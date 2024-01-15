العراق والأردن يضربان بقوة في مستهل مشوارهما بكأس آسيا

ضرب منتخبا العراق والأردن بقوة في مستهل مشاركتهما في بطولة كأس أمم آسيا المقامة حاليا في قطر. أسود الرافدين وأبطال آسيا لعام 2007 حققوا فوزا مقنعا على إندونيسيا بثلاثية، بينما اكتسح الأردن ماليزيا بأربعة أهداف نظيفة.

استهل العراق بطل آسيا لكرة القدم عام 2007 النسخة الحالية من البطولة القارية المقامة في قطر، بالفوز على إندونيسيا المتواضعة 3-1، الاثنين (15 يناير/ كانون الثاني 2024) على استاد أحمد بن علي ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وسجّل مهند علي (17)، أسامة الرشيد (45+7) وأيمن حسين (75) أهداف العراق، ومارسيلينو فردينان (37) هدف اندونيسيا.

ودخل المنتخب العراقي المباراة وهدفه إحراز النقاط الثلاث ضد أضعف منتخبات المجموعة التي تضم اليابان الفائزة على فيتنام 4-2 الأحد.

وجدّد العراقبالتالي تفوقه على إندونيسيا في غضون ثلاثة أشهر، بعد أن حقق فوزا ساحقا عليها 5-1 في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويلعب العراق في الجولة الثانية مع اليابان الجمعة المقبل.

استهل المنتخب الإندونيسي المباراة بكرة اصطدمت بالعارضة من مهاجمه فردينان، أحد المواهب الصاعدة في كرة القدم في بلاده (19 عاماً)، بعد مرور خمس دقائق على بداية المباراة. ثم افتتح المنتخب العراقي التسجيل من أول فرصة حقيقية له عن طريق مهند علي (17).

وقال علي في تصريح لقناة بي إن سبورتس "أول مباراة تكون صعبة في هكذا بطولات. طبقنا واجباتنا في ارض الملعب. علينا ان ننسى هذه المباراة ونركز على التالية".

وبعد تبادل الهجمات بين المنتخبين من دون خطورة حقيقية، تمكن المنتخب الإندونيسي من تحقيق هدف التعادل عن طريق ومارسيلينو فردينان في الدقيقة (37).

واحتسب الحكم 10 دقائق كوقت بدل عن الضائع في الشوط الأول وقد شهد ضغطاً كبيراً من المنتخب العراقي، حيث تمكن لاعب الوسط أسامة الرشيد في منح التقدم لمنتخب بلاده مجددا من مسافة قريبة، إثر فشل حارس إندونيسيا في التقاط كرة عرضية من علي جاسم (45+7).

ودانت السيطرة للمنتخب العراقي في الشوط الثاني وتمكن المهاجم البديل أيمن حسين في تسجيل هدف الاطمئنان قبل ربع ساعة من نهاية المباراة لأسود الرافدين، من كرة مرتدة من أحد المدافعين أكملها بقوة داخل الشباك (75).

اكتسح المنتخب الأردني نظيره الماليزي وفاز عليه بأربعة أهداف نظيفة في مستهل مشوارها في كأس آسيا المقامة في قطر. صورة من: Lintao Zhang/Getty Images

الأردن تكتسح ماليزيا برباعية في مستهل مشوارها

وفي مباراة أخرى اكتسح المنتخب الأردني نظيره الماليزي 4 / صفر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بكأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وتقدم المنتخب الأردني في الدقيقة 12 عن طريق محمود المرضي، قبل أن يضيف موسى التعمري الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 32 سجل المرضي هدفه الشخصي الثاني والثالث للأردن، فيما اختتم التعمري رباعية فريقه بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 85.

وكانت مباريات المجموعة قد انطلقت في وقت سابق من اليوم الاثنين، حيث فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره البحريني 3/1.

ويلتقي المنتخب الأردني في الجولة الثانية من البطولة مع نظيره الكوري الجنوبي يوم السبت المقبل، وهو اليوم ذاته الذي يشهد مواجهة ماليزيا والبحرين.

ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)