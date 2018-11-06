 ″العشاء الأخير″ بالأردن ـ حين تصطدم حرية الفن بـ″المقدس″ | سياسة واقتصاد | DW | 11.12.2018

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سياسة واقتصاد

"العشاء الأخير" بالأردن ـ حين تصطدم حرية الفن بـ"المقدس"

ضجة واسعة أثارتها صورة نشرها موقع "الوكيل" الأردني، بعد أن اعتبرها كثيرون مسيئة للسيد المسيح. الصورة مستوحاة من لوحة "العشاء الأخير" لليوناردو دا فينشي، وقد تسبب نشرها في إيقاف صحافيين بالموقع مقبل المدعي العام الأردني.

Leonardo Da Vincis Das Letzte Abendmahl (imago stock&people)

جدل واسع خلفته صورة نشرها الموقع الإخباري الأردني "الوكيل". الصورة اعتبرها البعض مسيئة للمسيح، فيما قال آخرون إنها إهانة للمسيحيين ودينهم. وكانت الصورة ضمن المنشورات التي شاركها الموقع عبر صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، وتتضمن رسم "العشاء الأخير" للسيد المسيح وبجانبها صورة للشيف التركي المشهور بطريقته برش الملح على الطعام، إضافة إلى وسم صورة السيد المسيح على قدم أحد الحضور في الصورة.

بالمقابل قالت جهات أخرى إن نشر الصورة محاولة إلهاء الشارع عن دعوات الاحتجاج على الممارسات الحكومية، لا سيما إقرار قانون ضريبة الدخل.

المنشور أثار غضب الفعاليات المسيحية في الأردن، إذ هدَّد عدد من أهالي بلدة الفحيص، التي تسكنها أقلية مسيحية، بإلغاء الاحتفالات السنوية لذكرى ميلاد السيد المسيح إذا لم تتخذ الحكومة إجراء ضد من "يمارس الفتنة" في الأردن.

 

ولحدود الساعة لم يخرج الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه، بأي تصريح بخصوص الصورة التي كان يقف فيها خلف المسيح وهو يؤدي حركته الشهيرة برش الملح على العشاء المقدم أمام المسيح.

يُشار إلى أن نسبة المسيحيين تتجاوز ستة بالمائة من سكان البلاد البالغ عددهم 6.6 مليون نسمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها ضجة بعد نشر صور تتعلق بالدين، فقبل سنوات أثار رسما كاريكاتوريا قيل انه للنبي محمد نُشر على مجلة "شارلى إيبدو" الفرنسية ضجة واسعة بين المسلمين في العالم. وفي نهاية 2005 تسببت صور رسمها رسام كاريكاتير، في مظاهرات كبيرة ندد فيها المسلمون بالحكومة الدنماركية.

وبالرغم من حذف موقع "الوكيل"، أحد أكثر المواقع الإخبارية شعبية في البلاد، للصورة ونشر بيان اعتذار أكد فيه أن ما حدث كان خطأً إحدى المتدربات في الموقع، وأنه قد تم اتخاذ الإجراء الإداري الذي تستحقه، إلا أن الاعتذار لم يحد من وابل الاحتجاجات التي عكستها مواقع التواصل الاجتماعي وتجاوز ذلك إلى طرح سؤال: متى قد يتحول الفن من حرية تعبير إلى إهانة للدين؟

مجرد خطأ!

بعد الضجة الكبيرة التي أثارها موقع "الوكيل" الأردني، قرر الادعاء العام في الأردن توقيف المذيع محمد الوكيل ناشر الموقع والمحررة الصحافية على خلفية نشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت مسيئة للسيد المسيح، بحسب مصدر قضائي.

وفي اتصال هاتفي بالموقع، تحدث مدير تحريره، مجدي الباطية، لـDWعربية بخصوص الموضوع. الباطية أكد في حديثه على أن الصورة نُشرت عن طريق الخطأ، وقال إنها واحدة من بين 8 صور أخرى لم تُنشر على الموقع وإنما على حساب الموقع بـ"فيسبوك" تحت عنوان: ماذا لو استمر الرسم الكلاسيكي حتى عصرنا الحالي؟

وحسب المتحدث نفسه، فقد تم حذف الصورة بعد نصف ساعة من نشرها نتيجة ردود الفعل حولها.

وجاء في بيان الاعتذار :"نشير هنا إلى أنه ومن ضمن المنشورات التي يتم نشرها يوميا، تم نشر منشور مقتبس من صفحات عربية وعالمية، لم نقصد فيه الإساءة  للإخوة المسيحيين في وطننا الغالي، ونؤكد أن المنشور تم تداوله عبر صفحات عربية وعالمية على أساس أنه ثقافي منوع يتحدث عن استمرار الرسم الكلاسيكي حتى وقتنا الحالي".

