 "العروض العنصرية".. هكذا تتعامل أوروبا مع إرثها الاستعماري! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.04.2023

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سياسة واقتصاد

"العروض العنصرية".. هكذا تتعامل أوروبا مع إرثها الاستعماري!

هامبورغ، لشبونة، بروكسل، مدن أوروبية تشهد على تاريخ استعماري، حيث كانت ما يسمى بـ"حدائق البشر" تقدم فيها عروضا في خدمة قوالب نمطية عنصرية خلال وبعد الحقبة الاستعمارية. فكيف تتعامل أوروبا اليوم مع إرثها الاستعماري؟

الصورة في بلجيكا التقطت عام 1913 تظهر أسرة من السنغال في ما كان يعرف بـحدائق البشر.

الصورة في بلجيكا التقطت عام 1913 تظهر أسرة من السنغال في ما كان يعرف بـ"حدائق البشر".

كانت عروض "الناس الغرباء" شائعة في أوروبا خلال الحقبة الاستعمارية، فقد تم اختطاف أشخاص من المستعمرات بدءًا من القرن الخامس عشر. ومنذ أواخر القرن التاسع عشر، أصبحت ما تسمى بـ"حدائق البشر" حيث كانت تقام هذه العروض مشروعًا مربحًا للمشغلين الأوروبيين. وكان يتم الترويج لهذه المعارض العنصرية، تحت ذريعة البحث العلمي وإظهار "التفوق الحضاري" لأوروبا.

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يخوض الرئيس ايمانويل ماكرون مساعي حثيثة لاستعادة الدور الفرنسي في القارة الأفريقية بعد سنوات من تراجع نفوذ القوة الاستعمارية السابقة. فما هي الأوراق المتبقية بيديه في مواجهة منافسة عالمية شرسة على القارة السمراء؟

أعادت مدينة برلين تسمية شارع وساحة في "الحي الإفريقي" من أسماء مستعمرَين ألمانيين إلى مقاومين إفريقيين للاستعمار، في إطار جهود للاعتراف بـ"مدى ثقل الماضي الاستعماري". واعتبرت أطراف أفريقية الخطوة "بالغة الأهمية".

بعد موت الملكة إليزابيث الثانية توالت التعازي وفعاليات الحداد الى جانب ذكريات زياراتها إلى أفريقيا، لكن الوفاة ذكرت بـ"بفترة مأساوية في تاريخ إفريقيا" وأعادت إحياء الجدل حول ماضي بلادها الاستعماري في القارة السمراء.

كان يجري جلب الناس من المستعمرات إلى أوروبا بوعود كاذبة، حيث كان عليهم العمل في ظل ظروف مهينة وكانوا يعرضون على أنهم "متوحشون" أو أكلة لحوم البشر. وحتى في أوروبا اليوم لا يزال هناك وعي عام قليل بهذا الفصل في التاريخ الاستعماري.

هامبورغ .. منشأ "العروض العنصرية" الحديثة

كان رجل الأعمال الألماني كارل هاغنبيك (من سكان هامبورغ) واحدًا من أوائل من جعلوا المعارض العنصرية مصدرًا للأرباح من خلال ما كان يعرف بـ "فولكرشاون Völkerschauen" (عروض الشعوب) التي افتتحها في عام 1874.

واليوم ينظر إلى هذه العروض من قبل المؤرخين وعلماء الاجتماع على أنها عنصرية بكل ما للكلمة من معنى. وقد حققت شركته، التي كانت تدير معرضا بنفس الاسم في المدينة، أرباحًا من هذه العروض حتى عقد الثلاثينات من القرن الماضي.

خلال هذه العروض، كان يتم عرض الناس "في بيئة مسرحية بدائية بشكل متعمد" واضطرارهم لنزع ملابسهم، وفقًا لما أوضحه المؤرخ يورغن زيمرر في مقابلة مع إذاعة NDR الألمانية. بينما اعتبر كلاوس هاغنبيك، الحفيد الرابع لمشغل "فولكرشاون"، هذه المعارض في الماضي على أنها "فن".

 وعلى الرغم من أن المؤسسة التي كان يملكها هاغنبيك قد أعلنت أنها سوف تتصالح مع ماضيها، إلا أنه لا توجد حتى الآن أي إشارة تذكر أو أي نقد لتلك المعارض سيئة الصيت.

كان رجل الأعمال كارل هاغنبيك من سكان هامبورغ من أوائل من جعلوا من المعارض العنصرية تجارة.

كان رجل الأعمال كارل هاغنبيك من سكان هامبورغ من أوائل من جعلوا من المعارض العنصرية تجارة.

البرتغال والحقبة الاستعمارية والديكتاتورية

في عاصمة البرتغال لشبونة، التي كانت مركزا استعماريا سابقا آخر، كان الأشخاص غير الأوروبيين يلعبون أدوارا "ثانوية في معرض الشعوب الأصلية" كجزء من المعرض البرتغالي العالمي في أواخر عام 1940. و"كان من المفترض أن يمارسوا حياتهم في حديقة نباتية في المدينة، وفقًا للصورة النمطية الاستعمارية."

