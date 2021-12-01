 العراق ـ سقوط صواريخ مجددا بالقرب من المنطقة الخضراء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

العراق ـ سقوط صواريخ مجددا بالقرب من المنطقة الخضراء

لليوم الثاني على التوالي سقطت صواريخ بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد والتي شهدت خلال السنوات الماضية هجمات متكررة. يأتي الهجوم في وقت يعيش فيه العراق أزمة سياسية سبق وتحولت إلى اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى.

المنطقة الخضراء، حيث توجد مبان حكومية وبعثات أجنبية، شهدت وتشهد هجمات متكررة (30/8/2022)

المنطقة الخضراء، حيث توجد مبان حكومية وبعثات أجنبية، شهدت وتشهد هجمات متكررة (أرشيف)

قالت الشرطة العراقية إن أربعة صواريخ أطلقت من شرق بغداد اليوم الخميس (29 أيلول/سبتمبر 2022) سقطت بالقرب من  المنطقة الخضراء  بالعاصمة العراقية حيث توجد مبان حكومية وبعثات أجنبية مع تصاعد الاضطرابات السياسية.

وقال ضابطا شرطة إنه لم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها. ويوجد أنصار ومكاتب لعدد من الفصائل الشيعية المسلحة في شرق بغداد.

مختارات

وتسبب هجوم مماثل أمس الأربعاء في إصابة سبعة من أفراد قوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء، ويبدو أنه يضيف بعدا جديدا للتنافس بين السياسيين المتعطشين للسلطة. وشهدت المنطقة الخضراء هجمات متكررة خلال السنوات الماضية إلا أنها كانت عادة موجهة ضد أهداف غربية وتشنها فصائل مدعومة من إيران.

وخلال الأشهر الماضية، أصبحت هذه الهجمات أمرا نادرا. ووقع القصف يوم أمس بينما كان البرلمان يجري تصويتا لرفض استقالة رئيسه.

أزمة سياسية مستمرة

ويشهد العراق أزمة سياسية تبقيه بدون حكومة منذ عام تقريبا بعد انتخابات جرت في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وتتركز الأزمة على نطاق واسع بين رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وبين مجموعة من الفصائل السياسية والجماعات المسلحة المتحالفة في أغلبها مع إيران.

وسحب الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات الأخيرة، جميع نوابه من البرلمان في يونيو حزيران، وأقسم على عدم السماح بانعقاد البرلمان خوفا من قيام أحزاب أخرى بتشكيل حكومة بدونه.

وتحول الخلاف السياسي إلى اشتباكات في الشوارع أسفرت عن مقتل العشرات في وسط بغداد في أغسطس آب. ويخشى كثير من العراقيين من تكرار الأمر نفسه مرة أخرى.

ا.ف/ ع.ج.م   (رويترز)

  • مقتدى الصدر

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    اعتزال السياسة نهائيا!

    مع استمرار التوتر والانسداد السياسي في العراق أعلن مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي المثير للجدل، عن اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق كافة المؤسسات. وقال الصدر، في بيان "إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر" مشيرا إلى أن الكل في حل منه.

  • الزعيم الشيعي مقتدى الصدر

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    العودة إلى السياسة

    هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الصدر اعتزاله السياسة. إذ أنه توارى عن الأنظار عام 2008 وسافر إلى إيران للتحصيل العلمي والدراسة الحوزية على يد كبار فقهاء الشيعة في حوزة قم العلمية حتى عام 2011. وبعد عودته إلى السياسة والمشاركة في السلطة أعلن اعتزاله للسياسة عام 2014 وأمر بإغلاق كل المكاتب التابعة له وقال "أعلنَ عدم تدخلي بالأمور السياسية كافة".  

  • رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    من هو مقتدى الصدر؟

    ولد مقتدى الصدر في النجف عام 1973، وهو سليل عائلة دينية عريقة. أبوه آية الله العظمى محمد صادق الصدر وهو مرجع شيعي وقد اغتيل عام 1999 في عهد صدام حسين مع اثنين من أبنائه. كما أنه صهر آية الله العظمى محمد باقر الصدر. وتجدر الإشارة إلى أن مقتدى الصدر ليس مرجعا دينيا ولم يصل إلى مرتبة مجتهد، ولا يستطيع إصدار فتاوى دينية.

