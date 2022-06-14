 العراق ـ حظر تجول شامل عقب اقتحام أنصار الصدر مقر الحكومة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.08.2022

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أخبار

العراق ـ حظر تجول شامل عقب اقتحام أنصار الصدر مقر الحكومة

أعلن الجيش العراقي حظر تجول في كافة أنحاء البلاد "حتى إشعار آخر"، بعدما اقتحم أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قصر الحكومة في بغداد، عقب إعلان اعتزاله العمل السياسي. وأنباء عن سقوط عدد من القتلى وإصابة عشرات المصابين.

اندلعت الاشتباكات عقب اقتحام أنصار مقتدى الصدر مقر الحكومة احتجاج على إعلانه اعتزاله العمل السياسي (29.08.2022).

اندلعت الاشتباكات عقب اقتحام أنصار مقتدى الصدر مقر الحكومة احتجاجا على إعلانه اعتزاله العمل السياسي.

أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر طبية، وبحسب حصيلة جديدة، بمقتل ثمانية من أنصار  مقتدى الصدر  اليوم الاثنين (29 أغسطس/آب 2022) في  المنطقة الخضراء  ببغداد وأصيب حوالي 20 آخرون بجروح. وكانت الحصيلة السابقة حسب فرانس برس مقتل شخصين.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن الشرطة ومصادر طبية قولها إنه بالإضافة إلى مقتل شخصين، أصيب 19 شخصا في الاشتباكات.

وأكد شهود عيان في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في العراق مقتل شخصين، وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح حالة عدد منهم بليغة  في الاشتباكات التي وقعت وسط حالة من الفوضى  عقب إعلان الزعيم الشيعي     اعتزاله نهائيا العمل السياسي.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي في تغريدة "حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الى إشعار آخر".

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ووجهت قيادات العمليات المشتركة في العراق بحماية المصارف ومقار الأحزاب السياسية. وقالت مصادر أمنية إن قائد عمليات بغداد وجه بفك الاختناقات المرورية بشكل عاجل من أجل قطع الطريق على عصابات الجريمة المنظمة التي تحاول استغلال الأزمة الحالية. من جهة أخرى، اقتحم متظاهرون مبان حكومية في محافظة ميسان 400 كم جنوبي بغداد.

من جانبه دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة، خلال اجتماع طارئ للقيادات الأمنية بمقر العمليات المشتركة، لمناقشة الأحداث الأخيرة ودخول المتظاهرين للمؤسسات الحكومية".

وطالب الكاظمي المتظاهرين بالانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، وعدم إرباك الوضع العام في البلاد، وتعريض السلم المجتمعي إلى الخطر"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وكانت قد سُمعت أصوات إطلاق نار بعد الظهر في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في بغداد حيث سادت الفوضى عقب إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

كما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار الصدر عند مداخل المنطقة الخضراء، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.

واكتظت شوارع المنطقة الخضراء الحكومية بأتباع الصدر رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية حيث انتشر المتظاهرون في الحديقة المطلة لمبنى الحكومة العراقية وفي الشوارع الرئاسية المؤدية إلى مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقصر الضيافة. وهتف المتظاهرون بشعارات لدعم مواقف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر فيما حمل آخرون صوراً للصدر وأعلام العراق.

واشتبك شبان موالون للصدر مع أنصار جماعات مدعومة من طهران. وتبادل الطرفان الرشق بالحجارة خارج المنطقة الخضراء ببغداد التي تضم العديد من مقرات الوزارات والسفارات، حسب رويترز.

ووسط هذه التطورات  دعت بعثة الأمم المتحدة  في العراق إلى ضبط النفس في بلد يبدو أن  المأزق السياسي  الناتج من الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021 يأخذ منعطفًا جديدًا.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي اكتسب شعبية واسعة بسبب معارضته لنفوذ الولايات المتحدة وإيران في العراق، هو الفائز الأكبر في الانتخابات التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول لكنه سحب جميع نوابه من البرلمان بعد أن فشل في تشكيل حكومة من اختياره تستبعد خصومه وأغلبهم من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران.

ويصر الصدر على إجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان واستبعاد أي سياسي تولى منصبا منذ الغزو الأمريكي عام 2003.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • مقتدى الصدر

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    اعتزال السياسة نهائيا!

