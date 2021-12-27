 العسل اليمني...لماذا حقق شهرة عالمية؟ | DW الأخبار | DW | 27.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

العسل اليمني...لماذا حقق شهرة عالمية؟

يعد العسل الدَوْعَني اليمني من أجود أنواع العسل والأغلى في العالم، إذ يصل ثمنه إلى مائة وخمسين دولار للكيلوغرام الواحد. فما الذي يميز هذا النوع من العسل؟ و ما هي التحديات التي يوجهها مربيو النحل اليمنيين في ظل الحرب؟

مشاهدة الفيديو 02:37

المزيد من المركز الإعلامي

رجل الشارع في إيران لا يعقد آمالا على مفاوضات الملف النووي 27.12.2021

التحالف: حزب الله اللبناني يتحمل مسؤولية استهداف المدنيين بالسعودية 27.12.2021

محاولة إنقاذ المشردين في برلين من التجمد 26.12.2021

إعادة جثامين لمهاجرين أكراد غرقوا في بحر المانش إلى كردستان العراق 26.12.2021

المزيد DW الأخبار

تركيا.. حشود كبيرة من السياح البلغار واليونانيين في موسم الأعياد 27.12.2021

انخفاض واردات البطاطا إلى اليابان يؤثر على محبي الوجبات السريعة 27.12.2021

المشاكل النفسية لعمال المحارق في الهند مع الموجة الثانية من كوفيد 27.12.2021

مستشفى إسرائيلي ينفذ تجربة سريرية للجرعة الرابعة من لقاح فايزر 27.12.2021

اقرأ أيضا

Men attempt to put out a fire in Iboudraren village, in the mountainous Kabylie region of Tizi Ouzou, east of Algiers, Algeria August 12, 2021. REUTERS/Abdelaziz Boumzar

مخاطر التغير المناخي في الدول العربية.. مشاهد قاتمة تهدّد الحياة 14.12.2021

تأتي مجموعة من الدول العربية في بؤرة التغير المناخي الذي يضرب العالم. الموضوع بات يهدد حياة الناس ومحاصيلهم وحتى الآثار التاريخية، وباتت مشاهد غير معتادة بالمطلق تظهر في أكثر من بلد عربي.