  • أنصار مقتدى الصدر يرفعون صورته في بغداد

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    أنصار مخلصون وملتزمون!

    يعد أنصار التيار الصدري، من الأكثر إخلاصا والتزاما بتعليماته وأوامره. وهو من أكثر الزعماء العراقيين قدرة على حشد الشارع. وقد تبين ذلك في أكثر من حدث، والاعتصام الحالي منذ عدة أسابيع في المنطقة الخضراء يثبت ذلك.

  • تجمع جماهيري لأنصار الصدر في بغداد

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    ملايين المؤيدين

    يعد مقتدى الصدر من أكثر زعماء الشيعة نفوذا في العراق. إذ له ملايين الأنصار ولاسيما بين الفقراء. وتعد مدينة الصدر في بغداد معقله الرئيسي. ويمتلك تياره شبكة واسعة من المؤسسات الخيرية التي أسسها والده.

  • أعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    أكبر كتلة برلمانية

    رغم أن مقتدى الصدر لا يتولى أي منصب حزبي أو رسمي، إلا أن تأثيره ونفوذ السياسي واسع جدا. إذ أن تياره يشارك في الحكومة، وهو كان صاحب أكبر كتلة برلمانية بـ 73 نائبا، قبل تقديم استقالتهم. ولتياره دور كبير في الأزمة السياسية التي يمر بها العراق.

  • الجسلة الاولى للبرلمان العراقي

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    استقالة نواب الكتلة الصدرية

    في تصعيد مع الخصوم السياسيين، استقال نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب "البرلمان" في يونيو/ حزيران الماضي، بعدما دعاهم زعيمهم مقتدى الصدر إلى تقديم استقالاتهم، في ظل الجمود المستمر بخصوص تشكيل حكومة.

  • أنصار التيار الصدري يحتجون أمام مجلس القصاء الأعلى

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    مطالبة القضاء بحل البرلمان

    في 10 آب/ أغسطس 2022، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق أنه لا يملك هذه الصلاحية ولا التدخل في أمور السلطتين التنفيذية والتشريعية. إذ ينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حل مجلس النواب يتم "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

  • إسقاط تمثال صدام حسين في بغداد

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    دور بارز بعد سقوط نظام صدام

    التيار الصدري عبارة عن شبكة واسعة منتشرة في مختلف أنحاء العراق بين الشيعة، مؤلفة من شخصيات سياسية واجتماعية ودينية وعسكرية. ويمتلك منظمات ومؤسسات خيرية واجتماعية وسياسية وإعلامية وعسكرية. ويشارك التيار بفاعلية وقوة في الحياة السياسية ومراكز القرار في العراق منذ سقوط نظام صدام. إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مواضيع ذات صلة

05.11.2021 *** Supporters of Iraqi Shiite armed groups run from security forces after clashes during a protest against the election results in Baghdad, Iraq, November 5, 2021. REUTERS/Ahmed Saad

العراق ـ تحالف قوى شيعية يجدد رفضه لنتائج الانتخابات 01.12.2021

أكدت أحزاب وتحالفات شيعية عراقية ضمن قوى الإطار التنسيقي، رفضها لنتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها الكتلة الصدرية، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. وجدد التحالف شكوكه في "ملفات عديدة".

إشارة واضحة- الانتخابات العراقية تشهد إقبالا ضعيفا للغاية

"إشارة واضحة"- الانتخابات العراقية تشهد إقبالا ضعيفا للغاية 10.10.2021

أدلى العراقيون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، في ظل إقبال ضعيف يعكس "إشارة واضحة" بحسب مراقبين، بينما أعلنت السلطات إتمام الانتخابات بـ"نجاح وسلاسة". ومن المقرر إعلان النتائج الأولية غداً، وسط توقعات بفوز كتلة الصدر.

Supporters of Iraqi Shiite armed groups run from security forces after clashes during a protest against the election results in Baghdad, Iraq, November 5, 2021. REUTERS/Ahmed Saad

العراق: مصادمات بين قوات الأمن وأنصار فصائل مقربة من إيران 05.11.2021

قالت مصادر في الشرطة العراقية إن العشرات أصيبوا في اشتباكات ببغداد بين قوات الأمن ومؤيدي أحزاب مقربة من إيران تعترض على نتائج الانتخابات البرلمانية، بعد محاولتهم اقتحام المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة والبرلمان.