    مع استمرار التوتر والانسداد السياسي في العراق أعلن مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي المثير للجدل، عن اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق كافة المؤسسات. وقال الصدر، في بيان "إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر" مشيرا إلى أن الكل في حل منه.

  • الزعيم الشيعي مقتدى الصدر

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    العودة إلى السياسة

    هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الصدر اعتزاله السياسة. إذ أنه توارى عن الأنظار عام 2008 وسافر إلى إيران للتحصيل العلمي والدراسة الحوزية على يد كبار فقهاء الشيعة في حوزة قم العلمية حتى عام 2011. وبعد عودته إلى السياسة والمشاركة في السلطة أعلن اعتزاله للسياسة عام 2014 وأمر بإغلاق كل المكاتب التابعة له وقال "أعلنَ عدم تدخلي بالأمور السياسية كافة".  

  • رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    من هو مقتدى الصدر؟

    ولد مقتدى الصدر في النجف عام 1973، وهو سليل عائلة دينية عريقة. أبوه آية الله العظمى محمد صادق الصدر وهو مرجع شيعي وقد اغتيل عام 1999 في عهد صدام حسين مع اثنين من أبنائه. كما أنه صهر آية الله العظمى محمد باقر الصدر. وتجدر الإشارة إلى أن مقتدى الصدر ليس مرجعا دينيا ولم يصل إلى مرتبة مجتهد، ولا يستطيع إصدار فتاوى دينية.

  • أنصار مقتدى الصدر يرفعون صورته في بغداد

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    أنصار مخلصون وملتزمون!

    يعد أنصار التيار الصدري، من الأكثر إخلاصا والتزاما بتعليماته وأوامره. وهو من أكثر الزعماء العراقيين قدرة على حشد الشارع. وقد تبين ذلك في أكثر من حدث، والاعتصام الحالي منذ عدة أسابيع في المنطقة الخضراء يثبت ذلك.

  • تجمع جماهيري لأنصار الصدر في بغداد

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    ملايين المؤيدين

    يعد مقتدى الصدر من أكثر زعماء الشيعة نفوذا في العراق. إذ له ملايين الأنصار ولاسيما بين الفقراء. وتعد مدينة الصدر في بغداد معقله الرئيسي. ويمتلك تياره شبكة واسعة من المؤسسات الخيرية التي أسسها والده.

  • أعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    أكبر كتلة برلمانية

    رغم أن مقتدى الصدر لا يتولى أي منصب حزبي أو رسمي، إلا أن تأثيره ونفوذ السياسي واسع جدا. إذ أن تياره يشارك في الحكومة، وهو كان صاحب أكبر كتلة برلمانية بـ 73 نائبا، قبل تقديم استقالتهم. ولتياره دور كبير في الأزمة السياسية التي يمر بها العراق.

  • الجسلة الاولى للبرلمان العراقي

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    استقالة نواب الكتلة الصدرية

    في تصعيد مع الخصوم السياسيين، استقال نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب "البرلمان" في يونيو/ حزيران الماضي، بعدما دعاهم زعيمهم مقتدى الصدر إلى تقديم استقالاتهم، في ظل الجمود المستمر بخصوص تشكيل حكومة.

  • أنصار التيار الصدري يحتجون أمام مجلس القصاء الأعلى

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    مطالبة القضاء بحل البرلمان

    في 10 آب/ أغسطس 2022، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق أنه لا يملك هذه الصلاحية ولا التدخل في أمور السلطتين التنفيذية والتشريعية. إذ ينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حل مجلس النواب يتم "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

  • إسقاط تمثال صدام حسين في بغداد

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    دور بارز بعد سقوط نظام صدام

    التيار الصدري عبارة عن شبكة واسعة منتشرة في مختلف أنحاء العراق بين الشيعة، مؤلفة من شخصيات سياسية واجتماعية ودينية وعسكرية. ويمتلك منظمات ومؤسسات خيرية واجتماعية وسياسية وإعلامية وعسكرية. ويشارك التيار بفاعلية وقوة في الحياة السياسية ومراكز القرار في العراق منذ سقوط نظام صدام. إعداد: عرف جابو

    الكاتب: عارف جابو


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