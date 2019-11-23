 العراق: سبعة قتلى وأكثر من 300 جريح منذ ليلة أمس | أخبار | DW | 24.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

العراق: سبعة قتلى وأكثر من 300 جريح منذ ليلة أمس

تجددت الاحتجاجات في بغداد وتسع محافظات عراقية أخرى اليوم الأحد بعد ليلة صاخبة شهدت أعمال عنف واضطرابات تسببت في سقوط قتلى ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية.

Irak Protest (Reuters/E. Al-Sudani)

أفاد شهود ومصادر طبية عراقية اليوم الاحد (24 تشرين ثان/نوفمبر 2019) بمقتل سبعة متظاهرين وإصابة أكثر من 300 آخرين في موجة عنف شهدتها محافظات بغداد والبصرة وذي قار وكربلاء بين القوات الأمنية والمتظاهرين منذ الليلة الماضية. واكتظت ساحات التظاهر بالآلاف اليوم رغم الإجراءات الأمنية المشددة وإغلاق الشوارع في بغداد وتسع محافظات عراقية.

مختارات

قتلت قوات الأمن العراقية الجمعة ثلاثة محتجين في التظاهرات التي عمت العاصمة وواجهتها قوى الأمن باستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، فيما دعت المرجعية بزعامة آية الله علي السيستاني إلى سرعة انجاز قانون الانتخابات. (22.11.2019)

بعد تفقد قوات بلاده في العراق، أكد نائب الرئيس الأمريكي ميك بنس من أربيل أن واشنطن تأمل في الحفاظ على علاقات قوية مع الأكراد، في حين عبر في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن قلقه من نفوذ إيران. (23.11.2019)

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن بغداد والبصرة  والناصرية وكربلاء شهدت منذ الليلة الماضية أعنف موجة اضطرابات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، رافقها إطلاق الرصاص والغازات المسيلة للدموع ما أدى في حصيلة أولية إلى مقتل 7متظاهرين وإصابة أكثر من 300 آخرين غالبيتهم حالات اختناق.

ونقلت تقارير إعلامية متطابقة عن شهود عيان أن "المئات من المتظاهرين شرعوا بقطع الطرق الرئيسية منذ ساعات الصباح الأولى لمنع وصول العمال والموظفين وطلبة المدارس والجامعات إلى أماكن عملهم، وأضرم متظاهرون النار في الإطارات في محافظة البصرة".

في المقابل ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية وطبية عراقية، أن قوات الأمن فتحت النار على محتجين في جنوب البلاد. وذكرت المصادر أن المحتجين تجمعوا عند ثلاثة جسور رئيسية في مدينة الناصرية، واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريقهم مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى. وأضافت المصادر أن أكثر من 50 آخرين أصيبوا في اشتباكات بالمدينة معظمهم بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.

و.ب/ ا.ف  (د ب أ، رويترز، أ ف ب) 

مواضيع ذات صلة

هل يحول الحراك الشعبي العراقي إقليم كردستان إلى مجرد محافظة خاضعة لبغداد؟ 23.11.2019

ما أسباب مخاوف الأكراد في العراق من تعديل الدستور؟ وهل يؤدي ذلك إن حصل إلى تغيير وضعهم الحالي؟

Irak l Anti-Regierungsproteste und Ausschreitungen in Basra

العراق ـ تواصل المظاهرات والمواجهات.. وحالات "اختفاء" غامضة! 21.11.2019

تواصلت المظاهرات والاعتصامات والاضراب في العراق لليوم الـ 26 على التوالي، ومصادر أمنية وطبية تكشف عن حصيلة جديدة لضحايا سقطوا وإصابات "مروعة"، فيما تحدث ناشطون عن "حرب نفسية" داخل الساحات وحالات اختفاء.

Irak Proteste

العراق ـ قتلى وعشرات المصابين في مستهل يوم احتجاجي جديد 14.11.2019

قتل أربعة من المحتجين وأصيب العشرات في بغداد بسبب اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقت مباشرة باتجاه المحتجين، بحسب مدافعين عن حقوق الإنسان، في حين يواصل آلاف العراقيين موجة احتجاجات مناهضة للحكومة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  