ووفق ما صرح به باطية فقد تم استدعاء ناشر الموقع، محمد الوكيل ورئيس تحرير الموقع ومديرة تحرير الموقع، فضلا عن الصحافية "المتدربة" التي نشرت الصورة. وقال "إن المدعي العام تأكد أن الصورة لم تكن مقصودة، وأن الصحافية كانت متدربة بقسم المنوعات الذي لا يخضع للرقابة من طرف مدير التحرير أو رئيسه، باعتبار هذا القسم ينشر في الغالب فوائد الفواكه والخضر.."

إهانة للمسيحيين!

التدقيق في تصريح مدير تحرير موقع الوكيل، قد يجعل كثيرين يتساءلون كيف لموقع ألا يُراجع عمل صحافي خاصة لو كان متدربا، وينشره مباشرة؟

هذا السؤال طرحته الإعلامية ، رولا السماعين. رولا أكدت في حديثها لـDWعربية، أن الصورة خلفت استياءً مجتمعيا، واعتبرت أن "توريط" المتدربة حجة، إذ يجب على رئيس التحرير تحمل المسؤولية ومراقبة العاملين معه.

المتحدثة نفسها قالت: "الصورة لا تؤذيني كمسيحية ولا تؤذي مجموعة من المسيحين وكذلك المسلمين، لكن لا نقبل بها حين تأتي في وقت غير مناسب"، وتابعت: "ونحن لا ندرك معنى حرية التعبير وحدودها".

وبالرغم من تأكيد الموقع على أنه أعاد نشر الصورة التي نشرتها مواقع أخرى، إلا أن السماعين شددت على ضرورة احترام الأديان والقانون الأردني الذي يمنع ازدراء الأديان، حسب حديثها.

ويبدو أن ردود الفعل حول الموضوع لم تقتصر على المسيحيين وإنما على مسلمين أيضا، اذ رأوا في الصورة إهانة للمسيح ولا تمت بصلة لحرية التعبير، وهو ما تناقلوه عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عضو مجلس النواب عن منطقة الفحيص النائب فوزي طعيمة طالب الحكومة  بمحاسبة ناشر الموقع. وأعرب في مداخلة بجلسة تشريعية أمس عن استغرابه من سلوك مالك الموقع، خاصة أنه يتمتع بخبرة طويلة، قبل أن يؤيد نواب "الإخوان المسلمين" ما جاء في كلمة طعيمة.

للفن حدود؟

متابعة التعليقات والمنشورات على الشبكات الاجتماعية تجعلك تعرف أن هناك فهم مختلف لدى الأشخاص بخصوص فهمهم لعلاقة الدين بالفن. صنف من هؤلاء يرى في الفن حرية تعبير لا حدود لها، وصنف آخر يؤكد أن "للفن حدود" وأنه من الضروري احترام الدين وعدم تسخيره في أمور قد تجرح عقيدة أشخاص معينين. ولكن كيف يتحول الفن من حرية تعبير إلى إهانة للدين؟

مالك عثامنة، إعلامي أردني مقيم في بلجيكا، يرى أن الفن يبقى فنا، إلا أن إضفاء طابع من السخرية على لوحة فنية هو تعبير عن موقف معين. عثامنة أشار في كلامه لـDWعربية، إلى أن لوحة ليوناردو دافنتشي لوحة فنية تصور حالة في غاية الإبداع والجمال والإضافات التي تمت زيادتها هي سخرية وتعبر عن موقف.

وفي هذا الاتجاه يقول الإعلامي الأردني أيضا: "لا أعتقد أن هناك ضرر يمس الله بهذه الصورة، لأن الله مطلق القدرة لن يتضرر من هذا الشيء أبدا ".

صحيفة "الغد" الأردنية نقلت أن مدعي عمان العام وجه يوم الاثنين (10 ديسمبر/ كانون الأول)، لمحمد الوكيل 7 تهم من بينها إثارة النعرات الطائفية والمذهبية. التهم قال البعض إنها قد تدفع مؤسسات كثيرة إلى اتخاذ الحذر بخصوص التعامل مع هذه "مواضيع حساسة"، لكن البعض قد يعتبر الأمر "رقابة" على الفنانين وكذلك الصحافيين، وهو ما يذهب إليه عثامنة، الذي يرى في الأمر "مهنية" لا "رقابة"، ويقول : "لا ندعو إلى رقابة ولكن ندعو إلى مهنية في الإعلام".

ويضيف الإعلامي الأردني لـ DW عربية: "أنا ضد توقيف الوكيل أو زميلته الصحافية المتدربة. لا يجب إيقاف أي صحافي تحت تهمة الحريات، لكن إذا كان هناك متضررون من الأردن فيجب الاتجاه إلى القضاء ليأخذ مجراه، لكن التوقيف والحبس هو مشهد سياسي مشوه وممسوخ".

مريم مرغيش

  • city of al-salt

    السلط - ملاذ ديني يجمع المسلمين والمسيحيين في الأردن

    ولدت المصورة فاطمة العبادي في أبو ظبي بالإمارت العربية المتحدة، إلا أنها أمضت العشر سنوات الأخيرة من دراستها في مدينة سلط الأردنية. تأسست السلط في عام 300 قبل الميلاد ويبلغ عدد سكانها 90 ألف نسمة وهي مدينة عالمية، حيث تمتزج الثقافة العربية والأوروبية بشكل متناغم.

