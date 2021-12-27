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العسل اليمني...لماذا حقق شهرة عالمية؟

يعد العسل الدَوْعَني اليمني من أجود أنواع العسل والأغلى في العالم، إذ يصل ثمنه إلى مائة وخمسين دولار للكيلوغرام الواحد. فما الذي يميز هذا النوع من العسل؟ و ما هي التحديات التي يوجهها مربيو النحل اليمنيين في ظل الحرب؟