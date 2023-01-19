العراق يتوج بلقب "خليجي 25" بفوز "قاتل" على عمان

توج العراق المضيف بلقبه الرابع في كأس الخليج لكرة القدم، بفوزه الدراماتيكي القاتل على عُمان 3-2، بعد التمديد الخميس (19 يناير/كانون الثاني 2023)، في نهائي "خليجي 25" على استاد البصرة الدولي.

وبدا العراق في طريقه لحسم تتويجه الأول منذ 1988 في الوقت الأصلي بتقدمه منذ الدقيقة 24 بهدف إبراهيم بايش حتى الوقت بدل الضائع، لكن صالح اليحيائي أدرك التعادل من ركلة جزاء، معوضاً بذلك ركلة جزاء أضاعها جميل اليحمدي (82).

وانتقل الفريقان للعب شوطين إضافيين. وتقدم العراق مجدداً عبر أمجد عطوان (114)، ليعود العمانيون للمعادلة بواسطة عمر محمد (119)، لكن مناف يونس خطف الفوز في الوقت بدل الضائع.

ولجأ الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) للتأكد من صحة الهدف، ليحتسبه في النهاية، وينجح المنتخب العراقي في الحفاظ على تقدمه حتى جاءت صافرة نهاية المباراة بفوز العراق على عمان بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

وسبق للعراق أن توج باللقب في أعوام 1979 و1984 و1988.

وقبل انطلاق المباراة، قُتل شخص وأصيب "العشرات" بجروح، نتيجة تدافع بين مشجعين تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام الملعب في البصرة في جنوب العراق، كما أفاد مصدران طبي وأمني، قبل أن يعود الهدوء إلى المكان.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)