب 2022 – 09:15 UTC
السبت 27 أغسطس/آب 2022 – 06:15 UTC
السبت 27 أغسطس/آب 2022– 10:15 UTC
السبت 27 أغسطس/آب 2022– 15:15 UTC
السبت 27 أغسطس/آب 2022– 23:15 UTC
الأحد 28 أغسطس/آب 2022– 13:15 UTC
الأحد 28 أغسطس/آب 2022– 19:15 UTC
الإثنين 22 أغسطس/آب 2022– 16:15 UTC
 

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دبي  UTC + 4

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