 العراق - تدمير وطن، الجزء الثالث: ملاحقة الدكتاتور | تقارير جديدة | DW | 21.02.2022

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تقارير جديدة

العراق - تدمير وطن، الجزء الثالث: ملاحقة الدكتاتور

ظهرت كراهية الجماعات الإسلامية للولايات المتحدة في هجمات 11 سبتمبر، اعتداء إرهابي كان مبررا آخر لشن حرب على العراق تورطت فيها دول أوروبية.

Etappen des Irakkrieges Gestürzte Saddam-Statue

اتهمت الحكومة الأمريكية آنذاك صدام حسين بدعم إرهابيي تنظيم القاعدة في هجمات 11 سبتمبر وشنت حربا ضد العراق. لكن وراء الحرب الأمريكية على العراق كانت هناك مصالح اقتصادية واضحة. أرادت الولايات المتحدة من خلال "حربها على الإرهاب" إضفاء الشرعية للإطاحة النهائية بنظام صدام حسين.

Ansar Al-Islam base Irak Camp IS Chemiewaffen Archiv


لذا أصبحت الإطاحة بالدكتاتور العراقي هاجساً لمجموعة من السياسيين الأمريكيين. وأخيراً اتهمت واشنطن صدام حسين بامتلاك أسلحة دمار شامل. عبر التلاعب ونشر حقائق كاذبة أمنت من خلالها الولايات المتحدة دعم دول غربية أخرى للقتال في العراق.
 

10 Jahre Irakkrieg


بعد حرب خاطفة تولت الحكومة الأمريكية إدارة العراق المدمر. لكن العراقيين رأووا في الجنود الغربيين محتلين يجب محاربتهم. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك حرب بين الطوائف الدينية قسمت المجتمع حيث بات السنة والشيعة العراقيون يتقاتلون بضراوة في ما بينهم.


مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 20 مارس/آذار 2022 – 03:15 UTC
الأحد 20 مارس/آذار 2022 – 11:15 UTC
الأحد 20 مارس/آذار 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 21 مارس/آذار 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 21 مارس/آذار 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 21 مارس/آذار 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 21 مارس/آذار 2022– 22:15 UTC
الثلاثاء 22 مارس/آذار 2022 – 15:15 UTC
الخميس 24 مارس/آذار 2022 – 07:15 UTC
الخميس 24 مارس/آذار 2022 – 13:15 UTC
 

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