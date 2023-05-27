العراق يطلق مشروع نقل ضخم يربط بين آسيا وأوروبا عبر تركيا

كشف العراق خلال مؤتمر جمع مسؤولين من دول مجاورة في بغداد السبت (27 أيار/مايو 2023) عن مشروع خطّ بري وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، يطمح العراق من خلاله التحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.



ولا يزال المشروع الذي حدّدت الحكومة العراقية كلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كلم داخل العراق، في مراحله الأولى. وتطمح بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع دول في المنطقة، هي قطر والإمارات والكويت وعمان والأردن وتركيا وإيران والسعودية، والتي دعي ممثلوها من وزارات النقل السبت إلى بغداد للمشاركة في المؤتمر المخصص لإعلان المشروع.

وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر السبت، قال رئيس الوزراء العراقيمحمد شياع السوداني: "نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة وإسهام في جلب جهود التكامل الاقتصادي". وذكر السوداني، خلال افتتاحه مؤتمر "طريق التنمية" بحضور وزراء النقل في الدول الإقليمية للعراق ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من المنظمات الدولية، إن طريق التنمية يمثل "انطلاقة كبيرة لتحقيق الشراكة مع دول المنطقة"، واصفًا المشروع بأنه "شريان اقتصادي وفرصة لالتقاء المصالح بين دول المنطقة لتكون المنطقة قبلة لكل باحث عن استثمارات مستقبلية"، وأضاف: "هذا المشروع الواعد سيطلق شراكة حقيقية لتحقيق التكامل والاستقرار في المنطقة".



وبحسب بيان للجنة النقل والاقتصاد في مجلس النواب، نقلته وكالة الأنباء العراقية، فإن المشروع سيكون "استثماريًا للدول المشاركة وكل دولة بإمكانها إنجاز جزء من المشروع". وأشار البيان إلى أنه "من المؤمل أن ينجز المشروع ويكتمل خلال 3- 5 سنوات"، مضيفًا أن "آلية الاستثمار سوف تناقش بعد عقد المؤتمر مع الدول المشاركة".

مسائيةDW: وزير الخارجية السعودي في بغداد.. تعزيز للتعاون؟

ويعاني العراق الغنيّ بالنفط، من تهالك في بنيته التحتية وطرقاته جراء عقود من الحروب، وانتشار الفساد. وتمرّ بعض الطرقات التي تصل بغداد إلى الشمال في مناطق تنشط فيها خلايا لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بشكل متفرق. ويؤكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن من أولويات حكومته هي إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل والطرقات وكذلك قطاع الكهرباء المتهالك أيضًا. ويسمح هذا المشروع للعراق في استغلال موقعه الجغرافي والتحول إلى نقطة عبور للبضائع والتجارة بين الخليج وأوروبا.

وهناك أعمال جارية حاليًا لتأهيل ميناء الفاو في أقصى جنوب العراق والمجاورلدول الخليج والذي سيكون محطة أساسية لاستلام البضائع قبل نقلها برًا. ويهدف المشروع كذلك إلى بناء 15 محطة قطار للبضائع والركاب على طول الخط، تنطلق من البصرة جنوبًا مرورًا ببغداد ووصولًا إلى الحدود مع تركيا.



وذكرت مصادر في الحكومة العراقية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن هذا "طريق التنمية" سيكون بطول 1175 كيلو مترًا وبسرعة تصميمية للسكك الحديدية 300 كيلو متر في الساعة لنقل الأشخاص و140 كيلو مترًا في الساعة لنقل البضائع. وأوضحت أن تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع ستنتهي عام 2028 والطاقة القصوى للمشروع ستتضح بعد عام 2050 بعد استكمال جميع منشآت ميناء الفاو الكبير حيث ستكون 60% من خدمات هذا المشروع للداخل العراقي و40 % لدول العالم.



م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب)