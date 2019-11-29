العراق- لجنة للتحقيق في أحداث ذي قار الدموية والمرجعية تدين العنف

صرح متحدث عراقي أن مجلس القضاء الأعلى في العراق شكل هيئة تحقيق في الأحداث التي شهدتها محافظة ذي قار (375 كم جنوبي بغداد). وقال القاضي عبد الستار البيرقدار الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى في بيان صحفي اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني/ نوفمبر) إن "مجلس القضاء الأعلى شكل هيئة للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين".

وأضاف أن " اللجنة شكلت من ثلاثة نواب لرئيس محكمة استئناف ذي قار ".

وكانت الحكومة العراقية قد قررت إجراء تحقيق مع الفريق الركن جميل الشمري على خلفية الاضطرابات التي شهدتها محافظة ذي قار وراح ضحيتها في حصيلة غير نهائية 32 قتيلا وأكثر من 250 مصابا.

وفي ردها على أعمال العنف، أكدت المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني اليوم الجمعة على حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم بالمطالبة والإصلاح. وقال أحمد الصافي معتمد المرجعية الشيعية العليا أمام آلاف من المصلين خلال خطبة صلاة الجمعة في صحن الإمام الحسين وسط كربلاء إن "البرلمان العراقي الذي انبثقت منه الحكومة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته ويتصرف بما يمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء العراقيين وتفادي الانزلاق إلى العنف والخراب".

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وبشأن عدد ضحايا وجرحى الاحتجاجات في العراق، أشارت رويترز إلى أن إحصاء أجرته بناء على مصادر من الشرطة ومصادر طبية، أظهر أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ عدة أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.

وقالت مصادر مستشفيات إن عدة أشخاص توفوا متأثرين بجراح أصيبوا بها في اشتباكات أمس الخميس مع قوات الأمن في مدينة الناصرية الجنوبية مما يرفع عدد القتلى هناك إلى 46 على الأقل وإلى 408 في شتى أنحاء العراق منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول.

من ناحيته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء أمس الخميس عن قلقه العميق من استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في العراق. وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم غوتيريش "إن الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في العراق، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات، بما في ذلك اليوم (الخميس) في الناصرية. ويحث جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف والدخول في حوار سلمي ذي معنى لصالح العراق والشعب العراقي".

ع.ج/ ع.ج/ (أ ف ب، د ب أ، رويترز)