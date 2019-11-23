 العراق: ثلاثة قتلى في الناصرية مع تزايد التحركات للعصيان المدني | أخبار | DW | 24.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

العراق: ثلاثة قتلى في الناصرية مع تزايد التحركات للعصيان المدني

تجددت الاحتجاجات في بغداد وتسع محافظات عراقية أخرى اليوم الأحد (24 فبراير/ تشرين ثان) بعد ليلة صاخبة شهدت أعمال عنف واضطرابات تسببت في سقوط قتلى ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية.

Irak | Proteste gegen Regierung (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

نقلت تقارير إعلامية متطابقة عن شهود عيان أن "المئات من المتظاهرين شرعوا بقطع الطرق الرئيسية منذ ساعات الصباح الأولى لمنع وصول العمال والموظفين وطلبة المدارس والجامعات إلى أماكن عملهم، وأضرم متظاهرون النار في الإطارات في محافظة البصرة".

مختارات

قتلت قوات الأمن العراقية الجمعة ثلاثة محتجين في التظاهرات التي عمت العاصمة وواجهتها قوى الأمن باستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، فيما دعت المرجعية بزعامة آية الله علي السيستاني إلى سرعة انجاز قانون الانتخابات. (22.11.2019)

بعد تفقد قوات بلاده في العراق، أكد نائب الرئيس الأمريكي ميك بنس من أربيل أن واشنطن تأمل في الحفاظ على علاقات قوية مع الأكراد، في حين عبر في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن قلقه من نفوذ إيران. (23.11.2019)

وأضاف الشهود أن "شوارع بغداد والمحافظات التي تشهد احتجاجات شهدت انتشارا ملفتا للقوات الأمنية والعسكرية وقوات مكافحة الإرهاب والشغب وغيرها، وذلك بعدما تداول متظاهرون دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للخروج في مظاهرات كبيرة اليوم".

وأوضح الشهود أن "حالات قطع الطرق والانتشار الكبير للقوات الأمنية أجبرت طلبة المدارس والجامعات والموظفين على العودة إلى منازلهم رغم محاولة القوات الأمنية تفريق المتظاهرين المنتشرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع والهراوات".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عن الشهود قولهم، بأن الاضطرابات الأمنية التي شهدتها بغداد، قرب ساحة الوثبة، ومدينتي الناصرية وكربلاء تسببت في سقوط قتلى ومصابين وإحراق عدد من المنازل والمحال التجارية.

في المقابل ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية وطبية عراقية، أن قوات الأمن فتحت النار على محتجين في مدينة الناصرية بجنوب العراق في ساعة متأخرة الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الاقل، وإصابة نحو خمسين آخرين معظمهم بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.

كما ذكرت المصادر أن المحتجين تجمعوا عند ثلاثة جسور رئيسية في المدينة، واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

و.ب/ ا.ف  (د ب أ، رويترز، أ ف ب) 

مواضيع ذات صلة

هل يحول الحراك الشعبي العراقي إقليم كردستان إلى مجرد محافظة خاضعة لبغداد؟ 23.11.2019

ما أسباب مخاوف الأكراد في العراق من تعديل الدستور؟ وهل يؤدي ذلك إن حصل إلى تغيير وضعهم الحالي؟

Irak l Anti-Regierungsproteste und Ausschreitungen in Basra

العراق ـ تواصل المظاهرات والمواجهات.. وحالات "اختفاء" غامضة! 21.11.2019

تواصلت المظاهرات والاعتصامات والاضراب في العراق لليوم الـ 26 على التوالي، ومصادر أمنية وطبية تكشف عن حصيلة جديدة لضحايا سقطوا وإصابات "مروعة"، فيما تحدث ناشطون عن "حرب نفسية" داخل الساحات وحالات اختفاء.

Irak Proteste

العراق ـ قتلى وعشرات المصابين في مستهل يوم احتجاجي جديد 14.11.2019

قتل أربعة من المحتجين وأصيب العشرات في بغداد بسبب اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقت مباشرة باتجاه المحتجين، بحسب مدافعين عن حقوق الإنسان، في حين يواصل آلاف العراقيين موجة احتجاجات مناهضة للحكومة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  