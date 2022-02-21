العراق - تدمير وطن، الجزء الثالث: ملاحقة الدكتاتور

اتهمت الحكومة الأمريكية آنذاك صدام حسين بدعم إرهابيي تنظيم القاعدة في هجمات 11 سبتمبر وشنت حربا ضد العراق. لكن وراء الحرب الأمريكية على العراق كانت هناك مصالح اقتصادية واضحة. أرادت الولايات المتحدة من خلال "حربها على الإرهاب" إضفاء الشرعية للإطاحة النهائية بنظام صدام حسين.



لذا أصبحت الإطاحة بالدكتاتور العراقي هاجساً لمجموعة من السياسيين الأمريكيين. وأخيراً اتهمت واشنطن صدام حسين بامتلاك أسلحة دمار شامل. عبر التلاعب ونشر حقائق كاذبة أمنت من خلالها الولايات المتحدة دعم دول غربية أخرى للقتال في العراق.





بعد حرب خاطفة تولت الحكومة الأمريكية إدارة العراق المدمر. لكن العراقيين رأووا في الجنود الغربيين محتلين يجب محاربتهم. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك حرب بين الطوائف الدينية قسمت المجتمع حيث بات السنة والشيعة العراقيون يتقاتلون بضراوة في ما بينهم.





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