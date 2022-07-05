العطش - خطر شح الميا، الجزء الثالث: آخر احتياطيات المياه العذبة



بدأ مستثمرون يشترون حقوق المياه، وأخذت الأسعار بالارتفاع، وأصبح المزارعون يشكون من ندرة المياه.





تتفاقم أزمة المناخ في جميع أنحاء العالم. لا يهدد الجفاف المتزايد بقاء الإنسان فحسب في العديد من البلدان بل يهدد أيضاً النظم البيئية بأكملها. يشكو مربو الماشية من قلة المياه. لم يعد بإمكان المزارعين الهنود ري حقولهم. بدأ كثير من الأهالي ينزحون من أماكن سكنهم. من يملك الماء؟ هل ستنشأ المزيد من النزاعات أو الحروب بسبب التنافس على المياه؟ ماذا سيحدث عندما تختفي مياهنا؟





مواعيد البث

الجزء الثالث

DW عربية

الأربعاء 24 أغسطس/آب 2022 – 18:15 UTC

الأربعاء 24 أغسطس/آب 2022– 22:15 UTC

الخميس 25 أغسطس/آب 2022– 01:15 UTC

الخميس 25 أغسطس/آب 2022 – 03:00 UTC

الخميس 25 أغسطس/آب 2022 – 05:15 UTC

الخميس 25 أغسطس/آب 2022 – 09:15 UTC

السبت 27 أغسطس/آب 2022 – 06:15 UTC

السبت 27 أغسطس/آب 2022– 10:15 UTC

السبت 27 أغسطس/آب 2022– 15:15 UTC

السبت 27 أغسطس/آب 2022– 23:15 UTC

الأحد 28 أغسطس/آب 2022– 13:15 UTC

الأحد 28 أغسطس/آب 2022– 19:15 UTC

الإثنين 22 أغسطس/آب 2022– 16:15 UTC



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