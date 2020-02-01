العراق ـ علاوي يعلن تشكيل الحكومة ويدعو البرلمان لمنحها الثقة

دعا محمد توفيق علاويرئيس الوزراء العراقي المكلف اليوم الأربعاء (19 فبراير/شباط 2020) مجلس النواب العراقي إلى عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل لمنح الثقة لحكومته.

وقال علاوي في خطاب متلفز إلى الشعب العراقي إن "هذه التشكيلة قد اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات، بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلاد إلى بر الأمان وخدمة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم، هذه التشكيلة ستكون لجميع العراقيين وستحظى بثقتهم من خلال ما ستنجزه وبعد أن يمنحها البرلمان ثقته". وتحدث علاوي عن حكومة "مستقلة لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية".

كما وعد بإجراء "انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية". ودعا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم "أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي" والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.

وأوضح أن هدف حكومته استعادة هيبة الدولة، ووعد بأنها "ستعمل أيضاً على تحسين الظروف المعيشية لجميع العراقيين، وإعادة النازحين لمنازلهم بعزة وكرامة، وسنعرض لشعبنا الكريم البرنامج الحكومي بشكل كامل بالتوقيتات المحددة".

وأكد علاوي على محاسبة المعتدين على المتظاهرين والقوات الأمنية، وقال "بمجرد منحها الثقة ستباشر بالتحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف للشعب عن العناصر التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت مواقعهم والإفراج عن المتظاهرين السلميين، فنحن لن نسمح باعتقال العراقيين ظلماً أو لمجرد تعبيرهم عن رأيهم".

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)