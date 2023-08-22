العراق وتركيا يناقشان قضايا الماء والنفط وحزب العمال الكردستاني

وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان العراق مساء الثلاثاء (22 أغسطس/ آب 2023) بأنه "شريك موثوق لتركيا"، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في مقر وزارة الخارجية العراقية: "نعمل على تسوية وحل عدد من المشاكل بين البلدين وعلاقاتنا مع العراق تحظى بأولوية تستند إلى مبادئ أساسية هي سلامة ووحدة الأراضي العراقية ونحافظ على هذا النهج ".

وأضاف فيدان: "نحن نرى أن العراق شريكً موثوق لتحقيق الشراكة ونؤمن أن أي إزدهار في العراق هو إزدهار لتركيا وأمنها وأن العراق شريك موثوق يمكن أن نحقق معه الأهداف الاستراتيجية ونحن ندعم الحكومة العراقية الحالية ".

قضية حزب العمال الكردستاني

وحذر هاكان فيدان من حزب العمال الكردستاني، "عدونا المشترك الذي يجب ألا يسمم علاقاتنا الثنائية"، داعيا بغداد إلى "الاعتراف بحزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية".

وفي شمال العراق، تقوم تركيا بانتظام بعمليات عسكرية برية وجوية ضد المتمردين الاكراد.

التجارة وملف المياه والاقتصاد

وجدد الوزير التركي دعم بلاده لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق وأن حجم التبادل التجاري وصل إلى 25 مليار دولار بين البلدين وهي أقل من إمكانيات البلدين.

كما دعا إلى تعزيز الأرضية القانونية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وبحث ملف المياه بين البلدين كون تركيا تتعامل مع هذه القضية بوجهة نظر إنسانية بحته بسبب حالة الجفاف في العراق والمنطقة". ومن دون الإشارة صراحة إلى السدود، قال فيدان إنه يراهن على "آلية حوار مستدامة" مع بغداد.

وشكر وزير الخارجية العراقي لنظيره التركي "لطرح فكرة تشكيل لجنة دائمة للنقاش في المياه". وقال: "التغيرات المناخية وحالة الجفاف تهددان المجتمع العراقي والزراعة، لهذا نحتاج إلى عمل مشترك من خلال اللجنة الدائمة المقترحة من قبل معالي الوزير لإدارة هذه المسألة".

وفي آذار/مارس، وعد رجب طيب إردوغان بإطلاق مزيد من المياه في نهر دجلة، لكن هذا الصيف وصل النهر إلى مستويات منخفضة بشكل كبير.

يذكر أن الوزير التركي وصل الثلاثاء للعراق في زيارة تستمر حتى الخميس. ومن المقرر أن يلتقي فيدان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس عبد اللطيف رشيد ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ومن جانبه، صرح وزير الخارجية العراقي في المؤتمر الصحفي أن بلاده تأمل في التوصل إلى حل مع الجانب التركي لإستئناف الصادرات النفطية من حقول إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي.

وقال حسين في المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي، الذي وصل بغداد اليوم: "لقد أجرينا إجتماعا عمليا مشتركا لمناقشة العلاقات الثنائية، حيث أن العراق يهتم بهذه العلاقات واستمرارها كونها مهمة للطرفين".

وأضاف أن "الأساس في العلاقات العراقية التركية هي الساحات المشتركة في الجانب الإنساني والتاريخي والجغرافي وهي علاقات واسعة ومهمة ومستمرة تفرز أحيانا بعض المشاكل والتعقيدات لكن الحوار هو السبيل للوصول إلى الحل ".

وذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين متطورة وهناك 850 شركة تركية تعمل في العراق وخاصة في قطاع الإنشاءات، كما بحثنا ملف المياه ... فضلا عن بحث ملف تصدير النفط من حقول كردستان عبر الأنبوب العراقي التركي ونتمنى أن نتوصل إلى حل لهذه المشكلة ".

وأوضح الوزير العراقي" كما تم بحث الملف الأمني والعسكري وجددنا موقف العراق الدستوري الثابت بعدم السماح لأي طرف أو حزب أو منظمة أن تستخدم الأراضي العراقية منطلقا لتهديد دول الجوار كما بحثنا التواجد العسكري التركي في العراق إضافة إلى ملفات أخرى منها الجمارك وسمات الدخول وأوضاع العراقيين في تركيا".

وقال حسين إن الاجتماع بحث أيضا" ترتيبات الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردغان إلى بغداد للتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين ".

يذكر أن زيارة أردوغان إلى بغداد أعلن عنها نهاية تموز/يوليو الماضي، من دون أن يتم تحديد موعد لها حتى الآن.



ع.ش/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)