يُظهر المعرض كيف يمجد ديكتاتور البرتغال في ذلك الوقت أنطونيو دي أوليفيرا سالازار الحقبة الاستعمارية لتقوية نظامه الاستبدادي. ولهذا فإن الكثير من الأفعال سيتم تحميلها لحقبة الديكتاتورية حين يتم معالجتها اليوم، كما توضح إلسا بيرالتا المؤرخة في جامعة لشبونة: "السرد الرئيسي للفترة الديمقراطية هو أن جرائم الحقبة الاستعمارية كانت مرتبطة بالديكتاتورية . وهذا لا يعكس المدة الطويلة للتاريخ الاستعماري البرتغالي".

حتى اللوحة التي تخلد الآن ذكرى "العروض العنصرية" في الحديقة النباتية تشير بشكل صريح إلى عصر سالازار فقط.

وتضيف بيرالتا أن الكثير من البرتغاليين لا يعلمون شيئا عن العروض العنصرية على أي حال. ومع ذلك، كان الماضي الاستعماري في السنوات الأخيرة موضوع نقاش عام بشكل متزايد، وإن كان بشكل أبطأ مما كان عليه في الدول الاستعمارية السابقة الأخرى.

وتوضح بيرالتا بالقول: "المجتمع البرتغالي يستيقظ ببطء مع هذه القضية، ولم يتم التعامل معها بشكل جدي بعد".

بلجيكا: ذاكرة أم نسخة أخرى من "حديقة عرقية"؟

وفي بلجيكا، كان الاحتجاج العام ضد جرائم الاستعمار واضحة بشكل خاص في السنوات الأخيرة. ففي عام 1958، نظمت البلاد "حدائق البشر" كجزء من المعرض العالمي في بروكسل - وهو أحد آخر العروض العنصرية على الإطلاق.

في الماضي، بُذلت محاولات لإحياء ذكرى هذا الفصل المظلم من التاريخ وضحاياه من خلال المعارض.

وتنتقد الناشطة وعالمة الأنثروبولوجيا ستيلا نيانشاما أوكيموا، عضو مجلس إدارة الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية (ENAR)، منظمي المعرض قائلة إنهم "أعادوا إنتاج ممارساتهم العنصرية جزئيا من خلال عرض صور للمعارض العرقية". وتضيف بأن المعرض تسبب لها "بالكثير من الصدمات".

معرض بلجيكا عام 1958

تصف أوكيموا زيارتها للمعرض قائلة: لقد "تسبب في الكثير من الصدمات".

ومن أجل التصالح مع الماضي، فهي ترى أن الاعتراف بهذه الصدمة أمر ضروري، لكنها ترى أيضا أن هناك القليل من الاستعداد للقيام بذلك. وكما يبدو فإن الأرقام تثبت صحتها: فوفقا لمسح أجري في عام 2020، ما زال نصف البلجيكيين يعتقدون أن الاستعمار كانت له جوانب إيجابية أكثر من السلبية على الكونغو مثلا.

المجتمعات الأوروبية لم تتغلب على عنصريتها

حقيقة أن  العروض البشرية العنصرية  اختفت أخيرا من الجمهور الأوروبي في الخمسينات والستينات من القرن الماضي لم تكن فقط بسبب الحساسية المتزايدة للممارسات العنصرية، بل إن السبب هو أن انتشار السينما والتلفزيون والسياحة الجماعية يمكن من تغيير الطريقة التي يمكن بها الآن زيارة الأشخاص "الغرياء".

وحتى يومنا هذا لم تتغلب المجتمعات الأوروبية بعد بشكل كامل على عنصريتها التاريخية المتزايدة تجاه السود. بلجيكا، على سبيل المثال، لم تعتذر رسميا عن جرائمها الاستعمارية خوفا من العواقب.

الناشطة أوكيموا متأكدة أن: "الناس لا يريدون الدخول في هذا الحوار، لأنه سيكون بمثابة فتح صندوق باندورا" المليء بالشرور وفق الميثولوجيا اليونانية.

فيرينس غال/ ع.خ

  • "ماغال طوبى" - ملايين "المريدين" في السنغال يحيون ذكرى مؤسس الجماعة

    أربعة ملايين مريد في "يوم التعظيم"

    أتباع جماعة "المريدين" الصوفية أثناء موسم "ماغال طوبى" (يوم التعظيم) السنوي في مدينة طوبى السنغالية. في هذا الموسم يحضر لطوبى أحيانا أربعة ملايين مسلم، وللمقارنة فان الحج إلى مكة يشارك فيه سنويا 2,5 مليون حاج فقط. ويمثل "ماغال طوبى" ذكرى إحياء نفي المستعمر الفرنسي لمؤسس الجماعة الشيخ أمادو بامبا مباكي خارج السنغال نهاية القرن الـ19.

