العراق.. تصاعد الاحتجاجات و"معركة جسور" في بغداد

تمكنت القوات الأمن العراقية من صد المتظاهرين واستعادة السيطرة على ثلاثة جسور في بغداد، فيما وقعت مواجهات صباحا في أحد الشوارع التجارية المؤدية إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة فرانس برس.

وكشف مصدر أمني عراقي اليوم السبت (التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) عن إصابة 30 شخصا بالاختناق جراء إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وسط العاصمة بغداد. ونقل موقع "السومرية نيوز" اليوم عن المصدر قوله: "الموقف الأمني في جسري الأحرار والسنك، وسط بغداد، هو حصول عمليات كر وفر بين مكافحة الشغب والمتظاهرين". وأضاف: "القوات الأمنية موجودة على جسر السنك لغاية مرآب السيارات"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تنتشر قرب جسر الأحرار ولا توجد أي مصادمات". وأوضح أن "الموقف الأمني عند جسر الجمهورية هو تمركز المتظاهرين عند الخط الأول وأسفل الجسر"، مشيرا إلى أن "ساحة التحرير تشهد توافد المواطنين إليها".

مشاهدة الفيديو 02:33 شارك قوات الأمن تطلق الغاز وقنابل صوت على المحتجين في العراق إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3Sj5p هيومن رايتس ووتش تتهم قوات الأمن باستهداف المتظاهرين في العراق

وفي مكان قريب من ساحة التظاهر في شارع الرشيد التجاري، عززت القوات الأمنية إجراءاتها في محيط البنك المركزي العراقي ومصرفي الرافدين والرشيد تحسبا لأي هجوم محتمل قد يقوم به من تصفهم الداخلية بـ "المخربين" فيما جرى تقييد الحركة فوق جسري الشهداء والأحرار. ورغم انتشار المتظاهرين في ساحة التحرير، فتحت الأسواق والمحال التجارية المحيطة بالساحة أبوابها، وتزاول عملها بشكل طبيعي بعد أن دخلت المظاهرات الاحتجاجية أسبوعها الثالث.

وشرع العشرات من المتظاهرين في مدينة كربلاء بإعادة نصب السرادق والخيم أمام مبنى مجلس المحافظة وساحة التظاهر بعد أن قام مجهولون بإضرام النيران فيها، فيما انطلقت مجاميع من المتظاهرين في محافظة بابل بتنظيم مظاهرة صباحية طافت شوارع المدينة بمشاركة مجاميع من الزعامات العشائرية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والأهالي للمطالبة باستقالة الحكومة وحل البرلمان وإجراء تعديلات على الدستور العراقي والانتخابات.

وتنخفض أعداد المتظاهرين خلال ساعات النهار بسبب التحاق أعداد كبيرة منهم بوظائفهم وممارسة أعمالهم، لكن الأمر يتغير عصرا حيث يتدفق المتظاهرون إلى الساحات لتكتظ بهم حتى ساعات متأخرة من الليل. ويعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة اعتيادية لمناقشة سلسلة قوانين تتعلق بمطالب المتظاهرين في بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

وذكرت مصادر من الدائرة الإعلامية بالبرلمان العراقي أن جدول أعمال المجلس لهذا اليوم يتضمن قراءة مشاريع قوانين إلغاء مجالس المحافظات وقانون الانتخابات وقانون امتيازات كبار المسؤولين.

على صعيد آخر، أعلن مسؤول في ميناء أم قصر المخصص للسلع الأولية بالقرب من البصرة اليوم السبت استئناف العمليات في الميناء. وقال المسؤول إن جميع أرصفة الميناء تعمل اليوم، مضيفا أن السفن بدأت في تفريغ شحناتها. ويستقبل ميناء أم القصر شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء. وتوقفت العمليات بالميناء لنحو عشرة أيام بعدما أغلق محتجون مدخله.

ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)