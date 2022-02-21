 العراق - تدمير وطن، الجزء الرابع: ظهور داعش | تقارير جديدة | DW | 21.02.2022

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تقارير جديدة

العراق - تدمير وطن، الجزء الرابع: ظهور داعش

في عام 2006 تم القبض على صدام حسين وحوكم وبعد ذلك أعدم في العراق. لكن موته لم يعد السلام إلى الدولة المنقسمة بل زاد الإرهاب الإسلاموي في الانتشار.

Irak Saddam Hussein im Gerichtssaal

Irak USA Abzug der letzten US-Soldaten


دعمت الولايات المتحدة أطرافا في العراق بملايين الدولارات لمحاربة القاعدة وما يسمى بالدولة الإسلامية داعش. في عام 2011 وفى الرئيس الأمريكي أوباما بوعده الانتخابي وسحب القوات الأمريكية من العراق. فكانت النتيجة اندلاع حرب أهلية ثانية. 
 

Sendung Dokumentation Irak – Zerstörung eines Landes


على الرغم من الأعمال الفظيعة التي ارتكبها صدام حسين ضد شعبه، يمكن للمرء أن يعترف على الأقل بأنه تمكن من تجميع الشعب العراقي من السنة والشيعة والأقليات العرقية والدينية معًا. أما الولايات المتحدة فكانت عاجزة تماما في مواجهة العنف في العراق المنقسم. وأصبح البلد في حالة خراب والسكان مستائين. في الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل الوثائقي سنرى ما قاله العراقيون على وجه الخصوص في تداعيات الحرب من وجهة نظرهم.

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 27 مارس/آذار 2022 – 03:15 UTC
الأحد 27 مارس/آذار 2022 – 11:15 UTC
الأحد 27 مارس/آذار 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 28 مارس/آذار 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 28 مارس/آذار 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 28 مارس/آذار 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 28 مارس/آذار 2022– 22:15 UTC
الثلاثاء 29 مارس/آذار 2022 – 15:15 UTC
الخميس 31 مارس/آذار 2022 – 07:15 UTC
الخميس 31 مارس/آذار 2022 – 13:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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