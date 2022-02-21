العراق - تدمير وطن، الجزء الثاني: تبعات غزو الكويت

تحررت الكويت وخسر العراق الحرب ولكن صدام حسين بقي في السلطة.

تم تدمير البنية التحتية العراقية من قبل الحلفاء الغربيين. وأصبحت الأوضاع في العراق مأساوية وبحاجة إلى دعم إنساني لكن تحذيرات المختصين تم تجاهلها فكانت النتيجة: حصار يقوي نظام الرئيس المصاب بجنون العظمة.

وقعت حرب الخليج الثانية في الفترة من يناير إلى فبراير 1991. كانت سريعة ومدمرة. عدد الضحايا في الجانب العراقي غير معروف تماما ولكنه يقدر بنحو مائتي ألف قتيل وتم توثيق مقتل أربعمائة شخص من جانب الحلفاء الغربيين. تبع ذلك حصار استمر اثني عشر عامًا ودفع الشعب العراقي على وجه الخصوص ثمن جنون العظمة الذي يعاني منه رئيسهم المستبد: فكانت النتيجة وفاة مئات الآلاف من الأطفال بسبب سوء التغذية وانخفاض عدد السكان فيما تنامت الحركات الإسلامية المتشددة التي جذبت الشباب العراقي إليها. هكذا أصبحت القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية العدو الذي يجب محاربته بكل الوسائل.





مواعيد البث

DW عربية

الأحد 13 مارس/آذار 2022 – 03:15 UTC

الأحد 13 مارس/آذار 2022 – 11:15 UTC

الأحد 13 مارس/آذار 2022 – 16:15 UTC

الإثنين 14 مارس/آذار 2022 – 01:15 UTC

الإثنين 14 مارس/آذار 2022 – 05:15 UTC

الإثنين 14 مارس/آذار 2022 – 09:15 UTC

الإثنين 14 مارس/آذار 2022– 22:15 UTC

الثلاثاء 15 مارس/آذار 2022 – 15:15 UTC

الخميس 17 مارس/آذار 2022 – 07:15 UTC

الخميس 17 مارس/آذار 2022 – 13:15 UTC



الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق