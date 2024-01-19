العراق يصدم اليابان ويتأهل الى الدور الثاني من كأس آسيا

صعد منتخب العراق لدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق على منتخب اليابان، في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

حقق المنتخب العراقي، الجمعة (19 يناير/ كانون الثاني 2023)، مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على اليابان أقوى المرشحين لإحراز اللقب 2-1 وضمن التأهل الى الدور الثاني، وذلك على استاد المدينة التعليمية أمام 38663 متفرجا ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس آسيا لكرة القدمالمقامة حاليا في قطر.

وسجل أيمن الحسين الهدفين في الدقيقتين (5 و45+5)، وواتارو ايندو (90+4) هدف اليابان. وتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 3 لليابان، متقدمة على إندونيسيا بفارق الأهداف، بعد فوز إندونيسيا على فيتنام بهدف نظيف.

وضمن منتخب "أسود الرافدين" التأهل الى الدور ثمن النهائي لينضم إلى كل من قطر المضيفة وأستراليا. وقال مدرب المنتخب العراقي الإسباني خيسوس كاساس في المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة "الكفاح هو اولوية في كرة القدم، وهذا ما قام به فريقي اليوم. بالنسبة لي لا وجود للمباراة المثالية لكننا كنا قريبين منها".

والخسارة هي الأولى لليابان في 26 مباراة خاضتها في دور المجموعات في النهائيات القارية، في حين حقق العراق فوزه الأول على اليابان منذ عام 1982 خلال دورة الألعاب الآسيوية. وأجرى كاساس خمس تغييرات على التشكيلة التي تغلبت على أندونيسيا 3-1 الاثنين.

فجلس علي عدنان ومهند علي وزيدان إقبال وأسامة الرشيد وميرخاس دوسكي على مقاعد البدلاء وحل بدلا من هؤلاء ريبين سولاقا وفرانس بطرس ويوسف الأمين وأيمن حسين وأحمد يحيى.

في المقابل، أجرى مدرب اليابان هاجيمي مورياسو تغييرين فقط على تشكيلة منتخب اليابان، فلعب تاكوما أسانو وتاكيفوسا كوبو بدلاً من ماو هوسويا وكيتو ناكامورا، في حين استمر غياب جناح برايتون الانكليزي كاورو ميتوما المتواجد ضمن التشكيلة الرسمية لكنه لم يتعاف من اصابة تعرض لها في صفوف ناديه.

ولم تمض خمس دقائق على بداية المباراة حتى تمكن العراق الذي بدأ المباراة مهاجما، من افتتاح التسجيل عندما مرر علي جاسم كرة عرضية من داخل المنطقة ابعدها الحارس زيون سوزوكي لتصل باتجاه أيمن حسين ليتابعها الأخير برأسه داخل الشباك.

قام المنتخب الياباني الساعي إلى إحراز لقبه الخامس وتعزيز رقمه القياسي برد فعل وتبادل لاعبوه الكرة بسلاسة لكنهم تميزوا بالرعونة في حين نجح الدفاع العراقي في حماية حارسه جلال حسن الذي لم يجرب كثيرا.

وفي الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع أضاف حسين الهدف الثاني بسيناريو مماثل تماما عن هدفه الأول عندما تلقى تمريرة متقنة من أحمد يحيى ليتابعها من مسافة قصيرة برأسه داخل الشباك. ورفع حسين رصيده في البطولة الى 3 أهداف ليتساوى مع القطري أكرم عفيف.

وقال مسجل هدفي منتخب العراق بأنه يعاني من شد عضلي ولهذا السبب لم يظهر في الشوط الثاني من المباراة وحل بدلا منه مهند علي. وقال حسين عن المواجهة "كانت صعبة للغاية والأهم حصد النقاط الثلاث". وتابع "اللاعبون يستحقون الشكر، لقد قاموا بمجهود كبير والتركيز كان عاليا، قمنا بما طلبه منا المدرب".

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح اليابان لكنه تراجع عنها إثر مراجعة تقنية الحكم المساعد إذ تبين أن ريبين سولاقا لم يلمس مهاجم اليابان اسانو، بل شتت الكرة من أمامه فقط (56). وسدد المهاجم البديل ريتسو دوان كرة من ركلة حرة مباشرة علت العارضة بقليل (62).

وكاد مهند علي يوجه الضربة القاضية لليابان عندما وصلته الكرة داخل المنطقة فسددها عكسية مرت قرب القائم (68). وضغط المنتخب الياباني في الدقائق الأخيرة وبعد محاولات عدة غير ناجحة، استغل ايندو كرة من ركلة ركنية ليتابعها من مسافة قريبة برأسه داخل المنطقة.

ع.ش/ ف. ي (أ ف ب، د ب أ)