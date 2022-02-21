 العراق - تدمير وطن، الجزء الثاني: تبعات غزو الكويت | تقارير جديدة | DW | 21.02.2022

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تقارير جديدة

العراق - تدمير وطن، الجزء الثاني: تبعات غزو الكويت

في الثاني من أغسطس 1990 غزا الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين الكويت. لكن أصدقاءه السابقين وحلفاءه الغربيين تدخلوا فورا لصالح الكويت وفرضوا عقوبات صارمة على العراق.

Kuwait | 20. Jahrestag des Golfkriegs | Befreiung Kuwaits

تحررت الكويت وخسر العراق الحرب ولكن صدام حسين بقي في السلطة.
تم تدمير البنية التحتية العراقية من قبل الحلفاء الغربيين. وأصبحت الأوضاع في العراق مأساوية وبحاجة إلى دعم إنساني لكن تحذيرات المختصين تم تجاهلها فكانت النتيجة: حصار يقوي نظام الرئيس المصاب بجنون العظمة.

Irak Frau mit Kind flieht aus Basra

وقعت حرب الخليج الثانية في الفترة من يناير إلى فبراير 1991. كانت سريعة ومدمرة. عدد الضحايا في الجانب العراقي غير معروف تماما ولكنه يقدر بنحو مائتي ألف قتيل وتم توثيق مقتل أربعمائة شخص من جانب الحلفاء الغربيين. تبع ذلك حصار استمر اثني عشر عامًا ودفع الشعب العراقي على وجه الخصوص ثمن جنون العظمة الذي يعاني منه رئيسهم المستبد: فكانت النتيجة وفاة مئات الآلاف من الأطفال بسبب سوء التغذية وانخفاض عدد السكان فيما تنامت الحركات الإسلامية المتشددة التي جذبت الشباب العراقي إليها. هكذا أصبحت القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية العدو الذي يجب محاربته بكل الوسائل.

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 13 مارس/آذار 2022 – 03:15 UTC
الأحد 13 مارس/آذار 2022 – 11:15 UTC
الأحد 13 مارس/آذار 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 14 مارس/آذار 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 14 مارس/آذار 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 14 مارس/آذار 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 14 مارس/آذار 2022– 22:15 UTC
الثلاثاء 15 مارس/آذار 2022 – 15:15 UTC
الخميس 17 مارس/آذار 2022 – 07:15 UTC
الخميس 17 مارس/آذار 2022 – 13:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

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