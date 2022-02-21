العراق - تدمير وطن، الجزء الرابع: ظهور داعش



دعمت الولايات المتحدة أطرافا في العراق بملايين الدولارات لمحاربة القاعدة وما يسمى بالدولة الإسلامية داعش. في عام 2011 وفى الرئيس الأمريكي أوباما بوعده الانتخابي وسحب القوات الأمريكية من العراق. فكانت النتيجة اندلاع حرب أهلية ثانية.





على الرغم من الأعمال الفظيعة التي ارتكبها صدام حسين ضد شعبه، يمكن للمرء أن يعترف على الأقل بأنه تمكن من تجميع الشعب العراقي من السنة والشيعة والأقليات العرقية والدينية معًا. أما الولايات المتحدة فكانت عاجزة تماما في مواجهة العنف في العراق المنقسم. وأصبح البلد في حالة خراب والسكان مستائين. في الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل الوثائقي سنرى ما قاله العراقيون على وجه الخصوص في تداعيات الحرب من وجهة نظرهم.





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