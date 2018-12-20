 العراق يعتزم لعب دور أكبر في سوريا بعد الانسحاب الأمريكي | أخبار | DW | 30.12.2018

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أخبار

العراق يعتزم لعب دور أكبر في سوريا بعد الانسحاب الأمريكي

بعد دحر داعش عسكريا من جميع المناطق العراقية وانتقال المطاردة العسكرية إلى حدود سوريا، لمح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى قدرة بغداد للعب دور عسكري أكبر في سوريا بعد الانسحاب الأمريكي من أراضيها.

Irak Adel Abdul Mahdi (Getty Images/AFP/Y. Al-Zayyat)

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الأحد (30 كانون أول/ ديسمبر 2018) إن مسؤولين أمنيين كبار من بغداد التقوا بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق ملمحا إلى دور عراقي كبير في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية مع استعداد القوات الأمريكية للانسحاب من سوريا.

مختارات

قال الادعاء العام الألماني إن ألمانية داعشية ستمثل أمام محكمة بتهمة الانضمام لصفوف داعش وارتكابها جرائم حرب إثر تورطها في مقتل طفلة من سبايا التنظيم المتشدد اشترتها مع زوجها في العراق. (28.12.2018)

قصص كثيرة توالت عن الأسيرات الإيزيديات بقبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. وقصص تروي مأساة التعامل معهن كـ"سبايا" من قبل عناصر هذا التنظيم. ولا تنتهي القصص بتحريرهن، فمنهن من يعشن حبيسات الماضي ومنهن من يصنعن حياة جديدة. (25.12.2018)

وقال عبد المهدي للصحفيين في إشارة إلى الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر بأنه سيسحب القوات الأمريكية من سوريا‭‭ ‬‬"هذا الأمر فيه الكثير من التعقيدات". وأضاف "إذا حصلت أي تطورات سلبية في سوريا فإن ذلك سيؤثر علينا. لدينا حدود تمتد ٦٠٠ كيلومترا وداعش لا زال موجود هناك".

وأوضح عبد المهدي أن الوفد العراقي زار دمشق حتى "تمتلك (بلاده) المبادرة ولا نتلقى النتائج فقط". وذكرت مواقع إخبارية عراقية أن الزيارة جرت أمس السبت. وصرح عبد المهدي بأن العراق سعى إلى اتخاذ خطوة أخرى أوسع في إطار ترتيباته الحالية مع سوريا والتي شنت بموجبها ضربات جوية على التنظيم هناك. ولم يذكر رئيس الوزراء تفاصيل في هذا الشأن.

وقال في رده على سؤال بشأن إمكانية تعزيز وجود القوات العراقية في سوريا "هناك مجاميع (جماعات) لا زالت تعمل في سوريا، والعراق هو أفضل الطرق للتعامل مع هذه المجاميع". وتنشط جماعات شيعية عراقية مدعومة من إيران في الأراضي السورية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

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زيارة خاطفة وسرية لترامب إلى العراق وألمانيا

وكان رئيس الوزراء قال في وقت سابق إن نحو 2000 مقاتل من التنظيم ينشطون بالقرب من الحدود في سوريا ويحاولون العبور إلى العراق.

ح.ع.ح/ ع.خ (رويترز)

  • Irak | Wahlen (M. Shammari)

    هيت في غرب العراق- من "داعش" إلى الانتخابات

    مركز انتخابي في هيت

    تظهر الصورة مركزا انتخابيا في مدينة هيت غرب العراق اليوم (السبت الثاني عشر من أيار / مايو 2018 )، والناخبون يذهبون للادلاء باصواتهم. لمن لا يعرف المنطقة، قد تبدو الصورة طبيعية، لكنّ مجرد أن يعلن شخصٌ تاييده للانتخابات كان يكفي لأن يذبحه تنظيم داعش الذي سيطر على البلدة، وقبله فعل نفس الشيء تنظيم القاعدة الذي حارب التغيير الديمقراطي في العراق.

  • Irak Hiet Stadt Rückkehr im Alltag (Mohammed Al Shammari)

    هيت في غرب العراق- من "داعش" إلى الانتخابات

    ساحة الساعة - منصة اعدامات داعش

    ساحة الساعة التي تتوسط مدينة هيت، بدت اليوم آمنة وهي بحماية الجيش والشرطة الذين انتشروا ليضمنوا للناخبين أماناً يتيح لهم المشاركة في انتخابات العراق النيابية. هذه الساحة شهدت خمسة عشرة عملية اعدام نفذها داعش بحق سكان المدينة، وفقا لاتهامات غير موثقة ودون محاكمات. اليوم عادت للساحة الخضرة، وباتت مركزاً شبه آمن لمدينة هيت.

  • Irak | Wahlen (M. Shammari)

    هيت في غرب العراق- من "داعش" إلى الانتخابات

    انتخبوا ولكنهم يخافون !

    تظهر الصورة رجلين انتخبا مرشحيهما، ولوّن الحبر البنفسجي سبابتيهما، لكنهما يخشيان الكشف عن وجهيهما، خوفاً من تنظيم داعش وخلاياه النائمة. قام داعش قبل ساعات من التقاط هذه الصورة بقصثف مراكز الانتخابات بمدينة كبيسة القريبة من هيت لترويع الناخبين. وقد مارس تنظيم القاعدة في المنطقة منذ عام 2006 نفس الأسلوب في الحرب على الديمقراطية.