  • "ماغال طوبى" - ملايين "المريدين" في السنغال يحيون ذكرى مؤسس الجماعة

    الاستعدادات الأخيرة

    قبل أن يُسمح للمؤمنين بدخول المسجد الكبير في طوبى، يقوم أعضاء جماعة المريدين بتنظيف أرض المسجد جماعة. وأتباع طريقة أو جماعة "المريدون" الصوفية هم بالملايين ويوجدون بالأخص في السنغال، وللجماعة تأثير اقتصادي واجتماعي في غامبيا أيضا.

  • "ماغال طوبى" - ملايين "المريدين" في السنغال يحيون ذكرى مؤسس الجماعة

    طوابير انتظار طويلة

    تقع الزاوية المريدية في وسط السنغال وبها ضريح مؤسس الجماعة والمسجد الكبير، الذي تتكون أمامه طوابير طويلة، وتحصل ازدحامات وتقع وفيات أثناء موسم "ماغال طوبى" الذي يستمر يومين. ففي عام 2016 توفي حسب أرقام رسمية 16 شخصا على الأقل أثناء حوادث في الشوارع وأصيب 600 شخص آخرون بجروح.

  • "ماغال طوبى" - ملايين "المريدين" في السنغال يحيون ذكرى مؤسس الجماعة

    تضاعف حجم التجارة

    أشخاص على أرصفة الشوارع يقدمون القهوة إلى زوار الزاوية المريدية. فـ"ماغال طوبى" يعتبر موسما اقتصاديا هاما في السنغال، التي يسكنها 18 مليون نسمة: فالطلب على وسائل النقل والمواد الغذائية وبطاقات الهواتف المحمولة والالبسة يرفع حجم التجارة الداخلية حتى ثلاثة أضعاف.

  • "ماغال طوبى" - ملايين "المريدين" في السنغال يحيون ذكرى مؤسس الجماعة

    أخذ وعطاء

    هذا الرجل من طائفة "باي فال"، يمسك طبقا لجمع التبرعات خلال التواجد في طوبى، حيث يتم تقليديا توزيع مواد غذائية بالمجان. وهذه الطائفة تهتم كثيرا بإطعام الفقراء وخدمتهم.

  • "ماغال طوبى" - ملايين "المريدين" في السنغال يحيون ذكرى مؤسس الجماعة

    نجوم المشهد الديني

    زوار للزاوية المريدية يتأملون في لافتات تحمل صور شخصيات دينية مبجلة. ومن لم يتمكن من الاستماع عن قرب لخطابات الزعماء الدينيين، فإمكانه متابعة الفعالية عن طريق البث المباشر عبر الإنترنت.

  • Senegal Touba | Islam-Fest der Mouride-Bruderschaft

    "ماغال طوبى" - ملايين "المريدين" في السنغال يحيون ذكرى مؤسس الجماعة

    دولة داخل الدولة

    نساء زائرات يغادرن المسجد الكبير في طوبى. مدينة طوبى داخل السنغال، البلد الديمقراطي، هي بمثابة دولة داخل الدولة. فهناك يسود قانون الخلفاء، أي خلفاء مؤسس الطريقة المريدية. هذا القانون يعتمد على الشريعة الإسلامية، والآن هو عهد الخليفة الثامن المسمى سيريجني مونتقى مباكي.

  • "ماغال طوبى" - ملايين "المريدين" في السنغال يحيون ذكرى مؤسس الجماعة

    رمز المدينة

    المسجد الكبير في طوبى يُعد واحدا من أكبر المساجد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وهو المركز الديني للمدينة. وترتفع مأذنته، التي تعد رمز المدينة، 86 مترا في عنان السماء، وهذا يجعلها أعلى بناية في طوبى.

  • "ماغال طوبى" - ملايين "المريدين" في السنغال يحيون ذكرى مؤسس الجماعة

    إحياء ذكرى مؤسس جماعة المريدين

    الشيخ أمادو بامبا مباكي ( 1853 ـ 1927 )، مؤسس الطريقة المريدية أو جماعة المريدين، وهو جد الخليفة الحالي، كان بمثابة شوكة في أعين المستعمر الفرنسي فتم نفيه في المرة الأولى إلى الغابون، حيث مكث فيها سبع سنوات، ثم عاد إلى طوبى، وتم نفيه مرة أخرى إلى موريتانيا وبقي بها نحو أربع سنوات قبل أن يعود لطوبى. وتحكى إلى يومنا هذا الكثير من الأساطير حول شخصيته وسيرته.

  • "ماغال طوبى" - ملايين "المريدين" في السنغال يحيون ذكرى مؤسس الجماعة

    أعمال تشبه شعائر الحج

    حاول مؤسس الجماعة بناء مسجد كبير في طوبى، بيد أن حجر الأساس لم يوضع إلا بعد وفاته بخمس سنوات. واستمرت عملية البناء ثلاثة عقود تقريبا، حيث افتتح المسجد رسميا في عهد الرئيس الكاثوليكي سانغور عام 1963. وخلال الموسم السنوي يقوم رواد طوبى من المريدين بأفعال تشبه شعائر الحج ولذلك يطلقون أحيانا عبارة "يوم الحج" على "مغال طوبى". إعداد: رينيه فيلبرانت/م.أ.م/ ص.ش


 