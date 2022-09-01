العراق ـ قتلى في مواجهات بين فصيلين شيعيين في البصرة

قُتل ثلاثة مقاتلين من "سرايا السلام"، الجناح العسكري لتيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر و"عصائب أهل الحق"، أحد فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، في مواجهات ليل الأربعاء الخميس في مدينة البصرة في جنوب العراق، غداة معارك دامية في بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن عنصرين من "سرايا السلام" قُتلا على أيدي "عصائب أهل الحق"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن قتيل في صفوف الفصيل الثاني.

على صعيد منفصل دعا الشيخ قيس الخزعلي زعيم "عصائب أهل الحق" في العراق إلى إغلاق كافة مكاتب الحركة إلى إشعار آخر. وقال الخزعلي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أطلب من الأخوة في عصائب أهل الحق غلق كافة مكاتب الحركة بداية من الآن وإلى إشعار آخر".

وكانت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة اندلعت الليلة الماضية بين "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري و"عصائب أهل الحق" ما أوقع ثلاثة قتلي وجريحا من الطرفين.

كانت الحياة قد عادت إلى طبيعتها في العراقبعد مواجهات قتل خلالها 30 شخصا وأصيب حوالي 600 من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضم مقار الحكومة وبعثات دبلوماسية.

ووقعت تلك الاشتباكات إثر نزول عشرات الآلاف من أنصار الصدر الى الشارع للتعبير عن غضبهم بعد إعلان رجل الدين النافذ "انسحابه النهائي" من الحياة السياسية. واقتحم عدد كبير من هؤلاء مقار رسمية في بغداد ومناطق أخرى، أبرزها قصر الحكومة في "المنطقة الخضراء"، ووقعت مواجهات مع العناصر الأمنية التي حاولت صدهم.

من جهته دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس (الأول من سبتمبر/أيلول 2022) إلى "أهمية عمل لجنة تقصي الحقائق فيأحداث المنطقة الخضراء، وضمان أن يكون التحقيق بشكل حيادي ومهني".

وكانت لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي للتحقيق في الاضطرابات والاشتباكات المسلحة داخل المنطقة الخضراء عقدت أمس الأربعاء أول اجتماع لها.

ا.ف/ ع.ج.م (أ.ف.ب، د.ب.أ)