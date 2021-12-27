العسل اليمني...لماذا حقق شهرة عالمية؟

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يعد العسل الدَوْعَني اليمني من أجود أنواع العسل والأغلى في العالم، إذ يصل ثمنه إلى مائة وخمسين دولار للكيلوغرام الواحد. فما الذي يميز هذا النوع من العسل؟ و ما هي التحديات التي يوجهها مربيو النحل اليمنيين في ظل الحرب؟
تأتي مجموعة من الدول العربية في بؤرة التغير المناخي الذي يضرب العالم. الموضوع بات يهدد حياة الناس ومحاصيلهم وحتى الآثار التاريخية، وباتت مشاهد غير معتادة بالمطلق تظهر في أكثر من بلد عربي.
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