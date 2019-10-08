العراق - عربات التوك توك تدخل ميدان الاحتجاجات

كشف تقرير جديد لوكالة رويترز للأنباء اليوم الثلاثاء (الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2019) عن دور عربات التوك توك ثلاثية العجلات في إنقاذ المصابين في الاحتجاجات العراقية.

فالأكثر دموية في مشهد الاحتجاجات في العراق هو إطلاق رصاص القنص "الغامض" على المتظاهرين، وخلقت ظروف هذا التحدي المأساوي وسيلة إنقاذ جديدة، إذ يسحب متطوعون يرتدون سترات حمراء محتجاً مصاباً من الجزء الخلفي من عربة توك توك أخلته ميدانيا، ويحملونه إلى سيارة إسعاف تقف في مكان خارج ميدان الاحتجاجات بعيدا عن رصاص القناصين.

لقد قتل أكثر من 110 أشخاص وأصيب ستة آلاف آخرون في الانتفاضة وهي أسوأ أعمال عنف يشهدها العراق منذ هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قبل عامين. وذكر تقرير لوكالة رويتزر أن صحفييها شاهدوا قناصة يقتلون أو يصيبون محتجين بالرصاص من فوق أسطح المباني.

ويقول محتجون إن سيارات الإسعاف إما لم يكن بإمكانها الوصول إلى الضحايا في الشوارع المكتظة بالحشود أو كانت نفسها أهدافا للقناصة. ولذلك ملأ سائقو عربات التوك توك، الذين يكسبون عيشهم من نقل الركاب بالمروق في الشوارع، فراغ سيارات الإسعاف ونزلوا إلى الشوارع لالتقاط الضحايا.

وقال كرار صاحب عربة التوك توك الصفراء الذي أسرع عائدا إلى الحشد للقيام بعملية إنقاذ جديدة "أي واحد يطيح (يصاب) إحنا نشيله (ننقله). ماكو (لا توجد سيارات) إسعاف".

وأضاف أن سيارات الإسعاف التي تأتي لنقل ضحايا الاحتجاجات تذهب بلا رجعة. وتابع أنهم يقتلون الجرحى حتى في سيارات الإسعاف. وقال "الجرحى نشيلها (نشيلهم). نوديها (نوديهم) المستشفى. وهاي الرمي (إطلاق النار) علينا واحنا طالعين سلميين لا عندنا سلاح لا عندنا شيء".

وبينما فر المحتجون وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع قاد سائق عربة توك توك حمراء اللون عربته إلى المكان بينما تدوي طلقات الرصاص قريبا منه. وقال قائد العربة إن عربات التوك توك تنقل الجرحى وتساعد المحتجين الذين وصفهم بالفقراء. وأضاف أن القوات تطلق النار على المحتجين وأن عربات التوك توك تنقلهم إلى المستشفيات.

م.م/أ.ح (رويترز)