  • people out shopping

    السلط - ملاذ ديني يجمع المسلمين والمسيحيين في الأردن

    بفضل طابعها المتنوع، تم ترشيح مدينة السلط، لتصبح من مواقع التراث العالمي لليونسكو. ولاتتميز هذه المدينة بتناغم الهندسة المعمارية الشرقية والغربية فقط، بل وكما يقول إسماعيل عبد الرحمن جيل، الباحث الذي ساعد العبادي في المشروع، "الأغلبية المسلمة والسكان المسيحيين في المدينة يعيشون جانبا لجنب دون أي تمييز".

  • inside of a church

    السلط - ملاذ ديني يجمع المسلمين والمسيحيين في الأردن

    وكما يوضح جيل أيضا، فإن مسيحيي السلط لعبوا دوراً مهماً في التنمية الثقافية والاقتصادية والسياسية للمدينة. فتاريخ الديانتين بالمدينة متداخل، ويتقاسم المسلمون والمسيحيون في الغالب نفس الأماكن. في هذه الصورة كنيسة القديس جورج محاطة بنقوش من القرآن ومشاهد من الكتاب المقدس.

  • Woman standing at altar

    السلط - ملاذ ديني يجمع المسلمين والمسيحيين في الأردن

    شيد هذا الموقع المقدس في عام 1682 بعد أن شاهد راعي رؤيا، طلب القديس جورج منه فيها بناء كنيسة، بعد حمايته من الوحوش التي تهدد مواشيه. وعن هذا الموقع يقول عبد الرحمن جيل "حتى اليوم يزور الموقع العديد من المسيحيين والمسلمين، الذين يضيؤن الشموع إكراماً للقديس". وتتميز المدينة أيضا بوجود كنائس مختلفة (الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذوكسية ).

  • city street

    السلط - ملاذ ديني يجمع المسلمين والمسيحيين في الأردن

    العلاقة بين الأردن والمسيحية قديمة جداً. إذ تبدأ مع معمودية يسوع المسيح على ضفاف نهر الأردن. العديد من الطوائف المسيحية استقرت في الأردن في بدايات القرن الأول، ويتمتع المسيحيون بحرية الاعتقاد حتى يومنا هذا، كما يشاركون في البرلمان الأردني ويشغلون مناصب حكومية مهمة.

  • Two religious leaders

    السلط - ملاذ ديني يجمع المسلمين والمسيحيين في الأردن

    وعلى الرغم من مئات السنين من التعايش السلمي وتأكيد الملك عبد الله الثاني على أن "المسيحيين العرب جزء لا يتجزأ من الماضي والحاضر والمستقبل في منطقتي"، ازدادت التوترات مؤخراً بين المسلمين والمسيحيين في الأردن، مما أثار الاحتجاجات. لكن التعايش بين الديانتين يبقى سائدا في السلط. وعن ذلك تقول المصورة العبادي "وما يجعل من السلط مكاناً مميزاً هو أن العلاقة بين الديانتين لم تتغير على الإطلاق".

  • A woman in a house

    السلط - ملاذ ديني يجمع المسلمين والمسيحيين في الأردن

    خلال عيد الميلاد، على سبيل المثال، يشارك المسلمون مع المسيحيين في الاحتفال – والعكس صحيح أيضاَ. وفي الانتخابات الأخيرة، فازت امرأة مسيحية بمنصب رئيسي في مجلس المدينة. ويشكل المسيحيون 35 في المئة من سكان السلط، وهو ما يتناقض تماما مع نسبة 4 في المئة من مجموع سكان الأردن.

  • woman in a church

    السلط - ملاذ ديني يجمع المسلمين والمسيحيين في الأردن

    تتنوع صور العبادي التي التقطتها في السلط، ما بين الحياة الزراعية التقليدية، والنكهة الغربية بالمدينة. غير أن المصورة متأكدة من أن العلاقة بين المسيحيين والمسلمين في السلط لن تتغير. "لدى كل الأشخاص الذين عاشوا في السلط تاريخ شخصي طويل. كلنا نتعامل باحترام ومودة مع بعضنا البعض وكأننا عائلة واحدة كبيرة". جان تومس / ريم ضوا.


مختارات

السلط - ملاذ ديني يجمع المسلمين والمسيحيين في الأردن

تعد مدينة السلط الأردنية نموذجا للتعايش والتآخي بين المسلمين والمسيحيين في الأردن. المصورة الفوتوغرافية فاطمة العبادي، المقيمة في إيطاليا، تبرز في سلسة صور أوجه هذا التعايش. (01.10.2017)  

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West-Zentral-Jordanien, Christen und Muslime in Al-Salt

السلط - ملاذ ديني يجمع المسلمين والمسيحيين في الأردن 01.10.2017

تعد مدينة السلط الأردنية نموذجا للتعايش والتآخي بين المسلمين والمسيحيين في الأردن. المصورة الفوتوغرافية فاطمة العبادي، المقيمة في إيطاليا، تبرز في سلسة صور أوجه هذا التعايش.

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