  • Irak Parlamentswahlen (Mohammed Al Shammari)

    هيت في غرب العراق- من "داعش" إلى الانتخابات

    جسر الحديد على نهر الفرات - دمره داعش عشية انسحابه

    ترقد مدينة هيت على نهر الفرات، اسوة بمدن: كبيسة وحديثة وعانة والقائم وصولا الى الحدود السورية العراقية. يربط ضفتي نهر الفرات الذي ينصّف المدينة جسر حديدي قديم. وقد نسفه تنظيم داعش قبل انسحابه إمعانا في تدمير البنية التحتية للمدينة. تظهر بقايا الجسر من بعيد في الصورة.

  • Irak Hiet Stadt Rückkehr im Alltag (Mohammed Al Shammari)

    هيت في غرب العراق- من "داعش" إلى الانتخابات

    المقاهي والتدخين رموز الحرية !

    شباب هيت يجلسون في مقهى يطل على نهر الفرات، حيث يقضون العصاري والأماسي متمتعين بالمشهد وبالتدخين وبرفقة الأصدقاء وبلعب الدومينو والنرد ومشاهدة التلفزيون. المقاهي والتدخين والألعاب البريئة وحتى مشاهدة كرة القدم في التلفزيون كانت من المحرمات القاتلة في زمن داعش.

  • Irak Hiet Stadt Rückkehr im Alltag (Mohammed Al Shammari)

    هيت في غرب العراق- من "داعش" إلى الانتخابات

    الحرية على ضفة النهر والهاتف المحمول

    شباب هيت، يجلسون على ضفة الفرات، ويستمتعون باستخدام هواتفهم المحمولة التي كانت من المحرمات الكبرى وستقود للاعدام في زمن داعش. لايجد الشباب هنا ما يسليهم سوى استخدام شبكة الانترنت الضعيفة جداً للحضور على فيسبوك غالبا، والاتصال من خلاله بالعالم. لا وجود للنساء في الحياة بمدينة هيت، فهن منقبات متواريات في مساكنهن.

  • Irak Hiet Stadt Rückkehr im Alltag (Mohammed Al Shammari)

    هيت في غرب العراق- من "داعش" إلى الانتخابات

    الشمس تغرب على نهر الفرات

    عصب الحياة في مدينة هيت نهر الفرات، اذ يسقي بساتين النخيل والفاكهة الممتدة من هذه المدينة جنوباً وشرقاً وصولا الى كربلاء وسط العراق. يشكو سكان المنطقة من انخفاض مناسيب النهر بسبب السدود التركية، مابات يؤثر على زراعتهم.

  • Irak Parlamentswahlen (Mohammed Al Shammari)

    هيت في غرب العراق- من "داعش" إلى الانتخابات

    مقر الحكومة في اليوم التالي لداعش

    هكذا بدا مقر السلطة التنفيذية في هيت (قائمقامية قضاء هيت) في اليوم التالي لانسحاب داعش، حيث رفعت القوات المحررة فوقه علم العراق من جديد ونزعت عنه راية "الدولة الاسلامية" السوداء . اليوم أعيد تأهيل المبنى واختفت آثار المعارك عنه.

  • Irak Parlamentswahlen (Mohammed Al Shammari)

    هيت في غرب العراق- من "داعش" إلى الانتخابات

    صورة مرشحة تتحدى خلايا داعش!

    صورة مرشحة للانتخابات (وسط يمين الصورة)، وصور مرشحين آخرين تتوسط سوق المدينة عشية الانتخابات، ما كان يعتبر امرأ مستحيلا قبل سنتين. المركز الانتخابي رقم 2 لم تشتغل اجهزة التصويت الالكتروني فيه لخطأ في برمجتها حتى الساعة الواحدة ب.ظ، ما أدى الى عودة بعض الناخبين الى بيوتهم دون الادلاء بأصواتهم.

  • Irak Parlamentswahlen (Mohammed Al Shammari)

    هيت في غرب العراق- من "داعش" إلى الانتخابات

    ناعور يتيم ينوح على ماضٍ تولى !

    اشتهرت المدن الواقعة على نهر الفرات بالنواعير، وهي وسائل رفع المياه الى البساتين الموروثة من حضارات وادي الرافدين. ويقول سكان هيت إنّ النواعير أُهملت، واستعاض الناس عنها بمضخات المياه العاملة بالوقود لرفع المياه، حتى خلت البلدة من أي ناعور. عام 2017 بادر أحد السكان الى بناء الناعور الظاهر في الصورة ليعيد للمدينة هويتها. تصوير محمد الشمري / إعداد ملهم الملائكة.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

هيت في غرب العراق- من "داعش" إلى الانتخابات

ذهبت "هيت" للانتخابات رغم الترويع. المدينة الواقعة على مجرى نهر الفرات تحررت منذ عام ونصف من سلطة "داعش". بعد الرعب، تعود بلدة النواعير الجميلة إلى الحياة. ملف صور من هيت لـ DW عن الحرية بعيدا عن سيوف الإرهاب. (12.05.2018)  

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زيارة خاطفة وسرية لترامب إلى العراق وألمانيا  

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لم يكن مستبعدا بل ولمح إليه ترامب أكثر من مرة، لكن وبالرغم من ذلك، جاء توقيت إعلان قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا مفاجئا وطرح علامات استفهام بشأن مصير حلفائهم الأكراد في وقت تخطط فيه تركيا لشن عملية في مناطقهم.

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