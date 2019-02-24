العراق يتسلم من قوات سوريا الديمقراطية 280 عنصراً من "داعش"

أعلنت السلطات العراقية الأحد أنها تسلمت حتى الآن ما مجموعه 280 مقاتلا عراقيا في تنظيم الدولة الإسلامية من قوات سوريا الديموقراطية التي تشن آخر حملاتها لطرد التنظيم من آخر معاقله في شرق سوريا. وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن قوات سوريا الديموقراطية "اعتقلت (...) عددا كبيرا من الدواعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة ومنهم عراقيون يقدر عددهم بأكثر من 500".

وأضافت أنه "جرى تسليم 280" عراقيا لحد الآن "تفاديا لإطلاق سراحهم (...) وليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم". وبذلك يكون العراق قد تسلم دفعتين من المقاتلين، و"ستتواصل عمليات التسليم إلى حين اكتمال العدد"، وفق البيان نفسه.

وكانت القوات العراقية تسلمت الخميس 130 مقاتلا عراقيا من تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب ما أكد المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول لوكالة فرانس برس. وبحسب البيان الأحد، فإن القوات الأمنية العراقية تستلم قائمة بالأسماء أولا لتدقيقها وفق قاعدة بيانات وبالتنسيق مع القضاء الذي أصدر مذكرات قبض بحق هؤلاء.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الثلاثاء أن بلاده تراقب الوضع في شرق سوريا بحذر شديد، إذ تتخوف القوات الأمنية من عبور فلول التنظيم عبر الحدود العراقية.

وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2017، دحر تنظيم الدولة الإسلامية من كامل المناطق التي كان يسيطر عليها منذ العام 2014، والتي بلغت نحو ثلث مساحة العراق.

واليوم، تكثّف قوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي هجومها على الجيب الأخير للتنظيم في ريف دير الزور الشرقي بسوريا، حيث بات محاصراً في نصف كيلومتر مربع، بعدما خاضت ضده معارك على جبهات عدة في العامين الأخيرين.

ع.خ/ (ا ف ب، رويرتز)