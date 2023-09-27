العراق- حداد ولجنة تحقيق للوقوف على ملابسات حريق نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم (الأربعاء 27 سبتمبر/ أيلول 2023)، تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الداخلية بإشراف وزير الداخلية للوقوف على ملابسات الحريق الذي التهم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى (400/ كم شمالي بغداد).

وقالت خلية الإعلام، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تم تشكيل لجنة تحقيقية من وزارة الداخلية بإشراف وزير الداخلية للوقوف على ملابسات حادث الحريق الذي حصل في قاعة المناسبات ضمن قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى على أن ترد التوصيات خلال 72 ساعة".

وأشارت إلى تسخير جميع القدرات والموارد الموجودة في مفاصل وتشكيلات القوات الأمنية كافة لتقديم الخدمات لذوي ضحايا المفقودين في حادث قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى وكذلك المصابين. ولفتت إلى توفير ثلاث طائرات نوع هيلكوبتر (إسعاف) في حالة اقتضت الضرورة نقل أحد المصابين من نينوى إلى أي مكان لتلقي العلاج، موضحة أنه تم تنظيم حملات للتبرع بالدم والتواصل مع جميع ذوي الضحايا والمصابين في هذا الحادث المؤسف. وتجرى في وقت لاحق اليوم مراسم تشييع جثامين ضحايا الحريق الذي أدى سقوط 93 قتيلا و101 مصاب ، وفق وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي.

وشب حريق في قاعة زفاف مكتظة في شمال العراق مساء أمس الثلاثاء مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص في بلدة مسيحية عانت أثناء احتلال تنظيم "الدولة الإسلامية" لأراض في العراق بين 2014 و2017

أتى الحريق على الصالة ودمر جزء كبيرا منها

وفيما راح الدفاع المدني يبحث عن ناجين وسط حطام المبنى المتفحم حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تجمع الأقارب المكلومون أمام مشرحة في مدينة الموصل القريبة. وذكر الناجون أن المئات كانوا حاضرين حفل الزفاف الذي أقيم بعد قداس في الكنيسة، وبدأ الحريق بعد نحو ساعة على بدء الحفل عندما شبت النيران في ديكور السقف بينما كان العريس والعروس يرقصان.

وفر معظم سكان بلدة قراقوش، وغالبيتهم من المسيحيين وإن كانت موطنا لبعض أفراد الأقلية الأيزيدية في العراق، من المدينة عندما استولى عليها تنظيم"الدولة الإسلامية" عام 2014. لكنهم عادوا بعد الإطاحة بالتنظيم المتشدد عام 2017.

توقيف عدة أشخاص وحداد لثلاثة أيام

في سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية توقيف تسعة عمال وإصدار مذكرة قبض بحق أربعة من أصحاب قاعة الأعراس المعنية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن مدير العلاقات وإعلام الوزارة اللواء سعد معن قوله "إننا نتواجد مع وزارة الصحة في الحمدانية ميدانياً وبمتابعة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخصياً"، مبيناً أن "إقليم كردستان العراقهرع لتلبية النداء، إذ يوجد حالياً 21 مصاباً في مستشفى دهوك وأيضاً 18 مصاباً في أربيل". وأضاف أن "حملة التبرع بالدم بدأت من منتسبي الشرطة في نينوى ومن قبل الأهالي أيضاً"، مشيراً إلى أن "الإصابات بالحروق معقدة وتحتاج الى جهود".

من جهته، قال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد إن ماحصل في قضاء الحمدانية "فاجعة مؤلمة لأبنائنا في قضاء الحمدانية اثر الحريق الذي طال تجمعا لحفل زفاف، حادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين حزناً". وأضاف "نؤكد ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره". كما أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الحداد العام لمدة ثلاثة أيام عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث الحريق.

ح.ز/ ع.ج (د.ب.أ / رويترز)