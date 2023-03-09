العراق "مفتاح لاستقرار المنطقة" .. فهل هو مستقر؟

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وزيرة الخارجية الألمانية في بغداد تؤكد أن نجاح العراق يمكن أن يجعله نموذجا يحتذى به في المنطقة. ما هي عوامل نجاح العراق وأي ظروف إقليمية ودولية تسمح له؟
ضيوف الحوار:
الأستاذ ستار جبار رحمن مدير المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط
وزيرة الخارجية الألمانية في بغداد تؤكد أن نجاح العراق يمكن أن يجعله نموذجا يحتذى به في المنطقة. ما هي عوامل نجاح العراق وأي ظروف إقليمية ودولية تسمح له؟
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